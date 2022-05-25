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Столичные психологи помогут снизить стресс перед экзаменами

Павел Гриднев
Общество
Столичные психологи помогут снизить стресс перед экзаменами
Фото: Pexels

У школьников и их родителей наступила горячая пора — время итоговых контрольных и ЕГЭ. Нагрузка на детей предстоит колоссальная. Ребятам нужно будет не только справиться с волнением, но суметь сосредоточиться и показать хорошие знания. Преодолеть этот этап в одиночку непросто. Другое дело, когда рядом есть заботливые родители. Как взрослые могут эмоционально подготовить детей к предстоящим испытаниям, рассказали специалисты Московской службы психологической помощи Ольга Акимова и Екатерина Барышева.

Легкое волнение перед экзаменом вполне естественно и необходимо. Оно мобилизует и настраивает на интенсивную работу. Чрезмерно высокий уровень тревоги ухудшает адаптацию к стрессовой ситуации, при этом полное отсутствие эмоций также мешает продуктивной деятельности.

— Когда экзамен совсем близко, со стороны родителей важны принятие и поддержка. Она может выражаться, например, так: «Мы уверены в тебе, твоих знаниях и силах», «Несмотря ни на что, мы с папой тебя очень любим», «Какое бы решение ты ни принял, как бы ни сдал экзамен, мы всегда тебя поддержим», — обратила внимание Екатерина Барышева.

Перед итоговой работой ребенку важно быть в физически комфортном состоянии: постараться выспаться, полноценно позавтракать, надеть удобную одежду, взять с собой легкий перекус. Накануне лучше избежать серьезных физических и умственных перегрузок.

— Нужно соблюдать баланс и к череде экзаменов подойти в состоянии наполненности жизни и удовольствия от нее. Если школьнику нравится и хочется проводить время за рабочим столом, позвольте ему это. Никакого насилия не нужно. В день перед экзаменом детям необходимо расслабиться, погулять в приятной компании, отвлечься на хобби, — отметила Ольга Акимова.

Родители могут поддержать ребенка не только добрым напутствием, но и приготовить завтрак, помочь собраться, проводить до школы. Еще важно позитивно подкрепить экзамен: сразу после его окончания сходить куда-то вместе, взять с собой друзей или отпраздновать завершение сложного этапа дома, в теплой компании.

Учимся не паниковать

Случается, что результат контрольной оказывается ниже, чем хотелось. Ученик расстраивается, ему кажется, что все планы рухнули, ожидания не оправдались. Как в таких обстоятельствах вести себя взрослым?

— Любая ситуация, субъективно переживаемая детьми как обидная, несправедливая, глубоко ранящая, может быть для них кризисной. Родитель должен быть внимателен к состоянию ребенка и проявлять искреннюю активную заинтересованность в его жизни, — рекомендует Екатерина.

Чтобы построить такой диалог, следуйте правилам:

— успокойтесь;

— уделите ребенку внимание;

— ведите беседу так, будто важнее нее ничего нет;

— избегайте нотаций, критики, менторского тона речи;

— дайте возможность высказаться всем участникам диалога;

— говорите только тогда, когда перестанет говорить ваш школьник.

— Скажите ребенку, что любите его, несмотря ни на что. Напоминайте, что будете всегда рядом и поможете в любой ситуации. Верьте в успех, но помните, что-то может пойти не так. Потому придумайте заранее план Б как для своего ученика, так и для себя: как вы позаботитесь о себе, что будете делать, как поддерживать и утешать, если ребенок сдаст экзамены недостаточно успешно, — рассказала Ольга.

Получение нежелательного результата на экзамене — это не конечная точка. Существует множество сценариев после: апелляция, поступление в колледж, год самоподготовки и повторная пересдача, поступление на другую специализацию в другой вуз с последующим переводом.

Чтобы выпускник почувствовал в себе способность построить временную перспективу, родитель должен позволить себе взглянуть на время после экзамена шире, «накидать» как можно больше возможных вариантов развития событий. Если в остальных моментах, связанных с обучением (распорядком дня, питанием и т.п.) выпускник может справиться сам, то в этом вопросе важна позиция родителя.

Ни при каком результате не критикуйте ребенка, воздержитесь от негативных высказываний, избегайте сравнения с другими. Так не уроните самооценку выпускника и не сформируете страх перед экзаменами. Наоборот, создавайте положительное отношение к экзамену, чтобы ребенок в дальнейшем не отказывался от новых возможностей из опасений неудачи. Школа у ребенка в любом случае рано или поздно закончится, а отношения с родителями останутся. Лучше, если после всех испытаний они будут доверительными и крепкими.

Если вам как родителям трудно справиться с тревогой перед экзаменационной порой, либо у ребенка много переживаний, и вы не знаете, как ему помочь, за консультацией можно обратиться в Московскую службу психологической помощи. Бесплатная поддержка доступна для каждого москвича в удобном для него формате. Услуги специалистов можно получить очно и дистанционно.

Подразделения службы есть во всех округах столицы. В течение календарного года любой москвич может бесплатно получить пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

На регулярной основе проходят бесплатные тематические вебинары. Так, 28 мая в 12:00 пройдет онлайн-мероприятие «Ох, эти экзамены! Как помочь ребенку?» Психолог расскажет как настроиться на экзамен и снизить экзаменационную тревожность не только выпускникам, но и их родителям. Участники встречи получат также доступ к скачиванию памяток с практическими рекомендациями.

В случае когда требуется экстренная связь с психологом, можно позвонить на круглосуточный телефон неотложной психологической помощи: 051 — с городского телефона, 8 (495) 051 — с мобильного. Либо воспользоваться форумом или чатом психологической поддержки на сайте службы https://msph.ru/.

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