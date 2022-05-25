«Обойдусь без брендов»: актриса Анастасия Акатова о — ценностях, секретах счастья и молодости

Фото: Антон Ростовский

В кинопрокат выходит фильм «Решала: Брат», одну из главных ролей в котором исполняет Анастасия Акатова. Актриса рассказала «Вечерней Москве» об отношении к ушедшим брендам, жизни в деревне и детстве.

— Анастасия, вы не так часто снимаетесь в проектах жанра «криминал». Чем вас заинтересовал проект?

— Когда мне прислали сценарий этого фильма, он мне сразу безумно понравился, и я увидела себя в этой роли. Сценарий показался мне очень цельным, что сейчас встречается нечасто. Я знала, что предыдущие фильмы из франшизы «Решала» были довольно популярны у зрителей. Об этом говорят десятки миллионов просмотров в интернете. Мне было интересно поучаствовать в таком народном хите.

Кстати, так совпало, что за несколько лет до того, как я получила этот сценарий, я загадала для себя сыграть роль наркозависимой девушки. Изобразить на экране такого неоднозначного с ложного персонажа — очень интересная актерская задача. Для меня это роль на сопротивление. Мне очень хотелось предстать на экране в совершенно другом образе, чем меня привыкли видеть зрители.

— Действие фильма происходит в 1990-е. Вы в это время были еще ребенком. Как бы вы описали свое детство? Были ли вы трудным подростком?

— Я видела, как другие ребята пили пиво, курили у подъездов, но я с такими компаниями не общалась. Я была такой маминой и папиной хорошей дочкой, погружалась в учебу и занималась бальными танцами. Ездила на соревнования, выступала на концертах и городских праздниках.

— Фильм «Решала: Брат» планируется к выходу в кинотеатрах, но ситуация с ними выглядит нестабильной: фильмы убирают из проката, посетителей становится меньше. На ваш взгляд, это сильно помешает актерам в их работе? Рассматриваете ли продолжение карьеры, например, в театре?

— Да, ситуация с кинотеатрами сейчас непростая, но ведь активно развивается стриминг (платформы для просмотра кино и видео онлайн. — «МВ»), поэтому, надеюсь, актеры без работы не останутся. Я продолжаю сниматься в кино и сериалах. А что касается театра, если будет какое-то интересное предложение и у меня будет получаться по времени, то почему бы и нет.

Фото: Из личного архива

— Вы снимались в мелодраме «Там, где есть счастье для меня». А где или в чем счастье для вас?

— Мне кажется, счастье — это жить в настоящем моменте, здесь и сейчас, быть осознанным.

— Что бы вы предпочли — стать актрисой одной роли, но известной на весь мир, или быть актрисой очень разноплановой, но средней узнаваемости?

— Для меня важно в целом развиваться в актерской профессии и жить ею, а там — будь что будет.

— Пока другие актрисы в соцсетях публикуют секреты ухода за собой, философские размышления или семейные фото, у вас там сплошь веселые видео со съемочной площадки. Кино — в кадре и за кадром — это ваша жизнь? И нет ощущения, что работа заменяет вам все?

— Ну вообще работа, действительно, это и есть в том числе моя жизнь. Это мое любимое дело, я им живу. Думаю, любой актер ответил бы так же, потому что этой профессией надо жить. А что касается моего телеграм-канала да, там много таких веселых кусочков моей жизни, потому что мне хочется именно этим делиться, и я считаю, что позитивные эмоции поднимают настроение, особенно в сегодняшнем мире, когда их по-настоящему не хватает.

Фото: Из личного архива

— В сериале «Жуки» вы играете девушку программиста, которая переезжает в деревню к любимому. А в жизни смогли бы так? Или с милым рай и в шалаше — это про вас?

— Мне очень сложно представить свою жизнь в деревне. Все-таки я городская девушка. Могу поехать в деревню, когда мне очень хочется на природу, но все-таки я люблю мегаполис и этот ритм жизни. Честно говоря, вряд ли я выбрала бы себе такого парня, который хотел бы жить в деревне. Думаю, мы бы просто не сошлись характерами.

— Вы много снимаетесь в ужастиках, подростковых комедиях. Хотели бы поработать в более серьезных проектах?

— Мне бы очень хотелось, чтобы у меня было больше драматических ролей, глубоких и сложных. В криминальной драме «Решала: Брат» у меня как раз такая непростая роль. И люди, которые уже видели этот фильм и видели раньше меня в основном в комедийных ролях, сказали, что я действительно перевоплотилась. А что касается режиссеров, то много с кем хотелось бы поработать: и с Валерием Тодоровским, и с Андреем Звягинцевым, и с Дэвидом Финчером.

— Некоторые зрители пишут в интернете в комментариях: «почему так часто школьниц играют взрослые актрисы?» И ваши героини часто младше вас по возрасту. Как вы к этому относитесь?

— Я совершенно спокойно к этому отношусь. Осознаю, что действительно так молодо выгляжу, поэтому в основном меня и берут на такие роли. Мне интересно играть разные роли. И без разницы, какой у моих героинь возраст. Важно, чтобы это был классный сценарий и меня саму цепляла эта роль.

Фото: Из личного архива

— Как относитесь к массовому уходу западных брендов, в том числе одежды, с российского рынка?

— Если говорить про люксовые бренды, то по ним я не особо-то и скучаю. Да и в целом считаю, что бренды совсем не важны. Самое главное — это наличие вкуса и фантазии. Из любых вещей при желании можно составить классный и стильный образ. Главное, чтобы эти вещи были хорошего качества.

ДОСЬЕ

Актриса Анастасия Акатова родилась 16 февраля 1992 года в городе Рыбинск Ярославской области. Окончила ВГИК. Еще во время учебы снималась в короткометражках. До получения диплома осваивала киномастерство под руководством Сергея Соловьева. В годы учебы прошла кастинг в проект «Закрытая школа».

Бальные танцы закалили характер

К творческим занятиям Анастасия Акатова тянулась с детства. Упорство в достижении своих целей она развивала, обучаясь спортивным бальным танцам в хореографическом клубе. Будущая артистка серьезно подходила к репетициям, часами отрабатывала сложные элементы. Привыкла и к поездкам на гастроли еще в подростковом возрасте. Она часто выезжала на фестивали и конкурсы.

Я бы в летчики пошла

После окончания школы Анастасия поступила в Рыбинский государственный авиационный технический университет, а параллельно посещала театральную студию. И только через год Настя определилась с профессией. Поехала в Москву и поступила на актерское отделение во ВГИК. В студенческие годы девушка подрабатывала ведущей на корпоративах.

Первые съемки

В 14 лет Настю пригласили сняться в эпизоде новой многосерийной картины «Детективы». Работа на съемочной площадке привлекла девушку, и она решила оставить танцы и стать актрисой.

Дела пошли в гору

После участия в проекте «Закрытая школа» карьера Акатовой резко пошла вверх. На старших курсах института актриса едва успевала совмещать съемки и учебу. В эти годы вышло около 10 фильмов с ее участием. В их числе — мелодрама «Время собирать», мини-сериал «Как развести миллионера», мистический сериал «Луна» и медицинская многосерийная драма «Практика».

Возмутила зрителей ролью стервы

В 2012 году актрисе предложили роль стервозной Евгении Савельевой в мистическом сериале «Закрытая школа». Проект был уже раскрученным и собрал огромную молодежную аудиторию. Благодаря «Закрытой школе» Акатова тоже стала популярной. Но новая героиня-злодейка пришлась по душе не всем. Зрители даже писали гневные комментарии в соцсетях актрисы.

Страхи

Анастасия боится замкнутых пространств. Даже поездка в лифте может стать для нее испытанием. Однако клаустрофобию пришлось побороть на съемках сериала «Жуки». Там актриса должна была спускаться в настоящий колодец.