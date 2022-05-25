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Куда собираются поступать дети знаменитостей

Дарья Завгородняя
Динара Кафискина
Общество
Куда собираются поступать дети знаменитостей
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Учебный год подходит к концу, почти 700 тысяч одиннадцатиклассников в России уже послушали последний школьный звонок, готовятся к экзаменам, выбирают вузы. «Вечерняя Москва» выяснила, в какие университеты и институты пойдут учиться дети звездных родителей.

18-летняя Марианна, дочь певца и композитора Олега Газманова, — очень разносторонняя девушка. Она отлично умеет танцевать, играть на гитаре и укулеле. Казалось бы, ей прямая дорога на сцену! Но нет. Серьезная барышня собирается изучать международный бизнес в МГИМО. Марианна уверена, что ей нужна более «практичная» профессия, чем у ее близких родственников. В МГИМО собирается и 17-летняя наследница юмориста Гарика Мартиросяна Жасмин. Она отличница и хорошо говорит по-английски.

Дочь народной артистки России Марии Ароновой, 18-летняя Серафима, недавно призналась маме, что намеревается стать психологом. Актриса очень рада: она считает, что «теплая», «помогающая» профессия очень подходит характеру ее дочери.

Старшей наследнице актера Евгения Цыганова Полине — 17, она заканчивает школу и уже твердо шагает по родительской стезе. В этом году зрители увидят целых три сериала с ее участием. Поступает Полина, конечно, в театральный.

А у актера и телеведущего Оскара Кучеры в этом году аж два сына-выпускника, 17 и 18 лет.

— Старший, Александр, собирается в театральный институт, — рассказал Оскар «Вечерке». — Будет пробовать поступать во все театральные вузы, но больше всего хочет стать студентом школы-студии МХАТ, потому что учится там на подготовительных курсах уже длительное время. Он любит МХАТ, ему нравится педагог, актер театра и кино Игорь Золотовицкий. К поступлению мы готовимся вместе. Помогаю, как могу. А второй сын, Даниил, будет поступать в Высшую школу экономики. Он очень хорошо учится в средней школе, заканчивает ее с высокими баллами. Чувствует себя как рыба в воде. Надеюсь, что все у моих сыновей получится. Я всячески поддерживаю Сашу и Даниила в их выборе.

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