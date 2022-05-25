Отдых без забот: летние лагеря столичного региона распахнули двери для первых отдыхающих школьников

Участницы Центральной школы московских вожатых Мосгортура Юлия Присяжных, Софья Кучерива, Полина Темкина (слева направо) летом отправятся работать в подмосковные лагеря. Девушки научились проводить массовые мероприятия и правильно общаться с детьми / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

25 мая стартовала летняя оздоровительная кампания. Лагеря столичного региона уже готовы принять детей на первую смену. «Вечерняя Москва» узнала, какой будет летний отдых в этом году.

Генеральный директор онлайн-каталога детских лагерей Елена Рыженкова рассказала, что в этом году учреждения столицы и Подмосковья побили рекорд по количеству проданных путевок.

— На это есть три причины. Первая — программа кешбэка на детский отдых, благодаря которой родителям возвращается 50 процентов стоимости от путевки. Плюс закрыты международные направления, выбор мест отдыха стал меньше, — рассказала Елена Рыженкова.

Она добавила, что третья причина — это непростая геополитическая обстановка и закрытие южных аэропортов России.

— Родители не хотят отправлять своих детей далеко от дома. Из-за этих факторов спрос на лагеря столичного региона действительно взлетел. Многие места размещения закрыли продажи еще месяц назад, — добавила Елена.

По ее словам, стоимость путевки подорожала на 10–20 процентов. Все потому, что лагеря пытаются наверстать упущенную выгоду за прошлые сезоны. Увеличились и издержки на продукты питания, товары для уборки, логистику, коммунальные услуги.

— Но благодаря программе кешбэка стоимость путевки не будет отличаться от цены два-три года назад, поэтому родители не увидят особой денежной нагрузки, — добавила Рыженкова.

Руководитель комитета по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии Олеся Калачева добавила, что еще одна веская причина увеличения спроса — снятие коронавирусных ограничений Роспотребнадзора. Наконец-то учреждения могут быть заполнены на сто процентов.

— Первый год пандемии, когда лагеря были закрыты, показал, что долгое пребывание дома вредит детскому здоровью. Работающие родители не знали, куда отправить школьников на каникулах. Теперь же все ограничения позади, и мы наблюдаем колоссальный спрос. Его подогревает и программа кешбэка, — рассказала Калачева.

По ее словам, еще одна тенденция этого года — лагеря становятся тематическими.

— Родители хотят отправить ребенка не только отдохнуть, но и провести время с пользой. Например, подучить иностранный язык, позаниматься спортом или танцами. Учреждения быстро отреагировали на запросы клиентов и стали адаптировать программу, вводить тематические смены, — добавила Олеся Калачева.

Несмотря на то что коронавирусные ограничения сняты, детские лагеря столичного региона все равно будут уделять большое внимание здоровью ребят.

— Одно из условий 2022 года — родственники смогут посещать детей только при наличии свежего ПЦР-теста, сертификата вакцинации или справки на антитела, — рассказал директор одного из подмосковных лагерей Олег Чиненов. — Мы будем строго следить за этим. А некоторые учреждения даже выступали за запрет посещения лагеря лицам со стороны. Возможно, это правильно, потому что привезти можно не только COVID-19, но и другие инфекционные болезни.

По его словам, по-прежнему вожатые будут следить за тщательным мытьем рук у детей, а на территории лагеря будут установлены санитайзеры.

В этом году Роспотребнадзор также разрешил массовые мероприятия и игры на свежем воздухе.

— У нас первая смена стартует 28 мая, — рассказала куратор программ подмосковного лагеря Юлия Николаева. — Сейчас идут последние дни подготовки. В этом году мы адаптировали программу под новые реалии, наконец-то смогли добавить мероприятия на свежем воздухе, запланировали массовые игры и флешмобы между группами. Мы очень рады, что дети наконец-то смогут знакомиться с ребятами из других потоков и обрести больше новых друзей.

Столичные вожатые тоже готовы работать в режиме без ограничений. Студентка столичного института Полина Темкина прошла обучение в Центральной школе московских вожатых Мосгортура. В июне она отправится работать в подмосковный лагерь.

— В школе вожатых нас учили проводить общелагерные, отрядные мероприятия и мастер-классы. Мы разобрали все «от» и «до» — планирование, режиссуру, подготовку к мероприятию. Теперь я готова создавать спортивные, интеллектуальные, творческие, экологические события. С нетерпением жду, когда смогу воплотить знания на практике. Для меня, как для будущего режиссера, это будет огромный управленческий опыт, — поделилась Полина.

В Министерстве просвещения России рассказали, что этим летом в российских лагерях отдохнут пять миллионов детей, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. В летней оздоровительной кампании будет задействовано 38 тысяч организаций, из федерального бюджета на нее выделено 60 миллиардов рублей. Перед началом сезона Роспотребнадзор провел все необходимые проверки.

СПРАВКА

По данным вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, родителям по программе детского кешбэка уже вернулось почти шесть миллиардов рублей. Было приобретено более 420 тысяч путевок на сумму 13,7 миллиарда рублей. На реализацию этой программы выделено 7,5 миллиарда рублей. В 2022 году отдохнуть с кешбэком смогут не менее 450 тысяч детей — в прошлом году их было более 400 тысяч.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ:

Юлия Силенко, заместитель генерального директора Московского агентства организации отдыха и туризма (Мосгортур):

— В этом году в Центральной школе московских вожатых прошли обучение 700 человек, еще 300 учились у нас в прошлые годы. Всего в летние лагеря России отправятся около 1000 столичных молодых специалистов. Несмотря на то что южные аэропорты сейчас закрыты, вожатые все равно стремятся поработать в Крыму и Краснодарском крае. Временные ограничения их не пугают. Конечно, молодежь выбирает и среднюю полосу России, и Подмосковье, диапазон достаточно большой.

Марина Грицун, председатель Союза организации детского активного туризма, директор столичного лагеря:

— В этом году действительно наблюдался повышенный спрос на лагеря двух крупных регионов — Москвы и Санкт-Петербурга. Однако нельзя сказать, что учреждения Краснодарского края и Крыма будут пустовать. Интерес к этим направлениям тоже есть. Одна из сегодняшних тенденций лагерной жизни — привлечение детей к правильным ценностям. Поэтому очень много внимания в программе уделяется спорту, культуре, истории, взаимодействию друг с другом, дружбе.