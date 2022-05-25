Объявлена амнистия по ковидным штрафам

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В среду, 25 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию с 1 июня.

Сергей Собянин принял решение, что власти столицы компенсируют гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Мера поддержки

По решению главы города также будет прекращена работа по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.

— За последние недели мы приняли множество решений, чтобы смягчить последствия санкционного давления. И одной из самых долгожданных мер стала отмена большинства ковидных ограничений, — написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он подчеркнул, что два года большинство граждан добросовестно соблюдали эти вынужденные ограничения. А если случались какие-либо нарушения и они фиксировались контрольными органами, то оплачивали штраф.

— И за это огромное спасибо бизнесу и москвичам. Без вашей искренней поддержки было бы гораздо сложнее справиться с пандемией, — заявил мэр. — Теперь маски и социальная дистанция отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке. На мой взгляд, этого делать не следует. Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Но сегодня эта опасность прошла.

По его словам, сегодня в столице существуют другие вызовы и проблемы.

— Мы видим падение реальных доходов граждан. Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений, — пояснил Сергей Собянин.

Правила компенсации

Для получения компенсаций нужно обращаться в центры «Мои документы».

— С 1 июня этого года в любом столичном центре госуслуг можно подать заявление на компенсацию штрафа за несоблюдение требований коронавирусных ограничений, — рассказала Татьяна Порецкова, заместитель директора по развитию государственных услуг офисов «Мои документы». — Вернуть деньги за уплаченные административные штрафы могут горожане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Обратиться за возмещением штрафов можно до конца 2022 года. Для получения компенсации необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий уплату штрафа. Амнистии не подлежат штрафы, наложенные за несоблюдение режима изоляции в период заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На компенсацию не смогут рассчитывать и те, кто ранее уже обжаловал штраф и кому вернули деньги.

— Компенсация штрафов за несоблюдение ковидных ограничений положена только тем, у которых решение о штрафе вынесено постановлением органов исполнительной власти города и государственных казенных учреждений столицы, — говорит юрист Дмитрий Колесов.

Также не вернут уплаченные ранее штрафы за непредоставление ПЦР-теста по прилете в Россию из-за рубежа.

— Дело в том, что последнее было в ведении Роспотребнадзора, — отметил юрист.

Заявительная форма

Но при выплате компенсаций за ранее уплаченные штрафы действуют также и свои ограничения. К примеру, компенсации не выплатят иностранным компаниям или тем, у которых в капитале есть доли, принадлежащие иностранным юрлицам из списка недружественных стран.

— Формы заявлений о предоставлении компенсаций будут опубликованы на портале mos.ru, — уточнили в городской мэрии.

ВАЖНО

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ЦИФРА

13, 6 миллиарда рублей составит сумма ковидной амнистии. Эти деньги вернут москвичам за уже выплаченные административные штрафы.