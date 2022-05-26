Названы главные факторы риска, которые приводят к диабету

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Проблемы с лишним весом и хронический панкреатит могут стать причиной диабета. Врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Валерьевна Балашова рассказала «Вечерней Москве» о том, какие группы людей наиболее подвержены этой болезни.

По словам эксперта, наибольшему риску подвержены люди с абдоминальным ожирением (ожирение в районе живота). Широкий обхват талии — это серьезный риск получить диабет второго типа. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, ожирение и нарушение работы поджелудочной железы — главные факторы риска. Помимо этого, заболеванию часто подвержены пожилые люди.

— Фактор риска — это переедание, особенно по углеводам и жирам. Также в опасности пациенты с воспалительными заболеваниями поджелудочной железы — хроническими панкреатитами, — подчеркнула Балашова.

Эксперт также пояснила, что существует три типа диабета. Первый — это врожденная или приобретенная неспособность клеток поджелудочной железы вырабатывать инсулин, которая чаще всего встречается у молодых людей и детей. Второй тип — это диабет пожилых людей, пациентов с ожирением, и сюда пока относят людей с нарушениями работы поджелудочной железы. Третий тип — временное нарушение уровня сахара в крови у беременных женщин. Такой диабет уходит после окончания беременности.