Специалисты столичных центров налаживают отношения в семье

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Более 5,5 тысячи запросов по выстраиванию гармоничных отношений между детьми и родителями поступило в столичные семейные центры с начала года. Вступая в повторный брак, мама или папа сталкивается с непростой задачей — наладить контакт детей с новым супругом. Подробнее о том, как создать комфортные условия в семье, рассказывает специалист семейного центра «Гелиос» Ирина Ложкина.

В семейный центр обратилась Анна, мама 7-летней Софьи. Женщина рассталась с мужем, когда дочери было четыре года. Полгода назад женщина познакомилась с мужчиной, сейчас они готовятся к свадьбе.

— Меня беспокоит, как Соня воспримет тот факт, что Сергей будет жить с нами. Когда он приходит в гости, дочь держится в стороне, не идет на контакт. Иногда даже начинает капризничать, отказывается от совместных игр и развлечений, — рассказала специалисту Анна.

Психолог центра дал женщине рекомендации по налаживанию контакта между ее избранником и Соней. Прежде всего, нужно поговорить с девочкой, объяснить, что мама не перестала ее любить. Чтобы ребенок не испытывал ощущение вторжения в личное пространство, лучше проводить время всем вместе на нейтральной территории — гулять в парке, ходить в кино, кататься на велосипедах.

Следуя советам психолога, Анна помогла Соне и Сергею выстроить комфортные отношения. Девочка подружилась с маминым избранником, у них даже появилось общее увлечение: Сергей научил Соню играть в шашки.

— Если ребенок привык быть с мамой вдвоем, то появление в их жизни нового человека может стать стрессом. Чтобы наладить контакт, необходимо время. Вводите своего избранника в круг семьи постепенно. Чаще гуляйте все вместе, по возможности проводите втроем каждые выходные, — говорит специалист семейного центра Ирина Ложкина.

Советы родителям

Отношения между ребенком и будущим мужем необходимо начать выстраивать задолго до того, как они окажутся под одной крышей. Не стоит представлять его ребенку как нового папу. Объясните, что папа один, и вы с ним остаетесь хорошими друзьями. Но каждый имеет право быть счастливым и любимым.

Почаще приглашайте своего избранника в гости. На начальном этапе знакомства лучше сказать, что это ваш хороший друг. Ему следует поддерживать интересы ребенка, играть с ним, помогать с уроками. Но с воспитанием лучше не спешить, это может оттолкнуть.

Постарайтесь проводить время втроем на нейтральной территории, например, поехать вместе в путешествие. Так ребенку легче привыкнуть к новому человеку.

Если вы видите, что контакт налажен, аккуратно поговорите о том, чтобы жить всем вместе. Но не перестраивайте резко быт вашей семьи. Это может стать стрессом для ребенка.

Старайтесь поддерживать атмосферу спокойствия и стабильности. Настроение и действия мамы здесь играют главную роль. Именно ей предстоит регулировать отношения в семье так, чтобы всем было комфортно.

Важно, чтобы ребенок чувствовал себя нужным и любимым. Если замечаете знаки протеста в его поведении, поговорите наедине, выясните, что именно беспокоит.

Чаще упоминайте о хороших качествах своего избранника — так сформируется положительный портрет личности.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Они предоставляют поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.