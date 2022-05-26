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Моспром: экологично и надежно

Елена Грибкова
Общество
Моспром: экологично и надежно
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

По итогам первого квартала 2022 года столица нарастила объем промпроизводства на 20,5 процента по сравнению с январем–мартом 2021-го. Среди лидеров роста предприятия обрабатывающей отрасли, в том числе фарма и производители мед- и электрооборудования. Всем им доступны городские меры поддержки, напомнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. О лидерах Западного округа — в новом выпуске «Вечерней Москвы» о промышленности.

На западе столицы заводов не так много, но они стратегически важные. Их продукция востребована как в Москве, так и по стране. Взять хотя бы «Ламбумиз» и «Группу Полипластик».

В моде — крафтовый картон

За 2021 год объем производства бумаги и бумажных изделий в Москве, согласно данным Департамента инвестиционной и промышленной политики, увеличился почти на 58 процентов по сравнению с 2020-м. При этом основная часть продукции пришлась на упаковку — коробки, пакеты и другую бумажную тару. Высокий спрос здесь в последние годы обеспечивал растущий пищепром столицы, а также набравшая популярность за время пандемии интернет-торговля. Кроме того, свою роль сыграл тренд на использование натуральных материалов, не загрязняющих окружающую среду.

Одно из предприятий Западного округа столицы — Московская компания «Ламбумиз» (ранее Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий) свою первую упаковку для молока в форме пирамиды выпустила еще в далеком 1972 году, а в 1986-м именно здесь был начат выпуск отечественной тары для молочных продуктов в форме параллелепипеда с привычным всем гребешком наверху. Сейчас завод поставляет до 350 миллионов упаковок в год на основе экологичного сырья (на 88 процентов продукция состоит из биоразлагаемого картона, производство которого оставляет наименьший углеродный след, а если грамотно организовать сбор, то материал можно использовать повторно).

Руководство завода оперативно наращивает работу, чтобы в текущей ситуации не подвести ни пищевиков, ни покупателей в супермаркетах.

— Чтобы максимально обеспечить рынок необходимой упаковкой, — рассказывает «Вечерней Москве» председатель совета директоров «Ламбумиз» Сергей Ботвин, — мы переформатировали производство. В частности, если раньше использовался красочный маркетинговый дизайн, для которого надо было отбеливать картон химическим способом, теперь дизайн стилистически отредактирован под полностью крафтовый картон, то есть из натуральной целлюлозы коричневого цвета и снаружи и внутри пакета.

Таким образом, компания вполне обеспечила себя отечественным сырьем, но продолжает также искать и альтернативные источники сырья, в том же Китае.

— При этом у нас по-прежнему ежедневно задействованы 200 наших сотрудников на производстве и идут стабильные поставки по России и странам СНГ, — отмечает Сергей Ботвин. — Более того, компания планирует увеличить объемы реализации товаров за счет развития сети партнеров, оптимизации использования ресурсов и энергоэффективного оборудования.

Трубная симфония

Москва преображается день ото дня, и все больше людей стремятся сделать селфи на фоне знаменитых достопримечательностей. Но мало кто знает, что тот самый эффект «открытого пространства» — без мешающих, нависающих проводов, с угрозой обрыва, — результат городского проекта «Чистое небо», который было бы трудно воплотить в жизнь без... труб для подземной прокладки и защиты электрокабелей от «Группы Полипластик».

По словам специалистов, трубы из металла и бетона уходят в прошлое: у пластиковых аналогов герметичность выше, а монтировать из них трубопроводы в разы дешевле и проще, чем те же металлические.

На рынке РФ подавляющее большинство новых видов полимерных труб появились благодаря столичной компании. «Группа Полипластик» производит инновационные трубы от 10 мм до 3,5 м в диаметре. За 30 лет «Группа» превратилась из небольшого предприятия в холдинг с разветвленной сетью производственных площадок и торговых представительств в СНГ. С 1991 года выпущено более 2,5 миллиона тонн полимерной трубной продукции для водо-, тепло-, газоснабжения и других сфер. Одним словом, бытовой комфорт зависит от них напрямую.

При строительстве коммуникаций в 2020 году для новой больницы по борьбе с коронавирусом в столице были использованы как раз эти трубы. Не говоря уже о масштабной перекладке труб в 2008-м. Тогда компания поставила 465 км гибких теплоизолированных труб почти на 3000 адресов.

— Сегодня наша московская производственная площадка обеспечена необходимым сырьем, — подчеркивает заместитель генерального директора по развитию «Группы Полимертепло» (входит в «Группу Полипластик») Александр Шмелев. — Для выполнения производственного плана в текущем году запасов достаточно. И общая картина на российском рынке полимерного трубного сырья в ближайшее время за счет программ импортозамещения должна стать еще лучше. Ввод в РФ новых нефтехимических производств, например комплекса «ЗапСибНефтехим», позволят существенно снизить зависимость от импорта сырья.

Моспром: экологично и надежно Сотрудники ГКНПЦ им. М.В. Хруничева готовят к отправке на космодром Байконур ракету «Протон-М» / Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Готовят квас, покоряют космос

В XX веке Западный административный округ формировался в значительной степени как элитный район, заселенный творческой богемой и политической номенклатурой. Предприятия, активно функционировавшие до революции в этих местах, старались вывести подальше. Тем не менее о промышленном своеобразии ЗАО нам рассказал Денис Ромодин, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы.

— Строго говоря, Западный округ был наименее индустриализован по сравнению с другими, — отмечает эксперт. — Например, очень хотели переделать Дорогомилово — рабочую окраину, которая иначе могла бы стать огромной промзоной. Крупных предприятий в ЗАО — единицы. Несомненно, выделяются научно-производственные комплексы.

Самый яркий — Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева.

— Строительство завода началось 106 лет назад в Филях, — напоминают «Вечерней Москве» в пресс-службе ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. — В его истории можно выделить три основных периода: автомобильный, авиационный и ракетно-космический. Космосом предприятие занимается с 1960-го, когда ОКБ-23 авиаконструктора Мясищева вошло в состав ОКБ-52 авиаконструктора Челомея.

Именно Филевский завод стал головным предприятием по изготовлению самой массовой межконтинентальной баллистической ракеты УР-100, принятой на вооружение ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Здесь же изготавливали известную серийную тяжелую ракету-носитель «Протон» для выведения на орбиту космических аппаратов.

— Также на нашем счету создание фактически всех орбитальных модулей и станций Советского Союза и России, — добавляют в Центре Хруничева. — Три основных модуля российского сегмента МКС — «Заря», «Звезда», «Наука» — наши!

Сегодня предприятие входит в Госкорпорацию «Роскосмос» и играет ключевую роль в разработке и создании средств выведения различной грузоподъемности. На смену «Протон-М» приходит тяжелая ракета «Ангара-А5». Ввод в эксплуатацию космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара» на космодромах Плесецк и Восточный обеспечит России независимый гарантированный доступ в космос.

Говоря о предприятиях на западе Москвы, стоит выделить и Гохран России на улице 1812 года, федеральное казенное учреждение по формированию Госфонда драгоценных металлов и камней. Кроме того, заслуживает внимания Всесоюзный институт легких сплавов (ВИЛС). Практически вся выпускаемая здесь продукция является эксклюзивной и наукоемкой, говорит Ромодин.

— Московский комбинат шампанских вин, увы, закрыт, зато работает знаменитый Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково», введенный в строй накануне Олимпиады-80, когда встал вопрос дефицита прохладительных напитков, — напоминает москвовед. — Сегодня желающие могут попасть сюда с экскурсией. Интересные производства появились в Сколкове, вроде компании «Моторика» по выпуску бионических протезов рук.

Некоторые предприятия завершили свою историю в округе: перекочевало в Вологодскую область производство мороженого «Айс-Фили», в прошлом трудовые будни Радиотехнического завода и популярного завода «Рубин», собиравшего телевизоры, а также карандашной фабрики им. Сакко и Ванцетти на Кутузовском проспекте…

Но те промышленные кластеры, которые развиваются в данный момент, объективно составляют особую гордость города, подчеркивает Ромодин.

ЦИФРА

41 производитель бумажных изделий работает в Москве, включая восемь крупных.

СПРАВКА

Срок службы пластиковых труб, выпускаемых «Группой Полипластик», составляет более 50 лет. На отдельные виды продукции может выдаваться гарантия и до 100 лет. Помогают уникальные эксплуатационные характеристики, необходимые для тех или иных применений, — например, повышенная устойчивость к истиранию, токопроводимость, трудногорючесть и другие

СОБЫТИЯ

  • Мебельный парк

В 1,5 раза вырос объем производства мебели в Москве за первый квартал этого года по сравнению с январем–мартом 2021-го. Столичные компании поставили заказчикам продукции более чем на 3,9 миллиарда рублей.

Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, всего в городе 90 предприятий по производству мебели. В секторе занято почти шесть тысяч человек. Столица выпускает деревянную, металлическую и мягкую мебель для жилых, офисных и торговых помещений, используя в основном отечественное сырье. Для поддержки предприятий действуют особые городские меры, в частности льготные кредиты и льготные ставки на аренду земли под производства.

  • Новые кадры для микроэлектроники

Ведущий кластер особой экономической зоны Москвы — кластер микроэлектроники и оптики, включающий свыше 30 компаний, — продолжает программу стажировок для столичных студентов. С начала этого года уже около 100 учащихся технологических вузов и колледжей, в том числе из НИЯУ «МИФИ», МЭИ, НИУ «МИЭТ», МАИ и других, попали на стажировки, знакомящие со спецификой работы отраслевых лидеров. Среди самых востребованных специальностей в кластере — инженеры-конструкторы, проектировщики, разработчики, программисты, технологи. Стажировки открывают путь к дальнейшему трудоустройству в таких знаковых компаниях, как ГК «Микрон», «ЗНТЦ» и другие.

  • Лучшие маршруты внутреннего туризма

Московский проект «Открой#Моспром», в рамках которого горожане могут изнутри познакомиться с работой столичных производств, стал лауреатом премии в области развития внутреннего туризма и путешествий «Маршрут построен». Проект отметили в номинации «Промышленный маршрут». Всего за три года с момента старта проекта более десяти миллионов человек побывали примерно на 700 экскурсиях на 70 фабриках и заводах города, а также посмотрели свыше 50 онлайн-туров. Посетители узнали, например, как готовят конфеты и разрабатывают космические аппараты.

Кроме того, около 12 тысяч жителей столицы, включая студентов, приняли участие в интеллектуальных состязаниях, посвященных промышленности, и могли посетить 22 тематические фотовыставки. Онлайн-экскурсии на производства с участием звезд можно посмотреть на официальном сайте проекта otkroimosprom.ru.

  • Космическая разработка

Сверхлегкий и сверхтонкий оптический кабель, открывающий новые возможности перед космонавтикой, авиацией и робототехникой, разработали на столичном предприятии «Спецкабель». Всего в Москве 11 отраслевых заводов, за январь–март предприятия нарастили объем отгруженных товаров почти на треть по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Пять интересных фактов о предприятиях округа

Моспром: экологично и надежно Крупнейшее в РФ производство женского белья «Черемушки» ведет историю с 1939 года. В ХХI веке фабрику максимально автоматизировали. Так, здесь есть два робота для создания бантиков из ленточек: за день один Автобант выпускает до 8000 бантиков, заменяя ручной труд 16 мастериц. Кстати, в 2014-м именно «Черемушки» сшили спецкомплекты белья для работы в невесомости женщине-космонавту Елене Серовой на МКС.
Моспром: экологично и надежно Завод по выпуску розеток и выключателей «Кунцево-электро» был основан еще в 1959 году Всероссийским обществом слепых. Это самое крупное производство в столице, где трудоустраиваются москвичи с инвалидностью по зрению.
Моспром: экологично и надежно На хлебозаводе № 22 в Кунцеве уже полвека строго следят, чтобы вес батона нарезного составлял 0,5 килограмма. Это не просто верность традициям, но и научно обоснованная практика: в малом куске теста процессы ферментации протекают иначе, влияя на вкус хлеба.
Моспром: экологично и надежно История концерна радиостроения «ВЕГА» уходит корнями в 1940-е годы, когда в разгар ВОВ было создано научно-исследовательское учреждение для работы над самолетной радиолокацией. В наши дни концерн разработал для ВВС РФ систему «Открытое небо»: благодаря ей самолеты используют надежное навигационное оборудование и защищенную связь.
Моспром: экологично и надежно Московский производитель колбасных изделий «Дымов» уже более 20 лет поставляет мясные продукты к столу россиян и граждан СНГ. За это время завод изготовил одних лишь сосисок более 100 миллионов упаковок, а за один месяц с конвейера сходят более 4000 километров сосисок сорта «Молочные».
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