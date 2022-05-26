Король джунглей: чем советских зрителей потряс трофейный фильм «Тарзан»

Кадр из фильма «Тарзан» / 1952 год

Трофейный фильм «Тарзан», вышедший на экраны нашей страны ровно 70 лет назад, потряс практически всех советских зрителей. Они впервые увидели приключенческий боевик.

Сын нелегальных мигрантов из Австро-Венгрии (сейчас это территория Румынии), девятилетний Петер Йохан Вайсмюллер стал одним из тех, кому посчастливилось выжить во время эпидемии полиомиелита в американском штате Пенсильвания. Чтобы как-то поправить здоровье сына после страшной болезни (ребенка даже частично парализовало), отец по настоятельной рекомендации врача записал Петера в бассейн. Так началась спортивная карьера одного из самых титулованных пловцов мира.

Когда 25-летний пятикратный олимпийский чемпион и 52-кратный чемпион США по плаванию в 1929 году решил уйти из спорта, на его счету было 67 мировых рекордов, большинство из которых он сам поставил и сам же побил. Атлетически сложенного Вайсмюллера, который на американский манер сменил имя на Джонни, заприметили рекламщики. На некоторое время он стал лицом и телом компании, которая производила мужское белье, а затем получил предложение сняться в кино.

Нельзя сказать, что среди американских актеров не было красавцев с атлетическим торсом. Но в начале 30-х годов ХХ века общество было еще достаточно консервативным, и известные актеры раздевались перед камерой неохотно.

Вайсмюллер, который привык позировать для прессы и рекламных плакатов в плавках и шапочке для купания, подобными комплексами не страдал. Поэтому он с удовольствием сыграл небольшую роль в фильме «Прославленные американские девушки», где демонстрировал свое тело, прикрывшись имитацией фигового листка. А вот следующая роль сделала его мировой кинозвездой.

Прежде чем стать классиком мировой фантастики, Эдгар Берроуз сменил множество профессий — военного, торговца, ковбоя, золотодобытчика, полицейского, бухгалтера... Вдоволь побродив по Америке, он засел за сочинительство и неожиданно достиг в этом деле большого успеха. В творчестве этого писателя почти с десяток разных серий книг, но самыми популярными у читателя стали романы о марсианине Джоне Картере и человеке-обезьяне Тарзане. С последним героем за четверть века он выпустил 27 романов.

Колоссальный успех историй о дикаре, воспитанном обезьянами и впоследствии оказавшемся богатым аристократом, заинтересовала кинопродюсеров. Несколько коротких фильмов о приключениях Тарзана было снято еще во времена немого кино, а когда оно стало звуковым, продюсеры решили вернуться к этой истории.

Как впоследствии вспоминал Джонни Вайсмюллер, особого кастинга на роль Тарзана не было. Он пришел на съемочную площадку, переоделся (точнее — разделся), вышел на камеру, подпрыгнул, схватился за бутафорскую лиану, пролетел на ней несколько метров, издав победоносный клич, и лихо спрыгнул на пол. На следующий день к нему пришел его агент с предложением заключить семилетний контракт на съемки нескольких фильмов.

Первую картину киноэпопеи о Тарзане сняли всего за две недели, и она имела оглушительный успех. Теперь Вайсмюллера узнавали не только поклонники спорта, он стал настоящей голливудской суперзвездой Фильмы о Тарзане с его участием выходили на экраны с такой же периодичностью, как и новые романы Берроуза — минимум раз в год.

Фото: METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES

Всего Вайсмюллер снялся в шести фильмах студии Metro Goldwyn Mayer, и везде его партнерами выступали актриса Морин Салливан, исполнившая роль Джейн — возлюбленной Тарзана, и шимпанзе по кличке Чита. Затем контракт на производство фильмов был перекуплен, и Вайсмюллер снялся еще в шести картинах студии RKO Pictures. Но поскольку это были уже малобюджетные поделки, шумного успеха они не имели. Да и интерес к приключениям Тарзана у зрителей к этому времени угас, производство фильмов законсервировали, и Тарзан-Вайсмюллер тихо ушел с экрана. Чтобы через 30 лет снова возродиться и устроить аншлаг в советских кинотеатрах.

В послевоенные годы в советском кинематографе случился не просто кризис, а грандиозный провал. Денег на фильмы не было — все было брошено на восстановление разрушенной экономики. Усугубил ситуацию и главный зритель страны — Иосиф Сталин. Большой поклонник кино, он тем не менее считал, что своих картин надо снимать немного. И при этом каждая должна быть шедевром. Поэтому советских фильмов ежегодно выпускалось единицы, да и иностранных лент закупалось мало. Между тем «Чапаева», «Волгу-Волгу», «Двух бойцов», «Цирк» и прочие популярные фильмы зрители уже знали наизусть, и выручки от кинопроката не было никакой.

Вот тогда-то и было решено откупорить кубышку с трофейными фильмами, которые в 1945 году солдаты Красной армии вывезли из города Потсдам, где находился богатейший в Германии киноархив. В список репараций тогда попали 367 фильмов из всех стран мира.

И на экраны страны один за другим хлынули зарубежные ленты — слегка отредактированные, сокращенные, с измененными названиями, но именно тогда советские зрители увидели вестерн «Дилижанс», мюзикл «Девушка моей мечты» и другие картины. Наконец, в 1952 году на экраны вышли фильмы о приключениях Тарзана. И фирменный «тарзаний» крик Вайсмюллера, не похожий ни на один звук в природе, эхом прокатился по СССР. Его можно было услышать во всех дворах страны — от столицы до самых ее окраин.

Всего на советские экраны вышло четыре фильма про Тарзана. Первый «Тарзан, человек-обезьяна», показанный летом 1952 года, собрал почти 43 миллиона зрителей, заняв 35-е место по посещаемости среди зарубежных лент за всю историю советского кинопроката. Картина «Спасение Тарзана» была выпущена под названием «Тарзан в западне». Она лишь немного уступила по сборам первой ленте — 41,3 миллиона зрителей, и заняла 41-е место.

Фильм «Тарзан находит сына», где рассказывается, как главный герой усыновил найденного в джунглях ребенка, собрал чуть меньше: 38,6 миллиона зрителей (56-е место). И наконец, «Приключения Тарзана в Нью-Йорке» посмотрели почти 40 миллионов советских граждан — 49-е место в кинопрокате страны.

Успех картин был ошеломляющий. Впервые неискушенные советские люди увидели трюковое кино с профессиональными каскадерами. Главный герой, двухметровый красавец, похожий на античную статую, сражался с черными людоедами и белыми браконьерами, львами, крокодилами, ездил на слоне, дружил с обезьянами, спасал восхитительных блондинок, совершал прыжки с дерева на дерево, держась за лианы, и кричал, призывая на помощь друзей-животных.

У мужчин вошла в моду стрижка «под Тарзана». Собак и кошек стали называть Читами, все берега рек и прудов заполонили нехитрые устройства — тарзанки — прикрепленный к дереву канат с палкой-перекладиной на нижнем конце.

Их же можно было встретить и во дворах, где местные сорванцы, громко вопя «по-тарзаньи», пытались лихо спрыгнуть с крыши гаража или сарая на землю. Как следствие, в стране резко вырос детский травматизм, и обеспокоенные родители забросали письмами вышестоящие инстанции с требованием убрать фильмы из проката.

Кадр из фильма «Тарзан, человек-обезьяна» / 1981 год

Но партийные чиновники к тому времени сами поняли, что допустили ошибку, разрешив фильм к прокату. В основном его последнюю часть — «Тарзан в НьюЙорке». Потому что в этой картине Тарзан совершает свои головокружительные прыжки на фоне величественных небоскребов, красивых автомобилей и шикарно одетых американцев. То, что увидели зрители на экране, никак не походило на описываемый в прессе «загнивающий Запад». Как впоследствии написал Иосиф Бродский: «...одни только четыре серии «Тарзана» способствовали десталинизации больше, чем все речи Хрущева на XX съезде». Поэтому власти в срочном порядке предприняли необходимые меры, и Тарзан, на время покоривший всю страну, ушел с экранов кинотеатров так же, как и появился — неожиданно.

Эдгар Берроуз так ничего и не узнал о том, насколько выдуманный им персонаж популярен в Советском Союзе. В марте 1950 года в возрасте 74 лет он умер от инфаркта на своем ранчо, которое назвал «Тарзания», в Калифорнии. Не узнал он и того, что в конце 80-х годов прошлого века цикл его романов о Тарзане выпускался в России миллионными тиражами. Изголодавшиеся по приключенческой литературе зачитывали эти книги до дыр.

Джонни Вайсмюллер ушел из жизни в возрасте 79 лет, навсегда оставшись непобежденным пловцом и лучшим Тарзаном мирового кино. Нельзя сказать, что в его жизни все складывалось удачно. Благодаря гонорарам, полученным в кино, он открыл в разных городах США сеть плавательных бассейнов, которые пользовались большой популярностью и приумножили его капиталы. Но актера подвела излишняя любвеобильность. Он был женат пять раз и после каждого развода лишался части своего имущество — оно исчезало вместе с бывшей женой. Повезло ему только на пятый раз — с актрисой Анной Марией Бауманн. С этой женщиной он прожил больше двадцати лет — до самой своей смерти в 1984 году.

Кинопродюсеры еще не раз снимали фильмы про Тарзана и продолжают это делать. Но никто еще не смог побить кассовых сборов фильмов, в которых снимался Джонни Вайсмюллер. Тем не менее эпоха приключений Тарзана прошла, уступив место звездным войнам и виртуальным матрицам.

КИНОРЕКОРДЫ

Сюжет о человеке-обезьяне является одним из самых популярных в мировой киноиндустрии. На данный момент про Тарзана снято 60 фильмов. 53 из них относятся к звуковому кино, 7 было сделано в период немого кинематографа. Роль Тарзана уже исполнили 24 актера. По мотивам этой серии книг Эдгара Берроуза снято также 8 телефильмов и сериалов и 13 мультфильмов самого разного хронометража.

С ЮБИЛЕЕМ!

В этом году немало советских и российских фильмов, столь любимых зрителями, отмечают круглые даты. Вот лишь несколько из них.

Гусарская баллада (1962) Режиссер Эльдар Рязанов

Влюблен по собственному желанию (1982) Режиссер Сергей Микаэлян

Мужики! (1982) Режиссер Искра Бабич

Карнавал (1982) Режиссер Татьяна Лиознова

Кукушка (2002) Режиссер Александр Рогожкин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Щербаков, киновед:

— Попытки реанимировать Тарзана в кино предпринимаются постоянно. Даже актеров для этого задействуют неплохих, например Кристофера Ламберта или Александра Скарсгарда. Но до популярности Тарзана в исполнении Джонни Вайсмюллера им далеко. Я думаю, причина кроется в том, что сейчас изменились жанровые предпочтения зрителей. С развитием технологий снимать приключенческое кино становится все сложнее. В него обязательно надо добавлять фантастику. Даже Стивен Спилберг свою последнюю историю Индианы Джонса разбавил пришельцами-инопланетянами.

А Тарзан — это чистый приключенческий жанр. Как, например, экранизации книг Даниэля Дефо, Джека Лондона или Генри Хаггарда. Возможно, когда сценаристы и режиссеры смогут подойти к этому произведению неординарно, мы снова прилипнем к киноили телеэкранам, следя за очередными сюжетными перипетиями в новой тарзаниане.