Школьники прибрались около реки и нашли друзей

Волонтеры-двойняшки Юлия (слева) и Марина Гарины очищают берег реки от скопившегося бытового мусора / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

26 мая в столице прошла акция «Чистый берег» ресурсного центра «Мосволонтер» в рамках проекта «Время добра». Около 30 добровольцев очистили пойму правого притока реки Сетунь.

Волонтер Яна Соболева с помощью палки сдвигает к берегу пластиковые бутылки, которые плавают по поверхности реки. У ее ног стоит пакет, полностью забитый мусором.

— У меня появилось немного свободного времени, и я решила, что лучше посвятить его какому-нибудь хорошему делу. Узнала про акцию «Чистый берег» и записалась в добровольцы. Это мой первый волонтерский проект, — рассказывает Яна.

А еще для девушки участие в акции — возможность найти единомышленников и друзей. На берегу реки Яна проводит почти час. За это время почти набрался большой мусорный пакет.

— На этом берегу не очень много отходов. Хотя думала, что будет хуже, — говорит доброволец. — По большей части на пути встречаются пластиковые и стеклянные бутылки. А еще очень много сигаретных окурков. Пока я убиралась — нашла кабель, провода, но думаю, это, скорее всего, исключение.

Учитель русского языка и литературы школы № 1590 Анастасия Столярчук решила не только сама приобщиться к доброй акции, но и привлечь к ней своих учеников.

— Сегодня со мной пришли 12 восьмиклассников. Некоторые из них уже участвовали в столичных экологических акциях. Например, недавно ребята очищали от мусора территорию Поклонной горы и строили будки для собачьего приюта, — говорит Анастасия. — Я уверена, что подобные акции зажгут интерес ребят к труду и помогут им найти единомышленников.

Она добавила, что так как многие подростки слишком зациклены на виртуальном мире, им бывает сложно найти реальные знакомства. Среди восьмиклассников школы № 1590 — двойняшки Марина и Юлия Гарины.

— Я и моя сестра Юля только начали волонтерить. Но мы уже решили, что будем участвовать и в других проектах, чтобы внести свой пусть и крошечный, но очень важный вклад в защиту природы, — говорит Марина.

СПРАВКА

Добровольческая акция «Время добра», в которую вошло более 40 мероприятий, завершается сегодня. В столице пройдут мероприятия медицинской направленности: с 8:00 до 13:00 состоится донорская акция, а с 11:00 до 13:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по оказанию первой помощи. Точные адреса — на сайте проекта.