Представители рабочих специальностей востребованы на столичных заводах и фабриках

27 мая в России отмечается День сварщика. «Вечерняя Москва» пообщалась с одним из представителей этой профессии и узнала, насколько сейчас популярны рабочие специальности.
Андрей Наследсков работает сварщиком на Щербинском лифтостроительном заводе. В специальном цехе он варит полы для пассажирских, грузовых, медицинских лифтов — это его специализация. Профессии Андрей обучился в колледже много лет назад, когда еще до переезда в столицу жил в Саратовской области.
— Прежде чем выбрать эту профессию, я во многих направлениях себя попробовал. И служил в армии по контракту, и на стройке трудился. Но профессия сварщика мне понравилось больше всего, — признается он.
На Щербинском лифтостроительном заводе Андрею предложили достойную заработную плату. Кроме того, отметил он, работа сварщиком обеспечивает определенную стабильность — такие специалисты, особенно профессионалы своего дела, всегда востребованы.
— Коллектив завода тоже мне понравился. Дружный, всегда поддержат коллеги и словом, и делом, — говорит он.
Обучение профессии сварщика, считает Андрей, — дело довольно сложное.
— Некоторые годами учатся, тренируются, но так до конца не постигают этой специальности. А у кого-то все получается сразу. Наверное, тут определенная доля таланта требуется, — считает Андрей Наследсков.
Не менее важно и желание человека учиться и затем работать по профессии. Ведь есть процент тех, кто не определился со своим будущим, и поступает в колледж «с другом за компанию». Такие ребята, убежден Андрей, скорее всего, не смогут добиться высот в этой специальности и стать настоящими асами в своей профессии.
— Прежде чем идти учиться на сварщика, хорошо подумайте, действительно ли вы хотите посвятить этому свою жизнь. Ведь профессия сложная, требует четкости в действиях, сосредоточенности, внимательности и знания правил сварки. Кроме того, она еще в каком-то смысле и опасная. Не зря же сварщики выходят на пенсию раньше, — добавил специалист.
Кстати, для сварки нужно хорошо знать химию — таблица Менделеева непременно пригодится в работе — и физику.
Андрей Наследсков также рассказал, что на предприятие, где он работает, приходит много молодых ребят.
— Проблем с трудоустройством, на мой взгляд, нет. Но нужно уметь делать свою работу, тогда и руководство ценить будет, — подчеркнул сварщик.
Свой профессиональный праздник Андрей Наследсков тоже будет встречать на работе.
— Каких-то традиций у меня с коллегами по цеху нет. Просто утром поздравим друг друга и примемся за дело — работы всегда у нас много. Не до отмечаний, — поделился он.
И после работы Андрей тоже не любит задерживаться — дома его ждут жена и дети.
— А вот дома, может, и отмечу свой профессиональный праздник за ужином, — добавил он.
Обучиться профессии сварщика можно в одном из московских колледжей. Престиж именно рабочих специальностей в них растет с каждым годом.
— Все московские колледжи нацелены на повышение качества подготовки обучающихся и всегда открыты для взаимодействия с работодателями. Сегодня экономике Москвы в первую очередь нужны высококвалифицированные специалисты, которые могут работать на оборудовании современных предприятий города, — говорит заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Александр Тверской.
По его словам, даже при полной автоматизации производств без «живых» специалистов не обойтись.
— Сантехники, токари, сварщики и другие рабочие профессии всегда будут востребованы, — считает он. — Поэтому перед московской системой среднего профобразования стоит задача подготовить необходимые городу кадры.
Александр Тверской добавил, что колледжи активно взаимодействуют с предприятиями: на их базе студенты проходят практику и осваивают навыки, которые потребуются в будущем. Также представители предприятий — партнеров колледжей участвуют в проведении итоговой аттестации выпускников, приглашают лучших на работу.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2021–2022 учебном году в колледжи Департамента образования и науки Москвы поступили на рабочие профессии 6,7 тысячи человек. Всего по таким профессиям обучаются 18,8 тысячи человек. В этом учебном году в колледжи на сварщика поступили более 300 человек, общее количество обучающихся по данному направлению — одна тысяча человек.
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:
— Тренды современного рынка труда можно заметить и в том, какие специальности выбирают поступающие в колледжи. В этом году самыми популярными направлениями у первокурсников стали IT-специальности — информационные системы и программирование, графический дизайн.
Прослеживается интерес и к рабочим специальностям. Среди популярных направлений — поварское дело, автомобильный сервис. Московские колледжи имеют современную материально-техническую базу, в них есть IT-полигоны и мастерские, позволяющие отрабатывать необходимые навыки.
Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:
Современная молодежь активно трудоустраивается на московские предприятия. Работа в промышленности позволяет получать стабильный доход, сегодня средняя зарплата на предприятиях Москвы составляет 82 тысячи рулей. Кроме того, быть частью промышленности столицы, это еще и очень интересно — предприятия города активно ведут работу по внедрению новых технологий и импортозамещению иностранной продукции в самых разных отраслях — от пищевой промышленности до робототехники.
Есть в производственной отрасли и карьерные перспективы — работники могут повысить свою квалификацию в Московской технической школе, которая позволит им пройти опережающую подготовку и прокачать профессиональные навыки.
Евгений Стружак, министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения:
— Мы создаем все возможности для того, чтобы помочь москвичам обучиться навыкам, необходимым для успешного трудоустройства. В Москве есть более 400 программ бесплатного проф образования. При поддержке службы занятости горожане могут освоить как рабочую специальность (электромеханик, плотник, столяр), так и современную профессию (графический дизайнер, вебразработчик). Выбрать подходящее направление обучения помогают карьерные эксперты центра занятости.