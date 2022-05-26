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Представители рабочих специальностей востребованы на столичных заводах и фабриках

Марьяна Шевцова
Общество
Представители рабочих специальностей востребованы на столичных заводах и фабриках
Сварщик Щербинского лифтостроительного завода Андрей Наследсков сваривает пол для пассажирского лифта / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

27 мая в России отмечается День сварщика. «Вечерняя Москва» пообщалась с одним из представителей этой профессии и узнала, насколько сейчас популярны рабочие специальности.

Андрей Наследсков работает сварщиком на Щербинском лифтостроительном заводе. В специальном цехе он варит полы для пассажирских, грузовых, медицинских лифтов — это его специализация. Профессии Андрей обучился в колледже много лет назад, когда еще до переезда в столицу жил в Саратовской области.

— Прежде чем выбрать эту профессию, я во многих направлениях себя попробовал. И служил в армии по контракту, и на стройке трудился. Но профессия сварщика мне понравилось больше всего, — признается он.

На Щербинском лифтостроительном заводе Андрею предложили достойную заработную плату. Кроме того, отметил он, работа сварщиком обеспечивает определенную стабильность — такие специалисты, особенно профессионалы своего дела, всегда востребованы.

— Коллектив завода тоже мне понравился. Дружный, всегда поддержат коллеги и словом, и делом, — говорит он.

Обучение профессии сварщика, считает Андрей, — дело довольно сложное.

— Некоторые годами учатся, тренируются, но так до конца не постигают этой специальности. А у кого-то все получается сразу. Наверное, тут определенная доля таланта требуется, — считает Андрей Наследсков.

Не менее важно и желание человека учиться и затем работать по профессии. Ведь есть процент тех, кто не определился со своим будущим, и поступает в колледж «с другом за компанию». Такие ребята, убежден Андрей, скорее всего, не смогут добиться высот в этой специальности и стать настоящими асами в своей профессии.

— Прежде чем идти учиться на сварщика, хорошо подумайте, действительно ли вы хотите посвятить этому свою жизнь. Ведь профессия сложная, требует четкости в действиях, сосредоточенности, внимательности и знания правил сварки. Кроме того, она еще в каком-то смысле и опасная. Не зря же сварщики выходят на пенсию раньше, — добавил специалист.

Кстати, для сварки нужно хорошо знать химию — таблица Менделеева непременно пригодится в работе — и физику.

Андрей Наследсков также рассказал, что на предприятие, где он работает, приходит много молодых ребят.

— Проблем с трудоустройством, на мой взгляд, нет. Но нужно уметь делать свою работу, тогда и руководство ценить будет, — подчеркнул сварщик.

Свой профессиональный праздник Андрей Наследсков тоже будет встречать на работе.

— Каких-то традиций у меня с коллегами по цеху нет. Просто утром поздравим друг друга и примемся за дело — работы всегда у нас много. Не до отмечаний, — поделился он.

И после работы Андрей тоже не любит задерживаться — дома его ждут жена и дети.

— А вот дома, может, и отмечу свой профессиональный праздник за ужином, — добавил он.

Обучиться профессии сварщика можно в одном из московских колледжей. Престиж именно рабочих специальностей в них растет с каждым годом.

— Все московские колледжи нацелены на повышение качества подготовки обучающихся и всегда открыты для взаимодействия с работодателями. Сегодня экономике Москвы в первую очередь нужны высококвалифицированные специалисты, которые могут работать на оборудовании современных предприятий города, — говорит заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Александр Тверской.

По его словам, даже при полной автоматизации производств без «живых» специалистов не обойтись.

— Сантехники, токари, сварщики и другие рабочие профессии всегда будут востребованы, — считает он. — Поэтому перед московской системой среднего профобразования стоит задача подготовить необходимые городу кадры.

Александр Тверской добавил, что колледжи активно взаимодействуют с предприятиями: на их базе студенты проходят практику и осваивают навыки, которые потребуются в будущем. Также представители предприятий — партнеров колледжей участвуют в проведении итоговой аттестации выпускников, приглашают лучших на работу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2021–2022 учебном году в колледжи Департамента образования и науки Москвы поступили на рабочие профессии 6,7 тысячи человек. Всего по таким профессиям обучаются 18,8 тысячи человек. В этом учебном году в колледжи на сварщика поступили более 300 человек, общее количество обучающихся по данному направлению — одна тысяча человек.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Тренды современного рынка труда можно заметить и в том, какие специальности выбирают поступающие в колледжи. В этом году самыми популярными направлениями у первокурсников стали IT-специальности — информационные системы и программирование, графический дизайн.

Прослеживается интерес и к рабочим специальностям. Среди популярных направлений — поварское дело, автомобильный сервис. Московские колледжи имеют современную материально-техническую базу, в них есть IT-полигоны и мастерские, позволяющие отрабатывать необходимые навыки.

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

Современная молодежь активно трудоустраивается на московские предприятия. Работа в промышленности позволяет получать стабильный доход, сегодня средняя зарплата на предприятиях Москвы составляет 82 тысячи рулей. Кроме того, быть частью промышленности столицы, это еще и очень интересно — предприятия города активно ведут работу по внедрению новых технологий и импортозамещению иностранной продукции в самых разных отраслях — от пищевой промышленности до робототехники.

Есть в производственной отрасли и карьерные перспективы — работники могут повысить свою квалификацию в Московской технической школе, которая позволит им пройти опережающую подготовку и прокачать профессиональные навыки.

Евгений Стружак, министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения:

— Мы создаем все возможности для того, чтобы помочь москвичам обучиться навыкам, необходимым для успешного трудоустройства. В Москве есть более 400 программ бесплатного проф образования. При поддержке службы занятости горожане могут освоить как рабочую специальность (электромеханик, плотник, столяр), так и современную профессию (графический дизайнер, вебразработчик). Выбрать подходящее направление обучения помогают карьерные эксперты центра занятости.

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