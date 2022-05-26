Проект знакомит с инновациями

Глава столичного департамента Алексей Фурсин проверяет ящик с предложениями сотрудников / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

26 мая руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин принял участие в ежегодной городской акции «День без турникетов».

В этот раз глава департамента решил посетить экскурсию по офису московской компании, которая предоставляет более 30 видов услуг в области информационной безопасности.

— Мы проводим эту акцию уже четвертый год подряд. И если изначально цель была просто познакомить москвичей с производствами, которые есть в городе, то сегодня ко «Дню без турникетов» присоединились компании, работающие в совершенно разных отраслях, — рассказал Алексей Фурсин.

Многие, по его словам, приходят на такие экскурсии, чтобы узнать о возможности пройти стажировку в компании или устроиться на работу. Акция действительно стала очень популярной.

Познакомить с компанией руководителя московского ведомства вызвался генеральный директор Сергей Шерстобитов. Помимо основной информации о направлениях деятельности, перспективах на рынке информационной безопасности и IT-отрасли, он поделился и историей создания фирмы.

— В 2015 году я решил открыть свой бизнес, продумал концепцию, и в какой-то момент встал вопрос о названии. Случайно по телевизору увидел репортаж о запуске ракеты «Ангара» — так в итоге и назвал свою компанию, ведь мы, как и космическая ракета, работаем в прорывной отрасли, — поделился Сергей Шерстобитов.

А еще в офисе предприятия много сделано для удобства сотрудников. Тут есть свой кафетерий и массажное кресло, в котором можно ненадолго расслабиться.