Голод вместо ковида: грозит ли миру продовольственный кризис

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Люди живут ожиданием глобальных катастроф. Такое ощущение, что нас хлебом не корми, но дай самих себя хорошенько напугать. И порой эти страхи становятся реальностью.

Иногда за неимением серьезной опасности мы выдумываем мифы вроде столкновения с кометой, озоновой дыры или всемирного потепления. Сегодня над миром, который не успел вздохнуть облегченно после пандемии COVID, нависла реальная черная туча — глобальный продовольственный кризис.

Коронавирус, по подсчетам американского Центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, унес более 6,2 миллиона жизней (по другим оценкам — до 7 миллионов). При этом сегодня, в относительно тучные времена, от недоедания и сопутствующих болезней умирают ежегодно 8 миллионов человек (около 25 тысяч ежедневно). Число же жертв грядущего продовольственного кризиса может оказаться сравнимым с потерями в Первой и Второй мировых войнах.

ООН проводит специальные заседания, президенты стран третьего мира, которые пострадают от голода сильнее развитых стран, ищут выход из надвигающегося кризиса. Лидер Аргентины Альберто Фернандес прямо заявил, что санкции против России грозят голодом всему миру, а сам Запад пострадает в последнюю очередь. Однако тамошние политики стремятся набрать на продовольственной проблеме козыри и на голубом глазу винят в кризисе Россию. Поистине: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Факты таковы, что о надвигающемся и самом серьезном после Второй мировой войны кризисе продовольствия эксперты трубили еще летом 2021 года. По инициативе генерального секретаря ООН была создана Целевая группа по предотвращению голода, которую возглавил заместитель генсека ООН и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, в состав вошли глава Всемирной продовольственной программы ООН и глава Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО. Были названы цифры —41 миллион человек в 43 странах находятся на стадии острой нехватки продовольствия. О специальной военной операции на Украине тогда и речи не было, а голод уже стучался в двери.

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Чтобы вылечить болезнь, надо поставить верный, пусть и неприятный диагноз. Иначе —знахарство да шарлатанство. Западные политики в о глав е с Джо Байденом, винящие во всех мировых бедах Россию и лично Владимира Путина, похожи на средневековых гадалок. Можно предположить, что из-за этой их позиции не только продовольственный, но и энергетический, логистический кризисы будут только обостряться, не говоря уже о специальной военной операции на Украине.

Пандемия разрушила устойчивые экономические связи и навела беспорядок во всех сферах. Но этого мало. Чрезмерное увлечение «зеленой» энергетикой и слепая вера в легкомысленные обещания экологов привели к энергетическому кризису, росту транспортных расходов и цен по всей цепочке. Санкции против России, дефицит и резкое подорожание удобрений усугубили ситуацию. Добавьте финансовый кризис, замешанный на санкциях. В довершение безрадостной картины Вооруженные силы Украины разбросали по акватории Черного моря в районе Одессы и Николаева множество мин, что сделало невозможным вывоз скопившегося в украинских элеваторах зерна.

Россия и Украина обеспечивают 30 процентов мировых поставок зерна. Сейчас в Европу бесконечной вереницей идут железнодорожные составы, груженные зерном. Вряд ли зерно переправят в бедные страны. Забыты лицемерные представления BLM и театрализованное ползание на коленях. За тарелкой те, кто сильнее и богаче. Как говорил Шариков, «я без пропитания не могу». Но ведь голод вызовет новую волну миграции, которая грозит поглотить западные страны, еще не пережившие прежнее нашествие.

Эшелоны зерна, идущие на Запад, — это, как предположил, имея основания, представитель России в ООН Василий Небензя, натуральная оплата за вооружение, которое Запад поставляет Украине. И никто не задумывается, сумеет ли Украина обеспечить себя продовольствием. Главная проблема — отсутствие дизельного топлива для посевной. Впрочем, если украинцам уготована участь превратиться в пушечное мясо, то голодных ртов станет меньше. Кроме того, Запад уверен, что Россия не оставит в беде освобожденные территории и, как обычно в истории, поможет народу, который считает братским.

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Украинскую пшеницу покупают крупнейшие мировые импортеры, Египет (3,4 миллиона тонн), Индонезия (2,8 миллиона тонн), Турция (1,6 миллиона тонн), Пакистан (1,4 миллиона тонн), Марокко (1 миллион тонн). Кукурузу на Украине покупает Китай (8 миллионов тонн), Испания (2,5 миллиона тонн), Нидерланды и Египет (по 2,2 миллиона тонн), Иран (1,7 миллиона тонн), Турция (более 1 миллиона тонн). По оценке Минсельхоза США, производство зерновых на Украине в 2022 году упадет в два раза. Из-за этого экспорт зерна с Украины снизится на 24 миллиона тонн, из них 10 миллиона тонн составит пшеница. Просто по цифрам этот фактор в одиночку не может привести к продовольственной катастрофе.

Российский зерновой союз уже заявил, что готов увеличить экспорт зерна из Новороссийска на 25 миллионов тонн. Россия последние годы стабильно занимает позицию мирового лидера по экспорту пшеницы. Прогноз на 2022 год по России весьма обнадеживающ: урожай зерновых может достигнуть 130 миллионов тонн, из них пшеницы — 87 миллионов тонн. Это даст гарантию поддержки выпадающих украинских поставок. В 2021 году мы собрали 121 миллион тонн зерна, в том числе 76 миллионов тонн пшеницы.

Журнал «Тайм» назвал президента Украины самым влиятельным политиком планеты. Удивительное признание. Энергетический кризис — виноват Путин. Логистический кризис — Путин. Продовольственный кризис — опять Путин. А влияние у президента, который почти потерял свою страну. И рискует привести на территории, которые еще контролирует, новый голодомор.

Цены на продовольствие на Западе скачут, будто соревнуются с кенгуру. Бензин в 4–5 раз дороже, чем в России. И все же Запад накопил изрядный запас жирка. А сытое брюхо, как известно, к учению глухо, хоть обухом бей. Поэтому можно упиваться идеологическими конструкциями и верить в миф о том, что на Украине идет сражение демократии и тоталитаризма. В связи с этим приходит на ум, что идеология, которая берет верх над здравым смыслом, превращается в ментальную вирусную инфекцию. Это путь к деградации и увяданию, поскольку организм становится жертвой все новых атак когнитивных вирусов. В «Пире во время чумы» Александр Пушкин сказал: «Безбожный пир, безбожные безумцы!» Поэт как в воду глядел.