Авиация с характером: какие перспективы у самолетостроения в России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

20 мая исполнилось 97 лет со дня рождения выдающегося советского и российского авиаконструктора Алексея Туполева. Он разрабатывал реактивный бомбардировщик, пассажирские лайнеры и даже части для знаменитого космического «Бурана». «Вечерняя Москва» спросила специалистов в области авиации о перспективах этой отрасли в наше время.

У России есть серьезные подвижки в области большой дальнемагистральной авиации, считает заслуженный летчик-испытатель Виктор Заболоцкий. Например, ведется работа над самолетами МС-21, «Сухой Superjet».

— Переход к полному импортозамещению — это дело небыстрое, но необходимое, — объяснил летчик. — У нас большая страна, и для полетов внутри регионов обязательно нужна и малая авиация для местных авиалиний — такая, как при СССР была на самолетах типа Як-40 или Ан-24. Сейчас оставшиеся местные авиалинии обслуживаются в основном вертолетами. Но это в четыре раза дороже. Нужно учитывать, что работа предстоит комплексная. А значит, нужно будет заняться ремонтом или строительством аэродромов, а также улучшением инфраструктуры на местах.

Впрочем, среди разработок для местных авиалиний уже изобрели легкий одномоторный самолет «Байкал». Есть и варианты модернизации старой доброй «Аннушки» — самолета Ан-2, той самой, которая зарекомендовала себя еще в СССР.

— Президент России сказал: мы должны вернуть себе звание великой авиационной державы, и конечно, для этого необходимо восстановить мощности гражданской авиации, — рассказал заслуженный летчик СССР Олег Смирнов. — Согласно указанию президента, мы сейчас будем с одной стороны развивать линию новых пассажирских разработок, а с другой — восстанавливать производство уже давно сконструированных и сертифицированных самолетов. Главное — вернуть на производство специалистов старой закалки и воспитать новую смену.

Ту-204

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов в ОКБ Туполева. Вмещает до 210 пассажиров. Оснащается двигателями российского производства ПС-90А. Выпускался малыми партиями, но технологические линии сохранены, и возможно быстрое возобновление серийного выпуска.

Ту-214

Фото: РИА Новости

Модернизированный вариант самолета Ту-204. Отличается более мощным двигателем и более вместительным салоном. В 2010 году производство коммерческой версии было прекращено, производились только машины в спецкомпоновке. В апреле 2022 года возобновлено серийное производство пассажирской версии по указанию президента РФ Владимира Путина. Планируется построить не менее 20 экземпляров.

ЛМС-901 «Байкал»

Фото: Пресс-служба Байкал-инжиниринг/ТАСС

Легкий многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет, предназначен для замены устаревшего Ан-2. Может перевозить 9–12 пассажиров. В настоящее время проходит доработку и испытания. Серийное производство планируется начать в 2024 году с темпом производства до 30–50 машин в год.

Сухой Superjet

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет разработки компании «Гражданские самолеты Сухого». Может перевозить от 87 до 108 пассажиров на дальность до 4600 км. Первый полет прошел в 2008 году, с тех пор из-за трудностей в обеспечении деталями иностранного производства ведется постоянная работа по созданию версии самолета с минимальным использованием иностранных комплектующих. Планируется выпуск на рынок версии, в которой иностранных деталей будет меньше 10 процентов, после 2023 года.

МС-21

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет разработки корпорации «Иркут» и ОКБ имени Яковлева. Первый полет совершил в 2017 году, в 2021 году закончена сертификация самолета. Способен перевозить от 130 до 211 пассажиров на дальность до 3700 км. Из-за санкций для МС-21 проводится программа импортозамещения, планируется завершить ее и пустить самолет в серийное производство в 2025–2026 годах.