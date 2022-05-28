Сосед ругается, штраф повышается: как найти управу на хамов и сплетников в домовых чатах

Фото: Pexels

Накануне юристы крупного адвокатского бюро предупредили москвичей о том, что за оскорбление соседей в домовых чатах предусмотрена административная ответственность. «Вечерняя Москва» узнала, что грозит обидчикам, а также вместе с экспертом разобрала несколько конфликтных ситуаций.

Виртуальные группы в мессенджерах — удобный способ наладить отношения с соседями и разрешать жилищно-коммунальные проблемы, не вставая с дивана. Однако частенько в мирную жизнь домовых чатов вторгаются споры, склоки, а то и полноценные скандалы. Распространенная история: один из жильцов выкладывает «видеокомпромат» на соседа, который выбрасывает мусор на газон. Все участники чата возмущаются, шельмуют безобразника и… ничего не делают. А зря!

— Граждане могут подать на нарушителя заявление в полицию. Лучше, если заявление будет коллективным, — отмечает адвокат Жанна Маргулис.

При этом «видеофильм», в котором зафиксирован факт правонарушения, могут и не принять в качестве допустимого «доказательства». Этот вопрос остается на усмотрение компетентных органов. Поскольку у нас в стране действует 137-я статья Уголовного кодекса, согласно которой «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются». А за нарушение неприкосновенности частной жизни предусмотрена уголовная ответственность.

Другой расхожий случай: неравнодушные соседи выкладывают в чат фото автомобиля, припаркованного неправильно. И подписывают это фото, ругая хозяина машины последними словами. Ни к чему, кроме пустой вражды, такая тактика не приведет. А водитель продолжит ставить свои «колеса», занимая два места на парковке. Причем наверняка ему не понравятся эпитеты которыми его награждают соседи.

— К домовым чатам может применяться статья Административного кодекса о публичных оскорблениях с использованием интернета. И это грозит штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей, — отмечает адвокат.

Вместо того чтобы полыхать гневом в адрес автохама, жильцам стоит обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Можно и к участковому — в устной форме.

Третий хрестоматийный сюжет: сосед с дрелью. Делает человек ремонт, громко и долго. В чате на него ополчается весь подъезд, развязывается травля. Что делать возмутителю спокойствия?

— У нас действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве». Однако если сосед, делающий ремонт, этот закон не нарушает, он может просто напомнить об этом своим соседям, опубликовав в чате ссылку на текст закона.

Еще одна проблема: задиристый господин (или дама), который наискивается на ссору, задевает всех и мешает конструктивной беседе.

— На такого жильца, конечно, можно подать жалобу и в полицию, и участковому. Возможно, этот сосед будет привлечен к административной ответственности. Но опять же, если участковый увидит в действиях жильца правонарушение, — рассказывает адвокат.

— В целом для того, чтобы призвать нарушителей к порядку, нужно обращаться в компетентные органы. Да, необходимо приготовиться к тому, что придется потратить время, нервы и деньги. Но, по моему мнению, обращение в компетентные органы — более эффективный способ отстаивания своих прав, чем ругань в чатах и выкладывание в сеть фото, видео и прочих «свидетельств правонарушений», — подчеркнула адвокат.

ГИГИЕНА ОБЩЕНИЯ

— Не подписывайтесь на все «жилищные» форумы подряд. Выберите один или два самых необходимых — например, чат соседей по подъезду и чат общения с управляющей компанией. Так вам проще будет видеть и отмечать действительно важные сообщения.

— Если обстановка в чате накаляется, участники срываются на хамство и оскорбления, не стесняйтесь обращаться к администраторам. Как правило, они быстро принимают меры к грубиянам.

— Что действительно полезно фиксировать, так это оскорбительные сообщения. Скриншоты виртуальных перепалок, заверенные у нотариуса, могут стать хорошим подспорьем в суде, если вам придется отстаивать там свои честь и достоинство.