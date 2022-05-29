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Расцвела «Вечерняя Москва»: где полюбоваться распустившимися растениями столицы

Наталья Тростьянская
Общество
Расцвела «Вечерняя Москва»: где полюбоваться распустившимися растениями столицы
Жительница столицы Анна Завьялова посетила «Аптекарский огород» в период цветения сирени, чтобы сделать яркие весенние фотографии / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород» проходит ежегодная выставка «Вересковые и другие красивоцветущие кустарники». У посетителей есть уникальная возможность полюбоваться пышным цветением рододендрона.

В «Аптекарском огороде» под открытым небом распустились экзотические магнолии и миндаль. Радуют глаз плодовые деревья: яблони, груши, абрикосы и другие. Весеннюю картину дополняют фиолетовые и белые «облака» сирени. В ботаническом саду растут 50 сортов этого кустарника, в том числе «День Победы» и «Вечерняя Москва».

Но, пожалуй, одна из самых уникальных коллекций сирени собрана в Сиреневом саду на Щелковском шоссе. В основном это растения, выведенные отечественным селекционером-самоучкой Леонидом Колесниковым. За свою жизнь он получил не меньше 300 сортов, из них до наших дней сохранилось примерно полсотни: «Огни Москвы», «Алексей Маресьев», «Галина Уланова» и другие. Белые, лиловые, фиолетовые — все они отличаются разнообразием цветов и оттенков.

— В период цветения сад посещает огромное количество человек, поэтому сирень как никогда нуждается в бережном отношении, — сказали в пресс-службе Мосгорпарка. — Запрещено рвать сирень, залезать и садиться на ее стволы, а также заходить за ограждения маточного сада, где находятся самые ценные и «пожилые» экземпляры сирени.

ЗЕЛЕНЫЙ МЕГАПОЛИС

  • В Перовском парке растут яблони. У большинства деревьев бело-розовые цветки, но встречаются и чисто белые.
  • В Гончаровском парке распустилась сирень. Цветущие кустарники можно найти у шахматной беседки в центральной части парка и у сцены со стороны улицы Руставели.
  • В Саду имени Баумана цветут декоративные яблони Недзвецкого и растет множество сирени. Один из самых эффектных кустарников — с густыми пурпурными цветами — сорта «Индия».
  • В музее-заповеднике «Царицыно», возле оранжерейного корпуса, сохранились яблони, которые, по преданию, являются потомками деревьев из Воздушных Садов.
Мосгорпарк Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» Цветы
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