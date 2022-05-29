Зачем ограничивать скорость электросамокатов

Электросамокатом управ- ляет Дмитрий Второв, фото 2020 года. Сейчас пункты проката таких самокатов есть почти на каждом углу / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Скорость ввозимых в Россию электросамокатов предлагают ограничить 25 километрами в час. «Вечерняя Москва» рассказывает, какие бывают самокаты и почему статус их водителей нужно урегулировать.

Чуть более века назад, в 1912 году, по дорогам нашего города ездило около 700 частных автомобилей. При такой интенсивности движения водители этих транспортных средств могли передвигаться так, как заблагорассудится: особых неудобств это никому не причиняло. Но как только автомобилей стало больше, возникла потребность в регулировании их движения. Аналогичная ситуация произошла и с электросамокатами, моноколесами и прочими средствами индивидуальной мобильности на электротяге. Сегодня прокатные самокаты в Москве стоят на каждом углу, у многих горожан есть и собственный электротранспорт. Вполне закономерно, что власти на региональном и федеральном уровнях озадачились вопросами регулирования их движения.

Размер имеет значение

Электросамокаты сильно отличаются друг от друга. Люди несведущие считают, что все они способны разгоняться до 80–100 километров в час. Однако это не соответствует действительности: максимальная скорость большинства из них составляет 35–40 километров в час. Подавляющее большинство современных электросамокатов оснащены мотор-колесом и передним приводом. Однако есть и заднеприводные, и даже полноприводные модификации, на относительно «внедорожной» резине и с более-менее адекватной подвеской, способной поглощать неровности.

В вопросе безопасности ключевую роль играют мощность силовой установки и вес самого самоката. Детские легкие самокаты развивают скорость не более 15 километров в час. А вот взрослые могут раз гоняться и поддерживать куда большую крейсерскую скорость. При этом вес их может доходить до 50 килограммов.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Норма одна для всех

Минпромторг России совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы разработали стандарт требований к электрическим средствам индивидуальной мобильности (ЭСИМ). Тема уже не один год обсуждается и в Мосгордуме.

— Разрабатываемый в Минпромторге документ определяет требования к ввозимым в Россию электрическим средствам индивидуальной мобильности, в том числе и в части заводского ограничения скорости до 25 километров в час. Считаю эту идею правильной, поскольку еще в сентябре Мосгордума направляла на имя зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина аналогичную инициативу, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Онлайн-сервисы по аренде электросамокатов в Москве уже сейчас ограничивают скорость предоставляемых ЭСИМ. Так, максимальная скорость передвижения по городу составляет 20–25 километров в час, в парках — 15–17 километров в час. По Главной аллее ВДНХ на электросамокате и вовсе не получится разогнаться быстрее 5–6 километров в час. Однако все эти ограничения программные. Они касаются только прокатной техники, привязанной к приложению. Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов ранее отмечал, что больше 90 процентов аварий с электросамокатами в столице приходится на личный транспорт и лишь 8 процентов — на прокатный.

Поэтому Минпромторг России озаботился введением ограничений на все ввозимые ЭСИМ, дабы они действовали и для частных владельцев электросамокатов и моноколес.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Статус не определен

Правовой статус человека на электросамокате до сих пор весьма расплывчат. Логично, что самокат, двигающийся по городу со скоростью около 20 километров в час, по темпу движения, массе и габаритам сродни велосипеду. Тем не менее велосипедисты на проезжей части являются полноправными участниками дорожного движения. Для них прописаны правила, где можно ехать, где нельзя, какими средствами (габаритные огни, светоотражающие элементы) должны быть оснащены велосипед и экипировка управляющего им. Самокатчик же, за неимением конкретного статуса, приравнивается к пешеходу. За езду по проезжей части ему могут предъявить разве что переход дороги в неположенном месте.

Однако, подчеркнем, самокат самокату — рознь. Вероятно, этот факт стал решающим в громком деле по факту ДТП со смертельным исходом в подмосковных Химках.

Из материалов дела следует, что в мае прошлого года водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу встречному самокатчику. Последний не справился с управлением, упал, попал под машину и скончался от полученных травм.

Верховный суд России признал электросамокат транспортным средством, а водителя машины — виновником ДТП, повлекшего смерть человека.

Здесь важно отметить особенность участвовавшего в ДТП электросамоката. Его силовая установка мощностью 5,4 киловатта способна разгонять самокат до 85 километров в час, что фактически дало право считать его механическим транспортным средством.

Однако часть экспертов считает, что, даже ограничив скорость самокатов до 25 километров в час, мы не закроем вопрос опасности для тех, кто ими управляет. С одной стороны, им можно возразить — ведь никто не стремится запретить велосипед, который можно разогнать до аналогичной скорости. С другой стороны, самокат требует некоторых специфических навыков управления, не говоря уже о моноколесе.

Кроме того, ввиду скромных габаритов самокатчику куда проще вести себя в потоке людей, нежели велосипедисту, чувствующему себя на улице как слон в посудной лавке.