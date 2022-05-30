Гороскоп на июнь-2022: важные события и благоприятные дни

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В начале июня Меркурий все еще будет ретроградным. Этот цикл закончится 3 июня 2022 года. В течение этого времени до 13 июня 2022 года мы будем пересматривать некоторые вещи, которые выпали из поля зрения и сбивали с толку в последние недели. Мы также особенно тщательно проанализируем и пересмотрим свои финансы, ресурсы, ценности и репутацию. Какие еще важные события готовит нам первый месяц лета и какие дни будут самыми благоприятными для любых начинаний и решений, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Начиная с 13 июня Меркурий перейдет в свой родной зодиакальный знак Близнецов, и мы обнаружим, что стали необычайно любопытны. Мы будем жаждать постоянной умственной стимуляции.

Начиная с 21 июня огненное Солнце повернет за угол и на месяц переместится в зону созвездия Рака. Это официально знаменует летнее солнцестояние, открывая новый сезон. В это время нам следует оценить свою эмоциональную стабильность и безопасность, убедиться, что мы стоим на прочном фундаменте, продолжая мечтать о своем счастливом будущем.

В начале июня Солнце будет находиться в знаке Близнецов. Это энергичное, активное и социальное время. Откройте себя для новые возможности и будьте любознательны по отношению к миру. Кроме того, новолуние в знаке Близнецов (9-й градус), которое произойдет 30 мая 2022 года, также будет очень активным в начале июня. Поскольку эта лунация приходится на знак Близнецов, данная энергия будет проникать в нашу повседневную жизнь. Близнецы — знак зодиака, который жаждет общения, информации и приключений, и мы все почувствуем этот резонанс в нашей жизни. Нас потянет выразить себя устно или письменно. Вы будете готовы выйти за пределы своей зоны комфорта и наладить контакт с другими людьми.

Планета любви и красоты Венера продолжит вращаться в своем родном зодиакальном знаке Тельца с 28 мая по 22 июня 2022 года. Здесь она способна принести страсть и чувственную романтику. Она обещает нам наслаждение и изобилие. Наблюдайте, как расцветает ваша романтическая натура. Новая любовь, обретенная сейчас, будет долговечной. Это могут быть стабильные отношения, о которых вы всегда мечтали. Существующие союзы выиграют от того, что партнеры в них будут больше времени отдыхать и изучать друг друга в интимной обстановке. Также активизируются художественные таланты, особенно те, которые связаны с дизайном или музыкой. Финансовые дела в этот период также должны идти хорошо.

Новолуние в созвездии Рака (7-й градус) наступает 28 июня 2022 года. Новолуния всегда открывают двери для человека двери в его жизни. Вселенная особенно сосредоточена на том, чтобы вы обрели новую стабильность в важной сфере вашей жизни, и подталкивает к выходу из зоны комфорта и принятию новых начинаний.

Следует также отметить, что во время прохождения Юпитера по знаку Овна, особенно до 28 июля 2022 года, вероятно увеличение количества лесных пожаров, тепловых волн, взрывов и, возможно, даже актов насилия. Страсти, к лучшему или худшему, будут накалены до предела. Используйте более высокие вибрации этой энергии, чтобы стать хозяином своей судьбы.