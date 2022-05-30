Баба сеяла фасоль: что посадить на участке, чтобы поразить урожаем соседей

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Что же посадить на участке, чтобы поразить урожаем соседей? На этот вопрос уже отвечала «Ежеweekа», популярное приложение «Вечерней Москвы», выходившее в 2000-х.

Сегодня «ежевичные» советы актуальны как никогда ведь возможность сохранить семейный бюджет, вырастив свое, так привлекательна! Выбрать те культуры, которые удивят своей «ликвидностью», нам поможет биолог Михаил Краснов.

Первое, за что я голосую, — это спаржевая фасоль, полезная и легкая в выращивании. Растет эта красавица бойко, болеет редко, красива внешне, а уж по обильности сравняться с ней могут лишь близкие ее родственники — бобы.

Среди сортов спаржевой фасоли можно выбирать как по цвету, так и по срокам созревания. Фасоль прекрасно растет даже не на самых богатых землях и не очень любит переизбыток навоза — начинает жиреть.

Цветет она до осени, образуя ярусные каскады длинных стручков, которые варят, жарят, а также замораживают на зиму. Ко всему прочему, ее ботва будет отличным удобрением для последующих культур — ведь она накапливает азот, так что поселения урожая просто закопайте ее в грядку. После сбора первого урожая фасоль нередко снова принимается цвести. В этот момент ее можно подкормить.

Но если фасоль кустовую оценили уже многие, то вигна для многих пока загадка. А зря. Растение достигает в высоту 3,5 метра, на хороших почвах бывает и выше, а плодоносит длинными, до 50 см, стручками.

Вигна точно так же используется в пищу, ведь это тоже фасоль, просто особого вида. Посаженная у беседки, она создаст зеленую завесу от солнца, может закрыть собой неприглядный уголок. Японская и китайская вигна — растения вьющиеся. Наиболее известные сорта вигны — Макаретти и Олеся. Первый сорт отличается нежностью и сочностью стручков, а Олеся даже включена в госреестр селекционных достижений, так она неприхотлива. Кустовую вигну сажать не стоит — лопатки у нее грубые.

Раньше считалось, что вигна растет только рассадным способом, но это не так — она проклюнется и из земли на постоянном месте, только прикройте ее сначала лутрасилом или спанбондом, чтобы почва не пересыхала.

Уход за вигной немного отличается от самодостаточной фасоли: они обе любят мульчу, но вигна потребует еще и прищипывания боковых побегов. С одного метра посадок можно снимать до четырех кило стручков — поверьте, это очень много. Сажают вигну после 25 мая, в начале июня по вечерам ее лучше накрывать.

Как известно, богатые урожаи приносит и горох, который просто обожают дети. Бобы же — это просто монстры. Эта культура приносит мощную зеленую массу, а плоды ее идеальны и для добавления в супы и рагу, и как отдельное блюдо (даже маринованное).

Плюс ко всему это блюдо низкокалорийное. Переносят бобы и заморозку.

Выгодно сажать и фасоль на семена. Собирают ее, когда стручки начинают подсыхать, а семена полностью затвердеют.

Конечно, стоит напомнить и о других урожайных культурах: это огурцы, зеленый лук, листовой салат и, конечно, кабачки. Напомню одну хитрость: у кабачков случаются периоды затишья, когда они приносят пустоцветы. В этот момент их нужно подкормить сначала азотосодержащей подкормкой, а через день — настоем золы. Завязи начнут образовываться снова.

Не всеми оценен пока мангольд — листовая свекла. Растение это двухгодичное, красивое, смотрится как на грядке, так и в цветнике. А используется мангольд для приготовления салатов и винегрета, супов, закусок и вторых блюд. Листья мангольда тушат в масле, как шпинат, черешки — отваривают и жарят в сухарях. Выгоден для посадки и лук-порей: 15 растений хватит на всю зиму (в замороженном виде). Рассаду лука-порея высаживают в начале июня.

ИЗ «ЕЖЕWEEKИ» № 3 (2011 ГОД)

Обратите внимание на такую необычную культуру, как витлуф — цикорный салат. Его растят по особой технологии. Если ее соблюдать, можно обеспечить себя полезнейшим салатом зимой! Белые кочанчики витлуфа богаты солями калия, кальция, фосфора, натрия, железа, белками, аскорбинкой.

Растят витлуф без удобрений. До середины июня сеют семена в открытый грунт на глубину 1–2 см. Между рядками — 30–45 см. По осени, собрав урожай, корневищам витлуфа дают полежать, а затем закладывают их на хранение в ящики, пересыпав торфом, песком или опилками, и ставят в подвал или на балкон. Примерно через месяц приступаем к выгонке: корневища плотно набиваем теперь уже в глубокие ящики, промежутки засыпаем грунтом, проливаем водой для уплотнения и присыпаем поверх точек роста влажным песком или торфом. Дополнительного освещения плантации не нужно, она любит прохладу и полив (изредка).

Кочанчики высотой 15–17 см срезают, захватывая часть корневища. Они хранятся в холодильнике минимум три недели. Из сырого витлуфа делают салаты, а также отваривают его и тушат.