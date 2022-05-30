Пример для подражания: назван лучший педагог Москвы

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Победитель конкурса «Педагоги Москвы» в номинации «Учитель года» Геннадий Старунов с дипломом и статуэткой в руках. В школе имени маршала В. И. Чуйкова он преподает предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В пятницу, 27 мая, столице объявили победителя ежегодного конкурса «Учитель года Москвы». В этом году обладателем этого почетного звания стал преподаватель ОБЖ Геннадий Старунов.

Геннадий Старунов работает учителем предмета «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» в школе имени маршала В. И. Чуйкова с 2013 года. До этого он был специалистом по соцработе с молодежью в детском центре.

— А еще раньше я отслужил в Воздушно-десантных войсках. У меня 11 прыжков с парашютом, — рассказал он.

Желание стать педагогом у Геннадия появилось не случайно — он вырос в большой семье, у него шестеро сестер и братьев.

— Когда родители уезжали на работу, я часто оставался с младшими, и мне всегда нравилось проводить с ними время, читать книги, играть, — поделился он. — Дети могут видеть и замечать то, чего я уже не вижу, поскольку уже вырос, стал взрослым. И это всегда безумно интересно!

Став преподавателем ОБЖ, Старунов решил, что ему необходимо получить дополнительное образование.

— Когда я говорил с ребятами об армии, то имел на это моральное право. Но про спасение людей и действия в опасных ситуациях я не мог с детьми беседовать, поэтому я сначала аттестовался на спасателя, сдал экзамен на инструктора по первой помощи, детско-юношескому туризму, плаванию и спасению на воде, — говорит он. — Также получил допобразование по психологии, хотя высшее по этому профилю у меня уже было. Но я считаю, что знаний много не бывает.

Уроки лучшего учителя столицы отличаются от обычных. Дети на них практически не пишут конспектов, а изучение основ безопасности проходит в формате диалога и отработки навыков на практике.

— Полтора года я веду народный блог по безопасности в соцсетях «Пир практиков». У меня там большая аудитория, пишут люди со всей страны, рассказывают свои истории, — поделился Геннадий. — Потом эти реальные, невыдуманные истории с учениками я разбираю на уроках.

Свой предмет Геннадий Старунов считает одним из самых важных.

— Ведь его основа — это жизнь человека, его безопасность. И когда я показываю, как спасти человека, если он, например, подавился, ни у кого не возникает сомнений, что эти знания необходимы абсолютно всем, — пояснил он.

По мнению педагога, важно выстроить доверительные отношения с учениками. Кроме того, педагог должен быть примером.

— Я постоянно учусь, читаю литературу по интернет-маркетингу, саморазвитию, безопасности. Дети это видят, тянутся за мной, — отметил он.

Любит Геннадий Старунов и классическую литературу: Льва Толстого, Александра Куприна, Джорджа Оруэлла, Рэя Брэдбери. Помимо блога и преподавания, он еще занимается волонтерством в отряде «СпасРезерв». Так что спасение и просвещение стало смыслом жизни Геннадия во всех их проявлениях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году заявки на участие в конкурсе «Педагоги Москвы» подали почти 1800 человек. За звание «Учитель года» боролись 363 педагога, из которых во второй этап вышли 90 учителей. Финалистами номинации стал 31 человек, а в суперфинал попали 10 педагогов. В столичной системе образования работают 56 тысяч учителей и почти 31 тысяча воспитателей, которые обучают 1,5 миллиона детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Молотков, министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки:

— Столица делает все возможное для поддержки педагогов. Поэтому быть учителем в Москве почетно и престижно. Кадрового дефицита в наших школах уже давно нет — в том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов. Выстроена эффективная система повышения квалификации учителей: у них есть возможность учиться по магистерским программам и у лучших преподавателей. Расти профессионально и получить общественное признание они могут и благодаря участию в конкурсах профмастерства.

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