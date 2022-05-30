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Врач рассказал, какие болезни могут выявить в павильонах «Здоровая Москва»

Марьяна Шевцова
Общество
Врач рассказал, какие болезни могут выявить в павильонах «Здоровая Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За две недели работы павильонов «Здоровая Москва» жители заполнили уже более 14 тысяч анкет онлайн, что помогло сэкономить в общей сложности более двух тысяч часов. Кому особенно важно пройти обследование и какие болезни могут выявить в павильоне, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников.

В этом году особый акцент в проверке здоровья в павильонах направлен на переболевших новой коронавирусной инфекцией. Для них разработана специальная расширенная программа обследований. Пройти ее, по словам Андрея Тяжельникова, может любой житель столицы с подтвержденной ранее инфекцией.

— Павильоны работают ежедневно с восьми утра до восьми вечера, — добавил он. — Кроме того, у посетителя с собой должен быть паспорт и московский полис обязательного медстрахования, а также он должен быть прикреплен к одной из городских поликлиник.

Чаще всего в павильоны и в поликлиники люди, перенесшие коронавирус, обращаются с жалобами на бронхо-легочную систему, сердечно-сосудистую.

— Именно для этого у нас разработан определенный набор исследований, который позволяет выявить ухудшение состояния этих органов, — рассказал медик. — Проводится биохимический анализ на уровень таких показателей как Д-диммер — он показывает риск возникновения тромбов, С-реактивный белок — есть ли воспалительные процессы в организме, креатинина и другие.

Эти дополнительные анализы, которые можно сдать в павильоне, помогут выявить хронические воспалительные процессы и изменения в работе функций почек или печени.

Кроме того, нередко после ковида люди испытывают слабость, упадок сил, у некоторых появляется депрессия, раздражительность. В этом году в рамках «Здоровой Москвы» также сформирована дополнительная программа, которая поможет справиться с этими состояниями. Любое изменение, которые вы заметили после болезни, должно насторожить, добавил врач.

— Но даже если вы не испытываете жалоб, все равно я рекомендую посетить павильон для профилактической проверки здоровья, — подчеркнул Андрей Тяжельников.

Если по результатам обследования у пациента выявят какие-то отклонения, то такого посетителя сразу же берут под персональный контроль.

— С ним свяжется врач Телемедицинского центра, проведет разъяснительную беседу, ответит на все вопросы, назначит дополнительные исследования и запишет на прием к нужным специалистам, — пояснил медик.

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