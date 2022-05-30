Идеальное лето: топ-5 сервисов, чтобы быть в физической и духовной форме

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Май подходит к концу, приближается долгожданный летний сезон, полный жаркого солнца, поездок на природу и теплых вечеров с близкими. Каждый год хочется, чтобы именно это лето было идеальным, несмотря на какие-то внешние проблемы, отсутствие полноценного отпуска и прочее. Но чтобы в полной мере насладиться теплым временем, нужно быть к нему готовым.

Топ-5 сервисов, которые помогут привести себя в физическую и духовную форму, чтобы ничто не отвлекало от ярких впечатлений, — в материале «Вечерней Москвы.

Йога Alo Moves

Йога — это не только про тело, но и про эмоции, поэтому с нее стоит начинать преображение и гармонизировать свое состояние. Alo Moves изначально было брендом одежды для йоги, но позже команда создала одно из лучших приложений для занятий. Нагрузки, которые включает йога, полезны и эффективны как для женщин, так и для мужчин. Поэтому если вы уже практиковали асаны, приложение станет верным помощником, а если только собираетесь открыть для себя мир йоги — Alo Moves станет проводником.

На платформе можно найти более 2 тысяч роликов с упражнениями, которые преподают известные инструкторы. Конечно, в приложении есть базовый уровень, но преимущественно оно ориентировано на истинных ценителей йоги и в нем предусмотрены различные уровни сложности. Пользователь приложения может сортировать упражнения в зависимости от стиля, сложности, времени занятий и выбранного тренера.

Занятия можно загрузить и просматривать без подключения к интернету. Две недели приложение можно тестировать бесплатно, затем включится платная версия.

Фитнес OctaZone

OctaZone — приложение, созданное Хабибом Нурмагомедовым, который станет личным тренером пользователя. Более 150 вариантов тренировок записаны самим спортсменом, поэтому понять механику и включиться в работу будет несложно: вас проинструктирует профессионал.

После ввода основных данных о текущем состоянии и физической подготовке пользователь получает индивидуальный план тренировок, который поможет добиться своих целей: сбросить лишний вес, увеличить мышечную массу или качественно развить свои физические данные и поддерживать тело в тонусе. Умные алгоритмы сами определят комбинацию силовых приемов и кардиоупражнений. Также OctaZone позволяет разнообразить обычные тренировки 30-дневными челленджами: можно выбрать в качестве целей кардионагрузки, упор на пресс и так далее.

Сейчас приложение можно загрузить в App Store и Google Play. Платная подписка на месяц или год откроет доступ ко всем возможностям.

Сервис подсчета калорий YAZIO

Любые физические нагрузки не будут достаточно эффективны без правильного питания. Но подвергать себе изнуряющим диетам и фанатично следить за съеденными порциями брокколи и гречки — не лучший выход для здоровья. Поэтому стоит просто привести в баланс свой рацион, а в этом может помочь приложение YAZIO.

Сервис YAZIO позволяет легко отслеживать свое питание, формировать комфортное именно для вас меню, которое будет полезным и вкусным. В приложении можно настроить индивидуальный план питания, вести дневник и следить за своей физической активностью. Также есть встроенный сканер штрихкода, калькулятор калорий, рецепты, таймеры и советы от профессионалов для интервального голодания и другое.

Приложением можно пользоваться бесплатно, оно доступно для iOS и Android.

Здоровое питание justfood

Если нет времени готовить, а перекус может обнулить все ваши старания во время тренировок, можно обратиться к сервисам здорового питания. Например, justfood доставит вам готовую еду в любую точку Москвы и ближайшие к ней районы.

Сервис justfood предоставляет на выбор разнообразное меню, в котором продукты не обжариваются в масле, минимально используется соль, а главный акцент делается на овощах и фруктах. При заказе блюда можно просмотреть его калорийность, рассчитать нужный объем, заменить компоненты. Также сервис позволяет сформировать заказ доставки еды на определенный период (до месяца), выбрав подходящее питание на каждый день. Программы питания в justfood составляет профессиональный нутрициолог, все продукты доставлены от проверенных поставщиков.

Сервис работает через приложение для мобильных устройств или официальный сайт.

Психологические консультации «Ясно»

Йога помогает сбалансировать физическое и духовное состояние. Но порой каждому из нас требуется еще и профессиональная психологическая консультация, чтобы спокойно и ясно смотреть на мир вокруг.

На платформе «Ясно» можно подобрать подходящего именно для вас психолога и организовать с ним онлайн-встречу, где бы вы ни находились. В команде сервиса только опытные специалисты. Если вы чувствуете эмоциональное выгорание, тревогу, трудности в коммуникации с людьми или неприятие себя, а тем более если столкнулись с серьезными стрессовыми ситуациями, не откладывайте решение проблемы в дальний ящик. Ваше ментальное здоровье напрямую будет влиять и на качество вашей жизни, и на то, как вы будете выглядеть.

Подобрать психолога можно на официальном сайте платформы, а также почитать на нем или же в соцсетях сервиса полезные материалы о психологическом здоровье.