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Непредсказуемое путешествие по бескрайней России

Татьяна Еременко
Общество
Непредсказуемое путешествие по бескрайней России
Артист Василий Уриевский в образе Дон Кихота, который из Испании отправился в путешествие по необъятной и бескрайней России, сцена из спектакля Дениса Хусниярова «Дон Кихот», поставленного в Театре на Таганке / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Театре на Таганке играют «Дон Кихота» в постановке Дениса Хусниярова. Историю из Испании XVII века переместили в сегодняшнюю Россию. Рассказываем, при чем тут идальго.

Человек благородных кровей, идальго Дон Кихот, странствующий рыцарь — лишь образ, давший отправную точку для истории, разыгранной в Театре на Таганке. Полное название ее звучит как: «Дон Кихот», или Санчо Панса. Русский дневник». За основу взят текст не Сервантеса, но современного российского драматурга Алексея Житковского.

Перед нами коллаж, первый фрагмент которого — палата умирающего Дон Кихота (Василий Уриевский). Проводить его в последний путь собрались близкие, включая Санчо Пансу (Павел Комаров). Бегущим текстом по потолку идут русские строки из дневника Санчо. Звучит текст на испанском. Так начинается представление, в котором два героя решат сорваться с места и поехать на велосипедах из Испании в Россию, чтобы поддержать своих на чемпионате мира по футболу. И на самом деле в 2018 году один испанец проехал так 6000 километров! Дальше фрагменты наслаиваются один на другой, связует их лишь тихий голос Санчо, который обращается к оставшейся в Испании жене. Так, следуя за Дон Кихотом, которому согласился служить, он увлекает, ведет постепенно за собой зрителей.

— На мой взгляд, самая сильная сторона моего героя — безусловная любовь. К человеку, к миру, к пространству, ко всему. Ведь именно любовь и сострадание дают ему силы идти вперед, сражаться и побеждать, — делится размышлениями о своем Санчо Павел Комаров. — Что касается слабой стороны, здесь не берусь судить. Мне кажется, любая слабость Санчо все равно является его огромной силой.

Но все же Дон Кихот — тот, кто двигает сюжет. Его странствия приводят героев в Россию, где они, благодаря бабе Матрене (Мария Рябкова), начинают понимать русскую речь и, принимая близко к сердцу беду похожей на «панночку» девушки Настасьи (Евгения Стегний), бросают вызов бизнесмену — маркизу (Игорь Ларин или Андрей Кайков). Вовсю будоражат умы встречных людей и меняют свои представления о мире и своем месте в нем.

— Суть донкихотства, по-моему, заключается в вере в прекрасное будущее, вернее, даже в настоящее. Это и не вполне вера, скорее убежденность, что-то не поддающееся сомнению. И она настолько сильна и безоговорочна, что со стороны весьма походит на безумство, — рассуждает исполнитель роли Дон Кихота Василий Уриевский. — Настоящий Дон Кихот верит, что все его действия однозначно направлены в сторону улучшения этого мира, к справедливости. Этим и оправдывает все, что бы ни делал.

Мелодии народных распевов, зазывания тамады, фрагменты советских мультфильмов, новостей, футбольных матчей — все сшивается в канву истории о том, как Санчо Панса теряет себя, чтобы заново найти, а Дон Кихот оборачивается Ставрогиным.

— Когда мы работали над спектаклем, у меня было много версий, кто мой персонаж, — делится Уриевский. — Я думаю, что-то в нем есть и от Мюнхгаузена, а где-то это Стэнли Ипкисс из «Маски», а где-то и Данила Багров.

Этот спектакль бодрый, колючий, ненавязчиво побуждающий выбрать свой путь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Хуснияров, режиссер:

—Эклектика, смысловое ассорти растет из нашей российской, ментальной и географической принадлежности. Россия и жизнь в ней сложны и многогранны, состоят из не вполне стыкующихся между собой пазлов. Мы умышленно сочинили историю из десяти новелл, которые друг с другом жанрово не склеиваются. Объединяет все это лишь пытливое воображение зрителя.

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