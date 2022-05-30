Рассмотрели разные грани сложного библейского персонажа

Актер Владимир Комаров в спектакле «Человек из Кариота» на сцене «Театра Труда» / Фото: Пресс-служба «Театра Труда»

В Боярских палатах Союза театральных деятелей РФ «Театр Труда» представили постановку Андрея Стадникова и Павла Семченко «Человек из Кариота».

Уникальный опыт — тот, который вывернет душу наизнанку, вытряхнет ее и вложит обратно. Спектакль, нанизывающий один на другой девять текстов разных авторов: Леонида Андреева, Сельмы Лагерлеф, митрополита Антония Сурожского, Жиля Делеза и других, включая фольклорные, почти неизбежно его даст. Но одевайтесь удобнее — вам предстоит пройти пять пространств для полноты впечатлений. В каждом — свои правила. В «совершенно свободную фантазию» объединены вертеп, документальный театр, музыкальный перформанс, голография и цирк.

Спектакль максимально похож на жизнь тем, что каждый воспринимает и интерпретирует его по-разному. Образов и смыслов много, важно прислушаться к себе и понять, что привлекает твое внимание. Вот к зрителям подходит человек в костюме и шляпе. Он один из них, он поведет их дальше. И будет с ними, всегда чуть в стороне, за гранью.

Вот четыре проповедника. Чуть позже электронные огоньки, плясавшие на их лицах, сменятся черным, белым и золотым — так легче их различать, и острее будет полыхать на их фоне тот, кто мечен красным. А затем за их стол на призыв своих учеников явится тот, кто один знает ответы на все вопросы. Но ученики, как всегда, поймут все неверно и пойдут передавать его слова другим на балаганы и площади. Пока не вызреет в одном готовность то ли на подлость, то ли на подвиг — не то из зависти, а может, из любви. Ведь каждому дается свой крест, и пока не примешь его, не освободишься. Такой увидела эту историю я.

А сыграли ее пять артистов: Василий Буткевич, Вадик Королев, Илья Боязный, Владимир Комаров, Олег Билик. «Человек из Кариота» — случай, когда хочется перечислить всех. Без художницы по свету Елены Перельман лучи бы не ласкали и не били. Без автора костюмов Анис Кронидовой не было бы так очевидно финальное единство. Хореографию поставил Владимир Варнава. Музыку написал Владимир Волков.

Мне кажется, не важно, сумеет ли зритель разгадать все, что увидел в спектакле, после его финала. Самое ценное то, что во время действия он разделяет с артистами, подключенными к персонажам, их переживания, опыт и путь.

Есть разница в том, как говорят на библейскую тему в театрах и в храмах. Если в церквях стучатся в сердца через прощение, то в театрах — через заострение душевной боли. Общее то, что очищающие слезы порой встречаются и там и там.

СПРАВКА

Режиссеры спектакля «Человек из Кариота»: Павел Семченко — сооснователь инженерного театра AХЕ, участник совместных проектов с театром DEREVO и Антоном Адасинским. Андрей Стадников — окончил режиссерский факультет ВГИКа, драматург, участник фестивалей «Любимовка», «Дебют», режиссер театра и кино.