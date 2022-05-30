Труду все возрасты покорны: курьерские службы, детские лагеря, рестораны и рекламные агентства готовы принять на работу подростков

Участники трудового отряда для подростков Московского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алина Точилкина, Арина Бутко, Полина Молчанова, Михаил Канев (слева направо) этим летом отправятся работать помощниками вожатых в детские лагеря / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По данным исследования образовательной онлайн-платформы, каждый второй старшеклассник летом хочет найти работу. «Вечерняя Москва» узнала, куда может устроиться подросток.

Согласно исследованию, 53 процента подростков рассчитывают найти заработок самостоятельно, 38 процентов обратятся за помощью к родственникам и знакомым, а еще 9 процентов планируют воспользоваться услугами молодежной биржи труда.

Построить карьеру школьникам помогают Российские студенческие отряды. В РСО есть целое направление для трудоустройства подростков. В прошлые годы школьники от 14 до 17 лет могли работать в летних лагерях помощниками вожатых или организаторами мероприятий.

— В этом году мы расширили круг профессий. Теперь ребята могут попробовать себя в роли курьера, официанта, промоутера, который будет раздавать рекламные листовки. А еще они могут трудиться в пришкольных лагерях и детских садах, работая там помощниками воспитателей, — рассказала руководитель трудовых отрядов для подростков Московского регионального отделения РСО Анна Олейникова.

Девятиклассник школы № 2031 Михаил Канев в этом году записался в отряд РСО. Летом он отправится в лагерь, где будет работать помощником вожатого. Подросток признается, что для него это возможность не только подзаработать денег, но еще и обрести полезный опыт и найти новых друзей.

— Мне нравится находиться в компании целеустремленных, ответственных сверстников, — рассказал Михаил Канев.

Коммерческие компании тоже готовы трудоустраивать школьников. По данным крупного сервиса по поиску работы, подростки 14–17 лет могут трудиться в Москве котоняней в гостинице для животных, помощником в кофейне, продавцом-консультантом и оператором центра обработки звонков. Что важно, все вакансии подразумевают гибкий график работы.

Правда, официальная работа содержит некоторые правовые нюансы, говорит юрист Рината Шайдуллина.

— Подростки до 16 лет могут работать не более пяти часов в день, от 16 до 18 лет — не более семи часов в день, — говорит юрист. — Дети старше 16 лет могут не получать письменное разрешение от родителей при устройстве на работу. А для детей младшего возраста этот документ обязателен.

Рината Шайдуллина отметила, что при нарушении работодателем трудового законодательства несовершеннолетнему необходимо обращаться в государственную инспекцию труда или прямиком в прокуратуру.

Еще в Москве существует Центр занятости молодежи, который не только помогает подросткам найти подработку на лето, но и консультирует их по разным вопросам. Специалисты подскажут, как правильно составить резюме, и объяснят юридические тонкости приема на работу, которые существуют для несовершеннолетних.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Центр занятости «Моя карьера» проводит бесплатные профориентационные проекты для подростков. За четыре года в них поучаствовали почти 8000 ребят. В 2022 году еще более 2,5 тысячи подростков получат знания, необходимые для успешного построения будущей карьеры. А благодаря проекту «Стажировки» юные москвичи могут временно поработать в 400 компаниях Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Жуковская, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по труду и социальной политике:

— Сейчас школьникам стало намного легче найти работу. В столице проводятся ярмарки вакансий, центры занятости способствуют трудоустройству молодежи, и даже работодатели стали охотнее брать несовершеннолетних. Наш комитет проводит информационные кампании о том, куда школьники могут трудоустроиться. Но еще есть над чем работать. Например, необходимо предлагать ребятам больше мест, где они смогут получить опыт работы в таких профессиях, как инженер, врач, бухгалтер и педагог.