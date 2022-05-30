Станислав Иванов: Пошагово объясним, как открыть бизнес

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В этом году ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) исполнилось десять лет. 30 мая генеральный директор МБМ Станислав Иванов рассказал «Вечерней Москве», как изменилась работа учреждения за эти годы и какая поддержка оказывается предпринимателям столицы.

МБМ был основан в 2012 году по указу правительства Москвы. За 10 лет своей работы специалисты учреждения провели 820 тысяч бесплатных консультаций для предпринимателей, а также 10 тысяч различных мероприятий, которые помогают начинающим и действующим бизнесменам узнать обо всех тонкостях открытия своего дела.

— Станислав Сергеевич, скажите, какие направления сейчас присутствуют в работе МБМ?

— За годы нашей деятельности мы расширили спектр поддержки столичных предпринимателей. В МБМ обращаются на любом этапе ведения своего дела, предприниматели получают поддержку и дальше не прерывают с нами связи. При этом есть несколько ключевых направлений работы: консультационная, образовательная, информационная поддержка.

Специалисты консультируют предпринимателей по различным аспектам ведения бизнеса, помогают получить новые знания и навыки. В МБМ проводят бесплатные консультации по более чем ста темам — запуск стартапа, налогообложение и бухгалтерия, участие в госзакупках и многим другим. В МБМ также можно получить помощь в подготовке документов для регистрации своего дела, в формировании налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения, сделать адресный подбор мер поддержки для каждого вида бизнеса. Специалисты учитывают нюансы и рассказывают, какие документы необходимы для получения помощи.

Еще одним ключевым направлением деятельности МБМ является бизнес-обучение. Это вебинары, семинары, тренинги, а также более объемные программы, рассчитанные от нескольких дней до нескольких месяцев обучения. Среди них — «Стартап-школа МБМ», «Онлайн-академия МБМ».

— Расскажите подробнее об этих онлайн-продуктах.

— Лидером среди онлайн-продуктов МБМ является сервис «Проверка контрагентов». Благодаря ему можно оценить благонадежность потенциального партнера перед заключением контракта и узнать, существуют ли какие-либо риски при работе с конкретной организацией.

Не менее популярным среди предпринимателей за последнее время стал «Законодательный бизнес-дайджест». Он позволяет узнавать о принятых актах и инициативах, которые только готовятся к принятию, а также ознакомиться с разъяснениями законодательства.

— У вас также появилось большое количество образовательных программ. К каким направлениям они относятся?

— С прошлого года мы проводим многоуровневые программы обучения, которые включают в себя тематический форум или конференцию. На них успешные предприниматели делятся своими историями успеха. Есть еще онлайн-курсы по углубленному изучению той же темы. Они посвящены, например, выходу на крупные торговые площадки, ведению бизнеса по франшизе, участию в госзакупках.

Начинающим предпринимателям доступен пятидневный интенсив «Стартап-школа МБМ». Здесь рассказывают, как генерировать идеи для бизнеса и оценить их жизнеспособность, как составить финансовый план, управлять проектом, зарегистрировать фирму, а также знакомят с основами маркетинга.

— Как ГБУ «Малый бизнес Москвы» будет развиваться в дальнейшем?

— Мы всегда на связи с деловым сообществом и совершенствуем наши услуги в части образования, консультирования и онлайн-продуктов, постоянно внедряя новые проекты и отвечая на запросы предпринимателей.

ДОСЬЕ

Иванов Станислав Сергеевич родился 28 февраля 1981 года в Москве. Получил высшее образование в Государственном институте управления (ГУУ), кандидат экономических наук. Занимает должность генерального директора ГБУ «Малый бизнес Москвы» с 1 апреля 2022 года. До этого исполнял обязанности руководителя этого учреждения, а также руководил одним из подразделений учреждения в ЮВАО. В качестве спикера принимает активное участие в различных мероприятиях для столичных бизнесменов.