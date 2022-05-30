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Библиотека встретила гостей современным интерьером

Глеб Бугров
Общество
Библиотека встретила гостей современным интерьером
Заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов и его супруга Наталья на открытии после капитального ремонта библиотеки № 47 имени Сергея Орлова / Фото: Прессслужба депутата МГД Орлова

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2022» в Орехове-Борисове Северном состоялось открытие после капитального ремонта библиотеки № 147 имени Сергея Орлова — поэта-фронтовика, чьи стихи звучали в 1967 году во время церемонии зажжения Вечного огня у стен Кремля.

Обновленный, светлый дизайн делает все, чтобы уйти от приевшегося стереотипа о том, что библиотеки — это темные и пыльные места с тусклым освещением. Открытые пространства, широкие проходы между книжными полками, уютные ниши с белыми диванами и журнальными столиками… В библиотеке № 147 даже нет штор: специально для того, чтобы каждый солнечный луч попал через окна внутрь. Посетители, решившие присоединиться к «Библионочи» или просто заглянувшие по пути домой, отмечают, насколько изменилась библиотека. Павел Семенушкин, пришедший с супругой и дочерью, и представить себе не мог, что библиотека может так выглядеть.

— Честно скажу, мы в восторге, — говорит он. — Здесь очень комфортно, обширный выбор книг, есть отдельная зона для того, чтобы поработать, доступ к компьютерам.

Посетил библиотеку в день ее открытия и заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов. И неспроста: Сергей Орлов, в честь которого названа библиотека, приходится дедушкой Степану Владимировичу.

— В прошлом году мы отмечали столетие со дня рождения моего деда и сейчас продолжаем отмечать эту дату, — сказал он. — Память о нем жива, его стихи печатаются, продолжают публиковаться в литературных журналах. И с сегодняшнего дня его память будет жить в этой библиотеке, в которой он выступал в прошлом веке перед жителями столицы. Мы очень хотим, чтобы после завершения ремонта сюда приходило все больше и больше читателей: они смогут не только взять книги, но и присоединиться к творческим и краеведческим проектам, которые будет реализовывать на этой площадке Объединение культурных центров Южного округа.

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