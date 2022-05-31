С 1 июня вступают в силу новые законы: что изменится для москвичей

Выпускники школы № 2065, слева направо: Мила Левченко, Евгений Пузаков и Валентина Назарян / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

С 1 июня 2022 года вступают силу новые законы. «Вечерка» узнала, как нововведения отразятся на москвичах.

Повышенные выплаты

С 1 июня повышенные пенсии станут получать работавшие пенсионеры, которые уволились в феврале этого года. С 2016 года в России приостановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, однако в случае увольнения выплата восстанавливается с учетом индексации, начиная с месяца, следующего после увольнения.

Также повышение пенсии ожидает тех пенсионеров, которым в мае исполнилось 80 лет. Им удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году размер доплаты составит 13 128,62 рубля. Заявлений для этого подавать не потребуется.

— Считается, что граждане, достигшие возраста 80 лет — таковых в России насчитывается более 4,6 миллиона человек, — в большей степени нуждаются в медицинском обслуживании и приобретении лекарств, — пояснил решение профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Помощь молодежи

на сегодняшний день дети умершего кормильца семьи получают пенсию вплоть до совершеннолетия или до 23 лет, если они учатся очно по основным образовательным программам. Однако если получателю пенсии уже исполнилось 18 лет, а он еще учится в школе, то на период до поступления, к примеру, в вуз, выплаты прекращаются. Фактически вчерашний выпускник временно остается без средств к существованию.

С 1 июня этого года вступят в силу поправки в Закон «О страховых пенсиях», они как раз коснутся выплат по потере кормильца. В результате право получения пенсии выпускнику сохранят до 1 сентября того года, когда он окончил школу.

Пенсионерка Зинаида Осипова играет на пианино / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Дополнительный выходной

12 июня россияне отмечают День России. Праздник в этом году приходится на воскресенье. Согласно действующему законодательству, если государственный праздник выпадает на выходной, то он переносится на следующий за ним рабочий день.

Поэтому работающие пять дней в неделю россияне будут в этом году отдыхать три дня подряд — 11, 12 и 13 июня.

ДОЕДЕМ БЫСТРЕЕ

С 1 июня 2022 года изменится расписание поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Пригородные поезда Ленинградского направления на участках Москва — Тверь, Тверь — Бологое и на некоторых отдельных маршрутах МТППК будут ходить по обновленному расписанию. График изменится незначительно, тем не менее пассажирам следует ознакомиться с ним заранее. К примеру, на маршруте «Ласточек» Тверь — Москва появятся две дополнительные остановки, при этом время в пути не увеличится.

На 10–18 минут сократится время в пути утреннего экспресса Крюково — Москва с отправлением в 8:47.

Кое-что изменится и для автомобилистов. С 1 июня стоимость проезда на одном из пунктов взимания платы на Северном обходе Одинцова с 5:00 до 1:00 составит от 200 до 640 рублей в зависимости от класса транспорта.

Екатерина Канушкина едет на двухэтажном поезде — билеты на них продают по сниженной цене / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На поезде за полцены

Летом школьники смогут путешествовать по России на поезде за полцены. Билеты со скидкой можно приобрести с 1 июня до 31 августа этого года.

Седьмой год подряд российским школьникам предоставляют скидку на путешествие по стране. Распространяется она на билеты в «сидячие» и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования.

— Кроме того, третий год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул смогут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне, — сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог».

Впервые льготную программу по покупке билетов для школьников запустили еще в 2016 году. За это время ею воспользовались около 14 миллионов учащихся.

Льготный билет можно купить на официальном сайте «РЖД» rzd.ru, с помощью мобильного приложения или в билетных кассах. Никаких дополнительных заявлений не нужно, скидка оформляется автоматически при указании тарифа «Полный» и внесении сведений о детях.

Напомним, что в стране сейчас действует программа туристического кешбэка. В том числе она распространяется на покупку путевки в детский лагерь. При оплате путевки картой одной из отечественных платежных систем родители получат обратно половину потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в этом году продажи стартовали в ночь на 31 марта, а отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно с 1 мая и на протяжении всего лета.

Все эти программы призваны повысить доступность отдыха внутри страны.

— Программа компенсации половины стоимости путевки в детский лагерь вошла в число оперативных мер правительства по поддержке граждан и экономики, — сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Об эффективности этого решения свидетельствуют цифры. За приобретенные путевки в детские лагеря с 31 марта россиянам вернули уже почти шесть миллиардов рублей. Приобретено более 420 тысяч путевок на сумму свыше 13,7 миллиарда рублей.