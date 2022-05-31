В особых семейных центрах избавляют от детских страхов с помощью мульттерапии

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С начала года специалисты особых семейных центров провели более 1,2 тысячи занятий по мульттерапии. Ребята от трех до восемнадцати лет получают возможность визуализировать свои переживания. Метод помогает преодолеть травмирующее воспоминание или фобию, повысить самооценку и выразить свои эмоции. Подробнее об этом говорит специалист особого семейного центра «Дом детей» Мария Ликас.

Родители 9-летнего Руслана рассказали, что сын часто просыпается от ночных кошмаров. Мальчик стал тревожным, у него ухудшились сон и аппетит. Но из-за особенностей развития ему было сложно выразить словами свои страхи. Специалист центра предложила мальчику нарисовать положительного и отрицательного героев, которые стали бы главными персонажами мультфильма.

Руслан заполнил альбомный лист страшными образами из снов. И только после того как закончил, педагог напомнила нарисовать еще и положительного героя. Он получился в доспехах и с мечом. Довольный Руслан сказал: «Это я», — и отложил карандаш. На следующем занятии персонажи были вырезаны и помещены на изображение, которое стало фоном для мультфильма.

Мальчик с интересом передвигал их и снимал на фотоаппарат кадр за кадром, наблюдая, как Рыцарь побеждает врагов. Он радовался успехам персонажа, как своим. Законченный мультфильм Руслан часто пересматривает и показывает его взрослым со словами: «Это я!»

Благодаря мульттерапии, занятиям с психологом и другими специалистами центра эмоциональное состояние Руслана выровнялось, он стал спокойнее.

— Для нас важен не столько результат, сколько сам процесс, эмоции, которые испытывают дети во время занятий. Мы не говорим им «некрасиво, переделай», не ставим дедлайны, нет и понятия «неформат». Самое главное здесь, чтобы создание мультфильма помогало преобразовать негативные эмоции ребенка в позитивные, — рассказывает педагог.

Принять свой голос

В переходном возрасте многие становятся самокритичными, менее уверенными в себе. Часто подросток акцентирует внимание на своей внешности. А 13-летней Кате перестал нравиться ее голос. В кругу ребят она всё больше молчала, казалась замкнутой. Педагог предложила девочке придумать сценарий и снять мультфильм о птичке, которая потеряла голос и искала его, примеряя на себя звуки разных зверей.

У Кати появилась возможность послушать себя со стороны во время озвучки действующих лиц. Девочке понравилось менять тембр, подражать звукам животных, которые позже вошли в голосовое оформление мультфильма. Работа в команде с другими ребятами во время покадровой съемки увлекла Катю. Девочка забыла о неуверенности в собственных силах и невысокой самооценке. Терапевтический эффект был достигнут — птичка все же нашла свой голос.

Созданы условия для занятий

Методика мульттерапии используется в особых семейных центрах уже более шести лет. Для занятий созданы специальные зоны, оснащенные фотокамерами, штативами, световым оборудованием, декоративными боксами. Последние — коробки с двумя стенками и основой, на которую помещаются декорации. Фигурки персонажей передвигают в согласии с сюжетом. Каждое движение фиксируется фотоснимком, затем они монтируются в видеоредакторе. И получается мультфильм!

Мульттерапия помогает ребятам преодолеть страхи, поверить в свои силы и справиться со стрессом. Этот терапевтический инструмент дает возможность выразить свои эмоции в «живой» картинке, где главный герой действует так, как хотелось бы ребенку в реальной жизни.

Справочно

Московские центры социальной поддержки и реабилитации (особые семейные центры) оказывают поддержку семьям, где воспитываются дети с ментальными особенностями. Сейчас в столице работают пять таких центров: им. Г.И. Россолимо «Семь-Я», «Формула роста», «Роза ветров» и «Дом детей». При возникновении вопросов, связанных с воспитанием детей с особенностями развития, родители всегда могут обратиться к специалистам особых семейных центров.