Психологи семейных центров помогают укрепить отношения

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С начала 2022 года более семи тысяч человек посетили в столичных семейных центрах тренинги и консультации, направленные на улучшение взаимопонимания в семье. Психологи отмечают, что споры и конфликты случаются у всех, но часто сложно понять, в чем корень проблемы, и самостоятельно найти выход. Тут на помощь приходят сотрудники семейных центров. О том, как гармонизировать отношения, рассказывает психолог семейного центра «Диалог» Алексей Шивыдкин.

В семейный центр обратились Елена и Александр. Супруги сообщили, что находятся на грани развода, но хотели бы сохранить семью.

— Мы вместе уже 11 лет. Последнее время было непростым для нашей семьи: тяжело заболел близкий человек, возникли финансовые трудности, ребенок сложно адаптировался к детскому саду. Я все чаще думаю, что муж меня больше не любит, ведь мы практически перестали проводить время вдвоем. А главное, наши конфликты сказываются на ребенке. Ваня стал замкнутым, часто плачет, — рассказала специалисту Елена.

Елена и Александр познакомились еще в студенчестве. Первые годы брака прошли гармонично: супруги много путешествовали, свободное время проводили вместе. Но после рождения сына быт и воспитание ребенка Елене пришлось полностью взять на себя. Накопившаяся усталость, отсутствие внимания со стороны Александра негативно повлияли на психологическое состояние Елены. Она стала раздражительной, повышала голос на мужа и сына.

Специалисты семейного центра предложили супругам принять участие в курсе психологических тренингов «Секреты счастливой семейной жизни». После прохождения этой программы и индивидуальных консультаций супругам удалось достичь немалых результатов. Партнеры начали слышать друг друга, более открыто говорить об своих интересах и потребностях, не замалчивать проблемы, а обсуждать их и искать решение.

— Тренинги и индивидуальные консультации с психологами и медиатором центра помогли нам договориться по проблемным вопросам и наладить коммуникацию друг с другом. Я поняла, что давать право на ошибку — это не слабость характера, а проявление мудрости, — говорит Елена.

Александр взял на себя часть забот по уходу за ребенком. Психолог центра через арт-терапию помог 5-летнему Ване проработать переживания и негативные эмоции, которые он испытывал во время кризиса в отношениях родителей.

— Детская арт-терапия — это простой и эффективный способ психологической помощи, основанный на творчестве и игре. Другими словами — лечение творчеством. Такой метод гармонизирует эмоциональное состояние ребенка через развитие самопознания, — отмечает психолог семейного центра Алексей Шавыдкин.

Укрепляем семейные отношения

Научитесь слушать и слышать друг друга, а главное, идти на компромисс

Замалчивание обид приводит к тотальной неудовлетворенности отношениями. Чтобы сохранить эмоциональную связь друг с другом, говорите о том, что вас беспокоит. Испытываете дискомфорт в отношениях? Сядьте друг напротив друга и поговорите откровенно.

Проводите больше времени вместе

Сходите в кино или театр, погуляйте в парке, покатайтесь на велосипедах.

Благодарите друг друга

Очень важно уметь благодарить партнера даже за самые простые вещи. Напоминайте близким о том, что цените их. Скажите «спасибо» за вкусный ужин, за порядок дома, за повешенную полку, за время, проведенное вместе. За то, что близкий человек рядом.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Они предоставляют поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.