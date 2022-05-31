Массовый заход «Московского долголетия» попал в книгу рекордов

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В конце мая 3 245 москвичей старшего возраста — участников проекта «Московское долголетие» отпраздновали Всемирный день скандинавской ходьбы и прошли дистанцию в 2,5 километра.

Массовый заход был организован на 11 площадках в 11 округах Москвы, и этот результат был признан рекордным. Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» зарегистрировало достижение участников проекта как «Наибольшее количество людей занимаются скандинавской ходьбой одновременно (несколько площадок)».

Северная ходьба является самым популярным видом уличной активности среди участников «Московского долголетия». Всего в проекте занимается почти 15 тысяч «скандинавов».

На старт массового захода вышли участники в возрасте от 55 до 90+ лет. Как отмечают преподаватели проекта, скандинавская ходьба почти не имеет противопоказаний и подходит в качестве физической активности людям в любом возрасте.

Так, самой старшей участницей марафона стала 93-летняя Вера Николаевна Вишневская. Она занимается скандинавской ходьбой с 2020 года, когда в проекте возобновились уличные активности. По словам участницы, скандинавская ходьба стала для нее дорогой к здоровью, долголетию и позитиву.

Также 90-летние участники вышли на старт в Восточном округе и Зеленограде.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Зое Георгиевне Данилкиной в этом году исполнилось 90 лет, о таком виде спорта как скандинавская ходьба женщина узнала случайно: прогуливаясь в Терлецком парке она увидела группу «Московского долголетия». Преподаватель пояснил, что ходьба с палками очень полезна, а заниматься ей могут люди разного возраста и физических возможностей. Зоя Георгиевна сразу записалась в проект в филиал «Ивановский» ТЦСО «Новогиреево».

Вот уже три месяца Зоя Георгиевна старается не пропускать занятия и отмечает, что благодаря тренировкам у нее повысился иммунитет, настроение, а также появились новые друзья.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

90 летний юбилей в этом году отпраздновала еще одна участница захода — Наталья Михайловна Егорова. Женщина уже четыре года является фанаткой данного вида спорта и дважды принимала участие в Фестивале скандинавской ходьбы «Московского долголетия»: в 2018 году в ландшафтном парке «Митино» и в 2019 году в спорткомплексе «Лужники».

Наталья Михайловна не пропускает тренировки в любую погоду и за день проходит более десяти тысяч шагов. Как и другие участники она отметила, что занятия помогают сохранять хорошую физическую форму, поддерживают иммунитет, а также дарят заряд бодрости и энергии.

Преподаватели скандинавской ходьбы говорят, что уникальность направления заключается в том, что во время занятий задействовано около 90 процентов мышц, а за счет четырех опорного движения снимается до 26 процентов нагрузки с больших суставов нижних конечностей, укрепляются мышцы спины, улучшается лимфоток.

СПРАВКА

Посмотреть расписание и записаться на занятия проекта можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».