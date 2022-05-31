Массовый заход «Московского долголетия» попал в книгу рекордов

Северная ходьба является самым популярным видом уличной активности среди участников «Московского долголетия». Всего в проекте занимается почти 15 тысяч «скандинавов».
На старт массового захода вышли участники в возрасте от 55 до 90+ лет. Как отмечают преподаватели проекта, скандинавская ходьба почти не имеет противопоказаний и подходит в качестве физической активности людям в любом возрасте.
Так, самой старшей участницей марафона стала 93-летняя Вера Николаевна Вишневская. Она занимается скандинавской ходьбой с 2020 года, когда в проекте возобновились уличные активности. По словам участницы, скандинавская ходьба стала для нее дорогой к здоровью, долголетию и позитиву.
Также 90-летние участники вышли на старт в Восточном округе и Зеленограде.
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы
Зое Георгиевне Данилкиной в этом году исполнилось 90 лет, о таком виде спорта как скандинавская ходьба женщина узнала случайно: прогуливаясь в Терлецком парке она увидела группу «Московского долголетия». Преподаватель пояснил, что ходьба с палками очень полезна, а заниматься ей могут люди разного возраста и физических возможностей. Зоя Георгиевна сразу записалась в проект в филиал «Ивановский» ТЦСО «Новогиреево».
Вот уже три месяца Зоя Георгиевна старается не пропускать занятия и отмечает, что благодаря тренировкам у нее повысился иммунитет, настроение, а также появились новые друзья.
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы
90 летний юбилей в этом году отпраздновала еще одна участница захода — Наталья Михайловна Егорова. Женщина уже четыре года является фанаткой данного вида спорта и дважды принимала участие в Фестивале скандинавской ходьбы «Московского долголетия»: в 2018 году в ландшафтном парке «Митино» и в 2019 году в спорткомплексе «Лужники».
Наталья Михайловна не пропускает тренировки в любую погоду и за день проходит более десяти тысяч шагов. Как и другие участники она отметила, что занятия помогают сохранять хорошую физическую форму, поддерживают иммунитет, а также дарят заряд бодрости и энергии.
Преподаватели скандинавской ходьбы говорят, что уникальность направления заключается в том, что во время занятий задействовано около 90 процентов мышц, а за счет четырех опорного движения снимается до 26 процентов нагрузки с больших суставов нижних конечностей, укрепляются мышцы спины, улучшается лимфоток.
СПРАВКА
Посмотреть расписание и записаться на занятия проекта можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017. Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор vm.ru: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.