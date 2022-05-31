«Абилимпикс — 2022»: молодые программисты и ИТ-специалисты участвуют в московском чемпионате

В столице проходит VIII Московский чемпионат «Абилимпикс — 2022». Это масштабный конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. Более 1,7 тысячи участников соревнуются по 84 компетенциям в разных сферах.
Самое популярное направление конкурса — информационные технологии. На чемпионате представлено 15 ИТ-компетенций. Среди них программирование, информационная безопасность, администрирование баз данных, веб-дизайн, разработка виртуальной реальности, инженерный дизайн, информационное моделирование зданий и другие.
ИТ-профессии выбрали более 350 участников. Они углубленно изучают информатику в школах, учатся в технических вузах и колледжах или уже работают в сфере ИТ. Конкурсу обычно предшествует серьезная подготовка.
Московский школьник Степан Мелентьев участвует в «Абилимпиксе» не первый раз. В 2020 году соревновался в компетенции «Робототехника». Тогда он победил на региональном конкурсе и занял второе место на всероссийском. В этом году молодой человек выбрал компетенцию «Разработчик виртуальной и дополненной реальности». На соревнованиях вместе с другими участниками ему необходимо было разработать мобильное приложение с элементами дополненной реальности. Степан с задачей справился отлично и надеется победить.
— Направление разработки дополненной и виртуальной реальности очень актуально на сегодняшний день. Данные технологии можно использовать почти в любой сфере жизни — от медицины до образования. В будущем планирую стать разработчиком программного обеспечения. Эта работа не только интересная, но и полезная для общества и дает хорошие перспективы для карьерного роста, — поделился участник.
Фото: Пресс-служба «Абилимпикс — 2022»
Многие участники «Абилимпикса» могут составить конкуренцию лучшим специалистам. Задача чемпионата — дать им возможность проявить свои профессиональные компетенции и навыки. Чтобы соревнования соответствовали требованиям рынка, для разработки конкурсных заданий привлекают работодателей в разных сферах.
Большинство членов жюри ИТ-направлений конкурса также представляют российский бизнес, производственные компании, технологические центры. Они внимательно следят за работой участников и приглашают лучших на стажировку или работу в свою команду.
Так, за умениями участников компетенции «Инженерный дизайн» наблюдают эксперты «Роскосмоса», за соревнованиями по веб-дизайну — специалисты Сбербанка, а компетенцию «Архитектор «1С» оценивают представители научно-технического центра «Юниор».
НА ЗАМЕТКУ
«Абилимпикс» — международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Его цель — содействие в трудоустройстве. Чемпионат «Абилимпикс» проводится ежегодно, объединяет миллионы людей по всему миру и меняет традиционные взгляды на возможности граждан с ограниченными возможностями здоровья.
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