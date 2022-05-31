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«Абилимпикс — 2022»: молодые программисты и ИТ-специалисты участвуют в московском чемпионате

Павел Гриднев
Общество
«Абилимпикс — 2022»: молодые программисты и ИТ-специалисты участвуют в московском чемпионате
Фото: Пресс-служба «Абилимпикс — 2022»

В столице проходит VIII Московский чемпионат «Абилимпикс — 2022». Это масштабный конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. Более 1,7 тысячи участников соревнуются по 84 компетенциям в разных сферах.

Самое популярное направление конкурса — информационные технологии. На чемпионате представлено 15 ИТ-компетенций. Среди них программирование, информационная безопасность, администрирование баз данных, веб-дизайн, разработка виртуальной реальности, инженерный дизайн, информационное моделирование зданий и другие.

ИТ-профессии выбрали более 350 участников. Они углубленно изучают информатику в школах, учатся в технических вузах и колледжах или уже работают в сфере ИТ. Конкурсу обычно предшествует серьезная подготовка.

Московский школьник Степан Мелентьев участвует в «Абилимпиксе» не первый раз. В 2020 году соревновался в компетенции «Робототехника». Тогда он победил на региональном конкурсе и занял второе место на всероссийском. В этом году молодой человек выбрал компетенцию «Разработчик виртуальной и дополненной реальности». На соревнованиях вместе с другими участниками ему необходимо было разработать мобильное приложение с элементами дополненной реальности. Степан с задачей справился отлично и надеется победить.

— Направление разработки дополненной и виртуальной реальности очень актуально на сегодняшний день. Данные технологии можно использовать почти в любой сфере жизни — от медицины до образования. В будущем планирую стать разработчиком программного обеспечения. Эта работа не только интересная, но и полезная для общества и дает хорошие перспективы для карьерного роста, — поделился участник.

«Абилимпикс — 2022»: молодые программисты и ИТ-специалисты участвуют в московском чемпионате Фото: Пресс-служба «Абилимпикс — 2022»

Многие участники «Абилимпикса» могут составить конкуренцию лучшим специалистам. Задача чемпионата — дать им возможность проявить свои профессиональные компетенции и навыки. Чтобы соревнования соответствовали требованиям рынка, для разработки конкурсных заданий привлекают работодателей в разных сферах.

Большинство членов жюри ИТ-направлений конкурса также представляют российский бизнес, производственные компании, технологические центры. Они внимательно следят за работой участников и приглашают лучших на стажировку или работу в свою команду.

Так, за умениями участников компетенции «Инженерный дизайн» наблюдают эксперты «Роскосмоса», за соревнованиями по веб-дизайну — специалисты Сбербанка, а компетенцию «Архитектор «1С» оценивают представители научно-технического центра «Юниор».

НА ЗАМЕТКУ

«Абилимпикс» — международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Его цель — содействие в трудоустройстве. Чемпионат «Абилимпикс» проводится ежегодно, объединяет миллионы людей по всему миру и меняет традиционные взгляды на возможности граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторами чемпионата в столице выступают городские Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал». За семь лет в чемпионатах «Абилимпикс» приняли участие более 5,5 тысячи москвичей.

Технологии IT-индустрия «Абилимпикс»
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