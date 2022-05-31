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«Донбасс принял с душой»: певица Елена Север — о выступлении перед солдатами, русофобии на Западе и заблуждениях

Дарья Завгородняя

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Донбасс принял с душой»: певица Елена Север — о выступлении перед солдатами, русофобии на Западе и заблуждениях
Фото: Личный архив Елены Север

Певица, актриса, телеведущая Елена Север — одна из немногих российских знаменитостей, кто посетил Донбасс в эти трудные дни. Елена рассказала «Вечерке» о своей поездке и поделилась мыслями о том, что ждет современную российскую культуру, которой объявил бойкот «просвещенный» западный мир.

— Елена, вы выступали на Донбассе. Как вас там принимали?

— Мы выступали в Луганском госпитале перед ранеными воинами, врачами, медсестрами. Поехали туда на автобусе. И было непросто как физически, так и эмоционально. Принимали нас очень тепло, душевно. Когда ты понимаешь, что твое выступление приносит яркие эмоции, когда слышишь в ответ теплые слова, то все это переполняет счастьем и дает еще больше сил. Когда мы пошли по палатам с тяжело раненными — этот момент стал для нас эмоционально непростым.

Очень хотелось подбодрить ребят. Многие из бойцов были оптимистично настроены, но были и такие, кому было очень тяжело. И мы счастливы, что смогли принести им частичку радости, поднять дух и дать понять, что мы — рядом, мы — вместе.

— Вы много общаетесь по работе с западными звездами. В связи с санкциями и полузакрытыми границами звезды из Европы и США приезжать не могут. Долго это продлится, как вы думаете?

— Я уверена, что культурные контакты восстановятся. Это неизбежно, но потребуется время.

— Сейчас общаетесь с друзьями за границей?

— Мы общаемся со многими известными людьми. Наша дружба опирается на человеческие качества. Могу назвать Стивена Сигала, Микки Рурка, Оливера Стоуна, известных своим добрым отношением к России, к ее президенту. И я общаюсь даже с теми, у кого иная позиция в силу того, что они живут в другой стране и слушают западные средства массовой информации, с их «специфическим» освещением сегодняшней ситуации. Даже в имеющихся обстоятельствах мы это не обсуждаем. Потому что они очень хорошо знают нас, а мы — их, и от этого ничего в личных отношениях не меняется. Но они подозревают, что у них не очень правильная информация.

— С кем-нибудь обсуждали происходящее? Что они говорят?

— В этой ситуации я хотела бы отметить реакцию Стивена Сигала. Его позиция не изменилась и сегодня. А если говорить о Жераре Депардье, то, думаю, как сказал Дмитрий Песков, актер просто не разобрался. Я допускаю мысль, что рядом с Жераром не было такого человека, которому он бы задал свой вопрос и получил ответ нашей стороны. А бывает и так, что некоторых вынуждают принять определенную позицию, если они хотят остаться и работать там, где живут.

«Донбасс принял с душой»: певица Елена Север — о выступлении перед солдатами, русофобии на Западе и заблуждениях Фото: Личный архив Елены Север

— Среди звезд, которые отвернулись от России, есть и испанский оперный певец Пласидо Доминго, который отменил мартовский гала-концерт в Большом театре. Как вы думаете, почему он это сделал? Ведь два года назад, когда его самого травили на Западе, в Москве и Питере его приняли очень тепло.

— Думаю, он сделал это по причине, которую мы уже обсуждали — многие артисты поставлены в определенные рамки. Так как они не живут в России, им всем легче принять позицию, навязываемую их обществом. И мы не можем их за это винить.

И на сегодняшний момент я намеренно им не звоню, не расспрашиваю, чтобы не ставить их в неловкое положение. А вот русских, которые или не разобрались, или разобрались, но намеренно склонны вредить стране, уехав за рубеж, мы можем обсуждать и осуждать.

— Сейчас многие иностранные звукозаписывающие компании ушли с российского рынка. Это отразится на работе российских артистов?

— Да, но только в положительном ключе, потому что работа никуда не уйдет, все релизы продолжаются. Сейчас настало время русских лейблов. Например, у моих сыновей есть свой лейбл RockFam, который продвигает многих молодых артистов. И сложившаяся ситуация им только на пользу, как и многим другим русским агрегаторам и лейблам.

— Из-за закрытия соцсетей многим молодым исполнителям будет труднее продвигаться…

— Безусловно, но появятся новые способы продвижения. Музыке уход некоторых соцсетей пойдет на пользу: на первый план выйдет качество музыки, а не популярность артиста, опирающаяся на количество его подписчиков.

— Выезжали ли вы за рубеж в последнее время? Приходилось ли сталкиваться с фактами русофобии?

— Нет, мы намеренно не выезжали после объявления спецоперации. Мы считаем, что нужны здесь и сейчас. С русофобией сталкивались мои знакомые, друзья, кто выезжал. Мы не говорим про те страны, которые держат сейчас нейтралитет.

Например, ОАЭ, Дубай — там все гораздо проще. Но у меня есть друзья, у которых дети учатся в Англии, в Америке. Русофобия там процветает. Особенно в Англии, где действительно происходят жестокие вещи. Все это, безусловно, зависит и от школы, в которой они учатся. Но в любом случае, тем, кто сейчас там находится, очень некомфортно.

— Как вы думаете, почему так много ненависти к россиянам?

— Ненависть, видимо, была всегда, но сдерживалась определенными факторами. В одну секунду не могло все перевернуться. Но я думаю, нельзя огульно обвинять в этом всех. На мнение простых граждан очень сильно влияет то, с кем они общаются, что они читают, что слушают. Люди, которые живут в той же Америке своей жизнью и не интересуются политикой, не смотрят политические программы, — в целом совершенно нейтрально относятся к нам, как и относились прежде, и даже довольно доброжелательно.

ДОСЬЕ

Елена Север родилась 29 апреля 1973 года в Ленинграде, в семье инженеров. В 1990 году окончила среднюю школу с углубленным изучением английского языка. Затем училась в Санкт-Петербургском финансово-экономическом университете по специальности «финансы и кредит». С 1995 года является ведущей культурных мероприятий. Замужем, вырастила двоих сыновей, Юрия и Владимира, которые стали музыкантами.

«Донбасс принял с душой»: певица Елена Север — о выступлении перед солдатами, русофобии на Западе и заблуждениях Фото: Личный архив Елены Север

Вера в Россию и россиян

«Прежде всего я думаю, что очень важно — защитить свою страну, — говорит артистка. — Если не остановить эту остервенелость, с которой подпитывается нацизм не только на Украине, но и в ряде стран, то несложно догадаться, что очень скоро мы все вынуждены будем защищаться, и уже другим методом, что может привести к мировой катастрофе.

Я уверена, что ситуация даст нам возможность, так же как и в случае с санкциями, победить. Чем в более сложные условия ставить русского человека, тем сильнее он становится. А сегодняшние условия таковы. Поэтому у нас нет других вариантов, кроме как осуществить и экономическое, и духовное возрождение нашей России».

Муж Елены

Легендарный основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. В одном из интервью актриса говорила, что он создал ее, как Карло Понти — Софи Лорен. «Мы вместе больше половины моей жизни, — рассказывает Елена. — Он — моя вторая половинка. Конечно, я с ним советуюсь. Во-первых, как музыкант он большой профессионал, и его советы в этой области — неоценимы. Во-вторых, Владимир профессионален и в других сферах нашей жизни, бизнеса».

Горный Алтай

Горный Алтай — место силы, где Елена еще не была. «Мы собираемся там побывать, — подчеркивает актриса. — Так же могу сказать и о Золотом кольце России, по которому ранее мы планировали проехать, и в этом году осуществим мечту. Еще очень хочется посетить Камчатку».

Концертный зал «Октябрьский» в Питере

Питер значимое место для Елены. Именно там она встретила Владимира почти 30 лет назад. «Мы увидели друг друга в коридорах, — говорит Елена Север. — После этого «Октябрьский» стал нашим местом. И наша дорогая Эмма Лавринович, которая является бессменным директором БКЗ, в шутку говорит, что она крестная мама наших отношений. Отчасти так и есть».

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