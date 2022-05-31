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Спецназовец с большой буквы: Владимир Глухов был ранен осколком, но продолжал вести огонь по противнику

Александр Зосимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Спецназовец с большой буквы: Владимир Глухов был ранен осколком, но продолжал вести огонь по противнику
Фото: Личный архив Владимира Глухова

На сцене спортивного комплекса «Баскет Холл» прошла акция «Мы помним», на которой десяти семьям российских военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, подарили автомобили. В числе получателей — вдова старшего прапорщика Вооруженных сил России Владимира Глухова Юлия. Теплыми воспоминаниями о своем муже она поделилась с «Вечеркой».

Старший прапорщик Вооруженных сил России Владимир Глухов погиб 28 февраля 2022 года в возрасте 36 лет. Прошло уже два месяца, как Владимир погиб, но его супруга Юлия так и не смогла снять траурный черный платок. Говорить о любимом муже, который так внезапно ушел, сложно и больно. Как истинная жена офицера Юлия держит себя в руках, хотя дается ей это откровенно тяжело.

— Владимир был добрым, отзывчивым. Я не знаю людей, которые отличались такой неповторимой душевной щедростью, — вспоминает Юлия Глухова.

Владимир оставил после себя много радостных воспоминаний, которые помогают близким справиться с навалившимся горем.

— Когда на душе становится больно и тоскливо, я вспоминаю один момент. Как в 2012 году, когда у нас родилась старшая дочь, Владимир залез ко мне в роддом — так сильно он хотел увидеть свою малышку. Правда, не дошел до меня буквально пару шагов. Он был в уличной одежде, поэтому врачи его быстро заметили и вывели на улицу.

Юлия Глухова рассказывает, что практически все свободное время ее муж посвящал детям: играл с ними дома, гулял на улице. Старался запечатлеть в памяти каждый момент взросления детей.

— Самому младшему сейчас восемь месяцев, — уточняет вдова старшего прапорщика Владимира Глухова. — В день гибели моего мужа мне только в двух словах сказали, что он попал под огневой обстрел. А подробности я узнала позже.

Смерть настигла бойца вблизи села Катюжанка, которое находится в Вышгородском районе Киевской области. Владимир создавал огневую поддержку личного состава своего подразделения от диверсионно-разведывательной группы украинских националистов, сообщает 33-й отряд специального назначения Росгвардии «Пересвет».

Когда военнослужащий получил осколочное ранение, он не сдался, а продолжал вести огонь до момента, когда бой завершился. Глухов обеспечил развертывание в боевой порядок личного состава группы, благодаря чему был уничтожен противник. Ранение Владимира оказалось несовместимым с жизнью.

Прощание с военнослужащим прошло 10 марта. Его похоронили на его малой родине — в селе Каменка. Владимир награжден орденом Мужества посмертно и краповым беретом.

— При жизни Владимир был добрым, отзывчивым товарищем, на которого можно было положиться. Всегда был готов откликнуться на призыв о помощи, неважно, насколько это было опасно. Он был настоящим специалистом своего дела, спецназовцем с большой буквы, — поделились воспоминаниями сослуживцы Владимира Глухова.

ПИСЬМО СОЛДАТУ

Михаил Каменев, 46 лет, г. Новосибирск:

— Привет, мужики. Мы каждый день всей семьей внимательно смотрим за тем, что происходит на Украине. Для нас это особенно сложная, важная и невероятно больная тема. Мои близкие родственники выехали из Мариуполя в Россию, когда началась специальная военная операция. Им было очень страшно, но, когда я общался с ними по телефону, они твердо и решительно сказали: «Миша, пусть ваши ребята не останавливаются, пусть добивают фашистов!»

Да, моя родня потеряла абсолютно все в Мариуполе — все нажитое, друзей, знакомых. Но сквозь слезы они просят не предавать их, идти до конца, не сворачивать с этого пути. Только так мы сможем победить националистов, ту рознь, которую посеяли между нашими братскими народами. Мужики, без преувеличения весь мир сегодня смотрит на вас. Победе быть!

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