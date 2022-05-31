Выдающихся поэтов наградят

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Фото: Pixabay

31 мая председатель Издательского совета Русской православной церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал о подготовке к церемонии награждения лауреатов XI Патриаршей литературной премии имени равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Палата попечителей конкурса выберет лауреатов с помощью тайного голосования и объявит, кто стал победителем. Кандидатов уже отобрал совет экспертов конкурса.

— Особенность премии в этом году в том, что на этот раз рекомендации по выбору лауреатов были получены на форуме «Мир слова», — рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент.

По его словам, в совет экспертов вошли девять человек. Руководителем выбрали протоиерея Владимира Вигилянского. Он окончил литературный институт и сам является писателем.

— В этом году было выдвинуто тридцать семь соискателей премии и по результатам работы экспертов было определено семь кандидатов на то, чтобы стать лауреатом Патриаршей литературной премии, — рассказал председатель Издательского совета РПЦ.

Он озвучил имена тех, кто вошел в этот список. Это архимандрит Дамаскин (Орловский), который рассказывает в своих книгах о русских новомучениках, известный поэт Николай Зиновьев, который до того, как стать писателем, трудился на разных работах, в том числе грузчиком, а сейчас пишет стихи и продолжает традиции классиков.

— Также кандидатами на премию стали известный писатель, автор книг серии «Жизнь замечательных людей» Алексей Карпов, профессиональный финансист Дмитрий Мизгулин, который пишет стихи, известный и тонкий лирик Ольга Фокина. На многие ее стихи написана музыка, и эти песни часто включала в свой репертуар народная артистка РСФСР Валентина Толкунова, летчик, но также и писатель Валерий Хайрюзов, многие книги которого посвящены летному делу, — сказал митрополит Калужский и Боровский Климент.

Еще одним кандидатом в лауреаты стал деятель культуры Михаил Чванов.

Председатель Издательского совета РПЦ уточнил, что получат премию только трое писателей. Остальных наградят Патриаршим знаком «3а вклад в развитие русской литературы».

Вручение премии имени равноапостольных Кирилла и Мефодия состоится 9 июня в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

СПРАВКА

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия вручается ежегодно с 2011 года и не имеет аналогов в истории Русской православной церкви. Цель премии — поощрение писателей, которые внесли свой вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества, а также создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу.

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