Провокацию вовремя раскрыли и предотвратили

Сапер инженерного подразделения Вооруженных сил России проводит разминирование металлургического комбината «Азовсталь». Во время обследования территории там нашли заминированный фургон с телами погибших националистов / Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Российские военные обнаружили фургон с телами 152 погибших националистов и военнослужащих ВСУ на территории металлургического комбината «Азовсталь».

Как сообщили в Минобороны РФ, изотермический фургон с неработающей системой охлаждения российские военные нашли во время обследования подземных сооружений мариупольского комбината. Ранее там укрывались бойцы нацбата «Азов» (запрещен на территории РФ).

— Напомню, что командование «Азова» перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории, — сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. — Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината «Азовсталь» не поступало.

Игорь Конашенков добавил, что во время обследования фургона под телами погибших российские саперы нашли четыре мины. Взрывчатки в них хватило бы, чтобы уничтожить все останки. В результате допросов пленных боевиков «Азова» установлено, что тела заминировали по прямому указанию из Киева.

— Цель провокации — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую «репутацию» киевского режима и лично Зеленского, — заявил Игорь Конашенков. — Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины.

Тем временем российские энергетики начали помогать коллегам из Донбасса ремонтировать объекты электросетевого хозяйства, заявил заместитель главы Минэнерго РФ Евгений Грабчак. Сейчас они работают над введением в эксплуатацию Луганской ТЭС. В ближайшее время она должна заработать на полную мощность.

Кроме того, совместно с предприятиями ДНР российские специалисты восстанавливают газоснабжение и электричество в Мариуполе.

Еще одно важное направление работы — ремонт топливно-энергетического комплекса на освобожденных территориях, чтобы будущий осенне-зимний период прошел без перебоев. Сейчас объекты инфраструктуры обеспечивают необходимым оборудованием и материалами. Там же идут работы и по организации бесперебойной подачи газа.

— Наши энергетики принимают участие в налаживании работы энергосистемы, в том числе передают российский опыт, связанный как с организацией технологического функционирования объектов энергетики, так и с организацией экономических отношений, — уточнил Евгений Грабчак.

Россия также продолжает предоставлять гуманитарную помощь мирному населению Донбасса, в частности Харьковской, Запорожской и Херсонской областям. Например, на днях туда отправили очередную партию гуманитарной помощи общим весом более 30 тонн. Груз, в который вошли бутилированная вода и рыбные консервы, отправили самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Помимо доставки продуктов питания, воды, одежды, стройматериалов и других необходимых для жизни товаров в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях начали восстанавливать электроснабжение и налаживать туда поставки топлива.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Пасечник, глава ЛНР:

— Подразделения народной милиции ЛНР при поддержке России на данный момент освободили порядка 95 процентов территории ЛНР. Делать прогнозы, когда мы полностью освободим республику, выйдем на конституционные границы, некорректно. Враг, чувствуя свое приближающееся поражение, ведет себя достаточно агрессивно, открывает огонь как по прифронтовым населенным пунктам, так и по освобожденным.