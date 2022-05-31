Юбилей музея отпраздновали вместе с друзьями

Посетительница Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Алиса Прохорова рассматривает древние экспонаты из коллекции Генриха Шлимана / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

31 мая Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина отметил 110-летие со дня открытия. В честь памятной даты там прошла «Тотальная экскурсия», на которой посетители бесплатно посмотрели все постоянные экспозиции учреждения.

Золотой сосуд, выполненный в форме речной ладьи, с двумя носиками-сливами, скрыт за стеклянной витриной выставки, на которой представлена коллекция немецкого археолога Генриха Шлимана. Этот экспонат датирован третьим тысячелетием до нашей эры.

Древний сосуд, входящий в коллекцию из 259 предметов, которую часто называют «Золото Трои», или «Сокровище Приама», рассматривает посетительница музея Алиса Прохорова.

— Я слышала, что этому золотому кубку нет аналогов в мире, — рассказывает Алиса Прохорова. — Поэтому пришла посмотреть на коллекцию.

Рядом на витрине поблескивают золотые серьги в виде корзиночек, височные кольца, шейное украшение и многочисленные бусинки, которые раньше украшали одежду и волосы древних девушек.

— Мне очень понравились пластинчатые браслеты со спиральным орнаментом, а еще различные серьги, украшенные маленькими шариками, — рассказывает еще одна гостья выставки Варвара Родина. — Не укладывается в голове, как их могли сделать без современного оборудования.

День рождения обычно принято отмечать в кругу друзей. Поэтому сотрудники Пушкинского музея пригласили провести экскурсии своих знакомых и коллег. Директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов рассказал гостям про искусство Древнего Египта, архитектор Юрий Григорян познакомил москвичей с особенностями архитектуры главного здания, а художник и искусствовед Дмитрий Гутов — с экспозицией, посвященной Византийской иконописи. А вот сооснователю галереи «Триумф» Дмитрию Ханкину предложили провести посетителей по секретам коллекции Генриха Шлимана.

— Пытался ли немецкий археолог преодолеть недостаток формальных знаний? Наверное. Был ли у него комплекс академического образования? Возможно. Генриха Шлимана очень многому научила жизнь. Он обладал высоким потенциалом для изучения иностранных языков. Кроме того, он с фотографической точностью запоминал тексты на них, — рассказывает гостям музея Дмитрий Ханкин.

110-летие музея — дата очень серьезная. Чтобы у посетителей остались какие-то воспоминания о том, что они отметили юбилей вместе с музеем, специально выпустили лимитированную почтовую открытку со снимком фотографа Михаила Розанова. Карточку можно было отправить в любую точку России.

Завершили праздничный день показом эскиза спектакля Школы-студии МХАТ по поэме Гомера «Илиада» в постановке режиссеров Ильи Барабанова и Алексея Розина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Гомберг, начальник отдела по работе с молодежью и волонтерами ГМИИ имени А. С. Пушкина:

— В 110-летие со дня открытия музея гости посетили экскурсии, которые провели искусствоведы, художники и архитекторы. Для подрастающего поколения и взрослых это возможность познакомиться с экспонатами учреждения под новым углом, постичь историю мировой культуры через профессиональный взгляд экспертов. Различные точки зрения спикеров, касающиеся биографии деятелей, предметов старины, позволили посетителям постоянных экспозиций глубже познакомиться с мировым наследием.