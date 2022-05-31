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В летних лагерях дети могут набраться впечатлений и встретить новых друзей

Наталья Тростьянская
Общество
В летних лагерях дети могут набраться впечатлений и встретить новых друзей
Мама Светлана Саранская собирает дочек Веронику (в центре) и Аришу в детский оздоровительный лагерь. Девочки поедут отдыхать в Подмосковье. С собой берут все самое необходимое: одежду, обувь, книги и игрушечного медведя-путешественника Гришу. Домой сестры вернутся через три недели / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

1 июня с Мосгортуром в оздоровительные лагеря Подмосковья поедут отдыхать около 200 школьников. Среди них — Вероника и Арина Саранские.

Сестры ждали 1 июня с особым трепетом. В загородных лагерях девочки еще ни разу не были. Свою первую летнюю смену они проведут в подмосковном Жуковском.

— Я пока боюсь отпускать их куда-то далеко, поэтому мы выбрали ближайший к Москве лагерь, — говорит мама девочек Светлана Саранская. — То, что они едут вдвоем, для меня большой плюс. Хоть у них и разные отряды, я понимаю, что они все равно будут рядом, если что, помогут, поддержат друг друга.

Несмотря на понятное волнение, в целом мама настроена позитивно. В детстве она сама нередко ездила в летние лагеря и ходила в походы. Для нее это до сих пор одни из самых ярких и теплых воспоминаний.

— Я им говорю: вы все фотографируйте, по возможности присылайте. Мне самой очень интересно, — признается Светлана. — Они очень ждут вечерние костры, где можно будет петь песни. Если еще и под гитару, то я им даже немного завидую.

Со смешанными чувствами собираются в лагерь и дочки. С одной стороны, им грустно надолго уезжать из дома, от мамы. С другой — они рады открыть для себя что-то новое, необычное.

— Я думаю, в лагере будет красиво и весело, — предполагает восьмилетняя Ариша.

— Мне кажется, мы будем рано просыпаться, делать каждый день зарядку, — добавляет Вероника, которой в начале июля исполнится 11 лет. — Может быть, в какие-то дни по вечерам будут дискотеки.

В школе девочки активно участвуют в различных мероприятиях. Мама надеется, что и в лагере они смогут про явить себя, раскрыть новые таланты. Вероника, например, хочет танцевать брейк-данс, а Арина — красиво рисовать.

— Наши методисты подготовили новые развивающие программы отдыха, — рассказали в пресс-службе Мосгортура. — Сценарии смен прописаны так, чтобы было интересно детям разных возрастов.

В летнем лагере, куда едут сестры Саранские, программа посвящена здоровому образу жизни. Для ребят подготовили всевозможные мастер-классы, игры, квесты, спортивные состязания и творческие мероприятия.

Все документы, справки собраны, осталось уложить в чемодан вещи. На гладильной доске лежат приготовленные футболки, шорты, платья…

— Какой-то большой чемодан получается, — переживает мама. — Только обуви — по четыре пары у каждой.

Девчонки также несут по книге. Ариша берет с собой любимую мягкую игрушку — белого медвежонка-путешественника Гришу, которого мама купила еще 17 лет назад. За это время он успел объездить весь Крым, побывал в Санкт-Петербурге, в Вязьме и даже поднимался на гору Эльбрус.

— Предлагаю им взять еще блокнот и ручку, — говорит Светлана. — Чтобы каждый вечер найти пять минут и записать свои эмоции. И навык письма не потеряют, и зафиксируют какие-то яркие события.

Девочки вернутся домой через три недели. Уверены, что наберутся впечатлений и обретут новых друзей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Буянов, заместитель генерального директора Мосгортура:

— В июне по путевкам в детские оздоровительные лагеря и организации совместного отдыха поедет 4771 человек — дети и сопровождающие их взрослые. Также в рамках оздоровительной кампании 2022 года родителям детей льготных категорий предоставлено 27 978 сертификатов для самостоятельной организации отдыха. Их можно реализовать до 31 октября.

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