Зрителям покажут жемчужины советского кино

Музыкант Виктор Цой в образе Моро — главного героя фильма «Игла» режиссера Рашида Нугманова. Культовая кинолента вышла на экраны в 1988 году / Кадр из фильма «Игла», 1988

31 мая в кинотеатре «Художественный» состоялось торжественное открытие кинофорума «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве». Мероприятие посвящено столетию образования СССР.

Открытие форума в этом году посвятили кинематографу Азербайджана. Зрители увидели знаменитую советскую музыкальную комедию «Аршин Мал Алан», снятую по мотивам одноименной оперетты композитора Узеира Гаджибекова. Кинолента рассказывает о купце, который решает жениться и, вопреки традициям своего народа, пытается увидеть свою будущую жену до свадьбы.

— Эта картина была безумно популярна, правда, очень давно. Все советские люди ее либо видели и пели песни из нее, либо что-то слышали о ней. «Аршин Мал Алан» — это очень милый и совершенно неидеологизированный фильм, именно поэтому мы решили начать форум именно с него. Интересный факт — кинолента вышла в 1945 году, а через 20 лет после этого в Баку решили создать ее цветную широкоэкранную версию. Но модернизированный фильм не повторил успеха своего предшественника. Так что «Аршин Мал Алан» 1965 года выпуска сегодня не помнит почти никто, — рассказал кинокритик Сергей Лаврентьев.

Остальные фильмы, которые покажут на кинофоруме, в свое время тоже были лидерами проката. Например, «Иглу» Рашида Нугманова в советское время посмотрели около 14 миллионов человек. Всего в рамках форума зрителям покажут 15 известных фильмов: «Игла» режиссера Рашида Нугманова, «Коррида» Олава Неуланда, «Первый учитель» Андрея Кончаловского, «Красные поляны» Эмиля Лотяну и другие.

— Будут не только азербайджанские и русские киноленты. От Эстонии, например, представят «Корриду». Этот фильм мало кто видел. Но он любопытен своей нетипичностью для советского кинематографа. Хотя главный герой там — председатель колхоза, — добавил Лаврентьев.

Бесплатные показы будут проходить до 11 декабря. Чтобы посетить их, нужно зарегистрироваться на сайте «Москино».

— Мы хотим развивать культурное взаимодействие среди бывших республик СССР, познакомить зрителей с уникальными фильмами советского периода, — уточнили в пресс-службе «Москино».