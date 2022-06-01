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Встречаем летние каникулы с «Рыбной неделей в Москве»: юных гостей площадки на Профсоюзной ждут конкурсы, викторины и призы

Василиса Чернявская 
Общество
Встречаем летние каникулы с «Рыбной неделей в Москве»: юных гостей площадки на Профсоюзной ждут конкурсы, викторины и призы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Юных гостей приглашаем на Профсоюзную улицу. На этой площадке 1 июня будут увлекательные конкурсы, познавательные викторины и веселые игры! Ведущие приглашают детей принять участие в программе «По дорогам и по волнам!» и познакомиться с правилами дорожного движения, вспомнить, какие виды транспорта помогают нам перемещаться по земле и воде, а в завершении гостей ждут призы и подарки от телеканала «Авто Плюс».

1 июня в Международный день защиты детей в 12:00 фестивальная площадка на Профсоюзной улице приглашает юных гостей и их родителей на праздничную программу «По дорогам и по волнам!». Посетителей в занимательной форме познакомят с правилами дорожного движения, пригласят присоединиться к играм, которые развивают внимание, помогут стать более ловкими, находчивыми, а также расскажут интересные факты о транспорте, который и ездит по земле, и ходит по воде. Дети смогут нарисовать маршрут и «проехать» по нему, обязательно соблюдая правила дорожного движения и проявляя уважение ко всем, кто в данный момент оказался на дороге. Ребятам предложат поучаствовать в конкурсе юных художников и найти правильные ответы на вопросы познавательной викторины.

— Дети всегда с нетерпением ждут летние каникулы, когда они смогут наконец-то гулять и проводить много времени с друзьями. Мы решили, что именно в первый день летних каникул будет полезно вспомнить не только правила дорожного движения, но и правила поведения на воде, а также весело провести время, играя и развлекаясь. Ну а чтобы этот день запомнился надолго, для участников приготовлены призы и подарки, — рассказали в пресс-службе телеканала «АвтоПлюс».

Родителей, которые 1 июня придут на фестивальную площадку на Профсоюзной улице, приглашаем посетить торговые ряды. В дни «Рыбной недели в Москве» здесь представлен широкой ассортимент сибирской и дальневосточной рыбы, можно купить пельмени с щукой, с кальмаром, с лососем и треской. И это еще не все. На прилавках гостей ждут осетр, сазан, скумбрия и окунь горячего копчения, зубатка, корюшка и масляная копчения холодного, а также слабосоленые сельдь и форель.

Завершить семейный день на фестивальной площадке предлагаем отличным обедом. На Профсоюзной улице гости могут купить сытные блины с семгой, сыром филадельфия и зеленью; курицей и сыром; с паштетом, зеленью и огурцом; с брынзой, беконом и зеленью; с мясным фаршем, помидорами и сыром; с моцареллой, помидорами и соусом песто; с бужениной, грибами, огурцом и зеленью. А любителям деликатесов стоит обратить внимание на живых устриц и гребешков с топингами и соусами, а также на горячие мидии с разными видами наполнителей. В детском меню площадки представлены разноцветные блины, а на десерт можно выбрать пончики с шоколадом, карамелью, малиной, лесной ягодой или клубникой.

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