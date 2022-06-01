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Доктор, приезжайте: ветврачи скорой помощи рассказали, как помогают питомцам

Павел Гриднев
Общество
Доктор, приезжайте: ветврачи скорой помощи рассказали, как помогают питомцам
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ровно 11 лет назад в Москве заработала скорая помощь для домашних животных. Сегодня в городе работают 11 спецавтомобилей. Все машины оснащены необходимым оборудованием ­— прямо во время вызовов врачи проводят УЗИ, ЭКГ, лабораторные исследования биоматериала и несложные операции. Только за последние пять лет ветеринарные бригады приезжали к домашним животным более 16 тысяч раз.

Ветеринарные врачи отметили, что на практике сталкивались с самыми разными случаями ­— серьезные травмы после падения с высоты и ДТП, отравления, инсульты, сложные роды и другие ситуации, требующие от специалистов умения действовать быстро и слаженно. Подробнее о своем опыте рассказали врачи бригад ветеринарной помощи.

«Взвесили» плохое самочувствие

Врач Красногвардейской участковой ветеринарной лечебницы Алексей Полевой вспомнил, как приехал на вызов к аффенпинчеру по кличке Натанго. По словам хозяина, последние три дня питомец был беспокойным, много лежал и почти не ел.

Во время осмотра специалист обратил внимание на изменение тонуса мышц брюшной стенки. При пальпации появилось подозрение на новообразование в брюшной полости. УЗИ подтвердило эти опасения — врачу удалось рассмотреть недифференцированное новообразование. Специалист принял решение, что Натанго необходимо доставить в лечебницу и провести диагностическую лапаротомию.

— Диагностическая лапаротомия ­— это хирургическое вмешательство, которое является необходимой мерой в подобных ситуациях. Дело в том, что при помощи УЗИ или рентгенологического исследования нельзя точно определить тип новообразований в брюшной полости. При прямом доступе можно узнать точный размер опухоли, взять материал для биопсии или сразу избавиться от нее, если есть такая возможность, — пояснил врач.

В клинике во время лапаротомии специалист смог успешно удалить новообразование. Оказалось, что опухоль весит полкилограмма. И это при том, что вес самого Натанго менее пяти килограмм. Цитологическое исследование показало, что новообразование — доброкачественное, поэтому собаке больше ничего не угрожает.

У нас две новости — обе хорошие

Ветеринарный специалист Станции по борьбе с болезнями животных ЦАО Ирина Силенок сказала, что ей запомнился вызов к кошке по кличке Василиса. Во время звонка в контакт-центр ее владелец рассказал, что любимица в последнее время ведет себя необычно — мало двигается и отказывается от активных игр. Хозяин также добавил, что заметил у нее вздутие живота.

Приехав на вызов, врач собрала анамнез и осмотрела четвероногую пациентку. Специалист предположила, что Василиса здорова, а причина изменившегося поведения — беременность. Хозяин сильно удивился такому предположению, но позже понял, что Василиса могла забеременеть во время поездки на дачу. УЗИ подтвердило «предварительный диагноз» специалиста — на мониторе визуализировались два котенка.

Спустя некоторое время от владельца вновь поступил звонок — на этот раз заявка была на услугу родовспоможения. На вызов направили ту же бригаду специалистов. Врач помогла четвероногой роженице, все прошло без хорошо — без осложнений. Владелец был благодарен за оказанную помощь и рассказал, что после первого визита успел подготовиться к появлению еще двух питомцев.

Вызвать бригаду ветеринаров можно в любое время по телефону круглосуточного контакт-центра: +7(495)612-04-25. Кроме того, ветеринарную помощь можно получить в одной из 26 государственных ветклиник. Для консультации и оказания услуг можно предварительно записаться на прием онлайн на mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или через операторов контакт-центра.

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