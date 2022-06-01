Иммерсивный digital-лес и аватар московской природы: как пройдет ежегодная Экологическая конференция

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В четверг, 2 июня, в преддверии Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды состоится ежегодная Экологическая конференция Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, которая соберет более сотни экспертов.

Проекция и объемные сценические декорации перенесут гостей в трехмерное пространство. Они смогут прогуляться по иммерсивному digital-лесу, за котором виднеются город и река. В этом формате состоится содержательный диалог нового персонажа — аватара московской природы Terra с представителями власти, бизнеса и экспертного сообщества.

На повестке — экологические вызовы и тенденции развития мегаполисов с учетом текущих экономических условий, перспективы перехода на наилучшие доступные технологии, обеспечение экологической безопасности и сохранение природы в городе.

Откроет программу руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

В диалоге примут участие: первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Евгений Козлов, заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Мария Багреева, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, заместитель прокурора города Москвы Яна Старовойтова, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина, президент Фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко, директор Аграрно-технологического института РУДН Эльвира Довлетярова.

Кроме того, в рамках конференции состоится церемония награждения, приуроченная ко Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды.

Диалог об экологии мегаполисов начнется 2 июня, в 12:00 по московскому времени. Для личного участия требуется предварительная аккредитация по e-mail: moseco@bk.ru или по телефону: 8-916-421-17-56.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна по ссылке: https://climate-change.moscow/activity/konferenciya-o-sostoyanii-okruzhayushchey-sredy