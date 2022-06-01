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Столичный психолог рассказала правила мудрых родителей

Павел Гриднев
Общество
Столичный психолог рассказала правила мудрых родителей
Фото: Pexels

Первая улыбка родителей, их нежный взгляд и теплые руки — значение для ребенка имеет каждая деталь. От того, какими были отношения в семье, будет во многом зависеть будущее детей. Особую роль в становлении ребенка играет мама. Какой бывает эта любовь и может ли она навредить, объяснила специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Астахова.

Любовь — это не просто набор эмоций, гормонов и переживаний, но навык, который, как и прочие умения, необходимо тренировать. Согласитесь, сложно представить человека, который с первого раза освоил письмо. Так же и любовь: она требует старания, включенности, усилий.

— Говоря об эмоциональной связи, специалисты используют термин «привязанность». Данное чувство близости имеет несколько видов. Так, если родитель доброжелателен, ориентирован на ребенка, то у малыша формируется безопасная привязанность. Он знает, что его любят, оберегают и ценят. В дальнейшем такие люди способны строить собственные зрелые отношения, размеренно переживают расставания, да и в целом любые эмоциональные ситуации, — отметила психолог.

Другой тип привязанности — амбивалентный: в этом случае родитель не всегда доступен ребенку, поведение взрослых непредсказуемо (мама может подойти к младенцу, но может и проигнорировать его). Подобные неожиданности напрямую влияют на будущий характер человека. Мы можем замечать, что ребенок всячески пытается привлечь внимание мамы, отвлекает ее от дел, поведение становится непоследовательным. В будущем человек рискует стать жертвой созависимых и зависимых отношений, ему может быть трудно обозначать личные потребности, границы, либо он может и вовсе пренебрегать близкими отношениями.

— Учитесь идентифицировать свои чувства, анализировать свои реакции на ситуации. Режим дня может стать хорошим помощником в организации бытового порядка. Организуйте окошко в своем ежедневном расписании и уделите это время вашему малышу, пусть эта пауза станет эмоциональным «деликатесом» для ребенка, — советует Екатерина Астахова.

Третий тип привязанности — избегающий. Подобный стиль отношений возникает в случае, когда эмоционально мама не всегда доступна ребенку, она не демонстрирует радости, когда видит малыша. Дети, лишенные материнских эмоций, воспринимают контакт как условный стресс, зажимаются и в дальнейшем избегают привязанности. Агрессивность, непослушание — основные симптомы, характерные для этого стиля любви. В будущем такие люди боятся близких отношений как огня, выглядят уверенно и высокомерно, но внутри ранимы и неустойчивы.

— Старайтесь уделять внимание ребенку не по количественному признаку, а качественно. Необязательно часы проводить рядом, иногда достаточно быть вместе 20 минут. Ваша включенность, эмоциональность — лучшее «лакомство» для развития здоровой личности», — обратила внимание психолог.

Последний тип — дезорганизованный. Этот стиль отношений характерен для деток, переживших травмирующий опыт еще в раннем детстве, оставшихся без попечения родителей или встречавших агрессивные реакции от значимого взрослого. В будущем близкие отношения вызывают сильный страх, ведь душа помнит раны, которые оставила любовь.

Каждому ребенку нужна мама, ее любовь, поддержка и забота. Детская психика очень подвижна, поэтому многие ранящие ситуации дети переживают самостоятельно в процессе игры. Однако если вы видите, что малыш скован, стеснителен, легко смущается, испытывает трудности в общении с людьми, обратитесь за помощью к специалисту.

Бесплатную консультацию можно получить в Московской службе психологической помощи. Подразделения службы есть во всех округах столицы. В течение календарного года доступно пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также на регулярной основе проходят бесплатные тематические вебинары. Так, 2 июня в 13:30 пройдет онлайн-мероприятие «Родители и дети. Способы эффективного общения с детьми». Вместе с психологом участники обсудят потребности ребенка в общении со взрослым, поговорят о границах в отношениях, узнают, как разговаривать с детьми и как их правильно слушать.

Также круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), 8 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Узнать все подробности можно на сайте.

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