Астролог рассказала, чего ждать разным знакам зодиака в июне

Фото: Из личного архива Юлии Урусэль

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в июне.

Июнь будет достаточно активным месяцем, несущим новые возможности и перспективы. Важно: трезво оценивать ситуации и не брать на себя слишком много обязательств. 3 июня Меркурий выйдет в прямое движение. Наши коммуникации, прежние договоренности, все, что связано с поездками, снова активизируются. Самое важное событие июня — это уход в ретродвижение планеты кармы Сатурна — с 4 июня по 23 октября. Влияние планеты отразится больше всего на государственных структурах, бизнесе, социальной жизни. Во многих учреждениях начнется реорганизация, смена руководства. В это время обострятся хронические заболевания (зубы, позвоночник, коленные суставы, кожа). Срочно идите к врачу!

За любовь и отношения большую часть месяца — с 1 по 23 июня — будет отвечать стабильная и женственная Венера в Тельце. Можно идти за преображением. Важно в этот период выглядеть естественно и ухоженно. Мужчины будут тянуться к натуральной красоте. В любви тренд — если любишь, то докажи. Например, материальными вещами, подарками. С 8 по 16 июня любовь может нагрянуть нежданно и с первого взгляда. Стоит попридержать коней и не бросаться в омут с головой. С 16 по 22 июня Венера вступит в конфликт с Сатурном и закружится с Нептуном. Непредсказуемый период в любви. Лучше в это время заняться своей внешностью. Уже с 23 и до 30 июня Венера перебежит в знак Близнецы: придет легкость и свобода в отношениях! 14 июня мы встретим полнолуние. Оно также будет неоднозначным. Отложите свои хотелки и эмоции, важен холодный рассудок.

Что касается бизнеса, весь месяц Марс будет в Овне: мы ощутим огромный прилив сил, усилится желание идти к своей цели. Из минусов: вспыльчивость, спешка. С 20 по 27 июня будет перспективный период для новых начинаний. 29 июня — мы встретим новолуние. Напряженное, но очень продуктивное. Юпитер может открыть большие перспективы и возможности на июль. Тем, кто предпочтет снова отсиживаться в уголке, Юпитер таких подарков не даст. Так что не бойтесь конкурировать и браться за сложные задачи. В целом июнь будет удивлять, создавать напряжение. К тем, кто умеет жить быстро, ярко, с огоньком, придут неожиданные бонусы. Так что пристегнитесь: нас ждет очень жаркое лето!

Овен

Для Овнов июнь самый результативный месяц года. Но нужно ускориться, если у вас были большие планы. Именно сейчас надо действовать. Вы ощутите невероятный прилив энергии, решительности.

Правда, придется гасить свою вспыльчивость. Юпитер добавит вам чувство, что весь мир у ваших ног. Не бойтесь рисковать, браться за что-то новое, тогда все получится. С 6 по 30 июня — период, максимально благоприятный для решения важных вопросов, которые давно требуют своего разрешения. А с 21 по 30 июня Овнам придется прийти на помощь в решении чужих проблем. На что может уйти немало ресурсов.

Телец

Июнь для Тельцов будет спокойным и неторопливым. Многим захочется изменить имидж, побаловать себя дорогими покупками. С 8 по 15 июня на работе и в быту нужно избегать конфликтов. Держите эмоции под контролем. В отношениях тоже могут случаться ссоры, причем серьезные. У одиноких Тельцов может случиться любовь с первого взгляда и быстрый роман. Не стоит спешить с выводами: чувства в это время как быстро появляются, так и быстро исчезают. Период с 15 по 30 июня — отличное время для решения финансовых проблем и проведения переговоров с партнерами.

Близнецы

Июнь для Близнецов будет насыщен позитивными событиями. По 5 июня Близнецам стоит сосредоточиться на решении вопросов прошлого. С 7 по 13 июня появится желание достичь целей. Проявляйте лидерские качества и ничего не бойтесь. С 13 и до 30 июня поможет произойти важный прорыв. Могут появиться предложения по работе, новые источники финансов. Проявляйте инициативу сами и получите все, о чем желали. С 23 по 30 июня многие почувствуют повышенную потребность в любви и отдыхе. Отправляйтесь в путешествия, ходите на свидания. И жизнь заиграет новыми красками.

Рак

В начале месяца Раки почувствуют энергетический спад. Могут выйти ситуации из прошлого, которые надо решить до дня рождения. С 21 июня ситуация резко начнет меняться в лучшую сторону. Повышенного внимания потребуют рабочие вопросы, появятся новые горизонты для развития. Не акцентируйтесь на эмоциях, больше рассудительности. Кстати, к концу года проекты, запущенные в июне, дадут свои плоды. Влияние партнеров в этот период на Раков будет довольно активным. Отнеситесь к спорам по-философски. Лучше поберегите нервы, займитесь спортом и собой. Это поможет выдержать нагрузки.

Лев

Для Львов июнь будет месяцем богатого урожая. До 6 июня лучше отложить участие в новых проектах, а вот с 6 и по 21 июня стоит приступить к реализации своих грандиозных планов. Больше будьте на публике, ярко и открыто демонстрируйте свои таланты, ваши выступления будут особенно запоминающимися и эмоциональными. С 13 по 19 июня это может принести поддержку окружающих.

С 21 по 30 июня нужно следить за здоровьем. Усталость может привести к упадку сил. Это лучшее время, чтобы отправиться в отпуск. Новые впечатления от путешествий и знакомств дадут материал для будущих проектов.

Дева

В июне Девы будут поглощены работой. До 6 июня нельзя принимать важные решения: можно наделать ошибок. Отключите спешку. С 6 по 30 июня прекрасное время для рывка в карьере, старта новых проектов. Вы получите долгожданное признание.

Девы могут получить и повышение, и хороший финансовый бонус. С 13 по 22 июня снова надо быть начеку и притаиться. К вопросам надо подходить очень вдумчиво, иначе могут случиться казусы. Постарайтесь трезво оценивать ситуацию. В конце месяца, с 27 по 30 июня возможны незапланированные финансовые расходы, постарайтесь не транжирить.

Весы

Июнь будет месяцем перемен. Правда, не ко всем из них Весы будут готовы. Партнеры или руководство могут предложить вам новые правила сотрудничества. Сперва это вызовет отторжение, но согласиться стоит. После периода адаптации все пойдет как по маслу. Партнеры по браку тоже начнут выкидывать коленца. До 20 июня период будет непростой, со встряской. С 21 по 30 июня станет полегче.

Требования к вам никуда не уйдут, но зато исчезнут деспотичность и давление в вашу сторону. В этот же период будьте максимально внимательны на работе. Действуйте неспешно и продуманно.

Скорпион

Июнь для Скорпионов будет напряженным. До 6-го числа вас ждут выяснения отношений, сложные переговоры. Действовать надо спокойно, так вы укрепите свой авторитет. С 6 по 21 июня напряжение сохранится, но усилия будут приносить результат. Уже не будет эфемерных планов, все получит четкие очертания.

После 21 июня многие Скорпионы почувствуют прилив сил и смогут получить настоящее удовольствие от работы. Встречи и переговоры пройдут очень хорошо, и вы получите заряд эмоций. С 27 по 30 июня возможны значительные траты на партнеров или близких людей.

Стрелец

С 1-го по 21-е число Стрельцы будут активно заниматься личной жизнью, отношениями с партнером. Могу случаться и ссоры, но высока вероятность и заключения брака. Не стоит упорствовать, учитесь уступать партнеру, и тогда это время пройдет для вас безболезненно. С 19 по 30 июня Стрельцам нужно взять себя в руки и направить энергию на выполнение всех обязательств перед другими.

Важно в этот период трезво смотреть на себя, свои возможности и не тешить себя иллюзиями. Тогда успех точно придет к вам в полной мере, перспективы не заставят себя долго ждать, и вы сможете найти новую точку роста.

Козерог

До 9 июня у Козерогов будет отличная возможность разобраться с делом из прошлого, которое зависло. С 1 по 9 июня может случиться упадок силы, напомнят о себе хронические заболевания. Дела тоже немного стагнируют, надо потерпеть. С 13 по 19 июня Козероги смогут сделать качественный рывок в сторону повышения дохода. Вам поступят интересные предложения, с ними нужно быть аккуратными, изучить все досконально. С 21 по 30 июня акценты сместятся на укрепление партнерских отношений. При конфликтах не обостряйте ситуацию, тогда удастся избежать нервотрепки.

Водолей

Июнь прекрасный период и для творчества, и для поездок. До 9-го числа лучше разобраться с текущими делами. С 9 по 14 июня внимание Водолеев переключится на отношения и решение финансовых вопросов. Может случиться курортный роман. Главное, не сорите деньгами, они еще пригодятся.

С 15 по 21 июня Водолеи смогут показать себя в деле и получить от руководства одобрение. Особенно важно обратиться в это время к творчеству и самопознанию. С 25 по 30 июня могут случиться поездки, где вы встретите людей — они могут в будущем вам помочь и вдохновить на проекты.

Рыбы

Июнь для Рыб будет похож на американские горки. До 6-го числа будет ощущение, что нет сил на новые проекты. Рыбам нужно разобраться с текущими делами. С 6 по 21 июня можно решать любые вопросы. Финансовые в том числе. Рыбам можно смело рисковать и браться за сложные задачи — все выгорит как надо. В июле возможностей уже будет меньше, ловите момент.

С 21 по 30 июня переключитесь на близких людей, отдохните. Если с отпуском не сложится, то с 26-го по 30-е займитесь своими финансами. Проявляйте инициативу: это время, когда удача любит смелых и напористых.