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Психологи семейных центров помогают мамам оставаться в ресурсном состоянии

Павел Гриднев
Общество
Психологи семейных центров помогают мамам оставаться в ресурсном состоянии
Фото: pixabay.com

В столице работают 25 семейных центров, где предоставляют поддержку москвичам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. С начала года более 900 женщин обратились в центры с вопросом, как восполнить эмоциональный ресурс. Специалисты в таких случаях помогают определить причину проблемы, справиться с психологическими сложностями, найти общий язык с детьми и мужем. Как оставаться в ресурсном состоянии и поддерживать душевную гармонию, рассказывает специалист семейного центра «Доверие» Лана Семенцова.

В семейный центр обратилась Мария, мама четверых детей. Женщина рассказала, что стала срываться по пустякам, все чаще испытывает чувство безразличия ко всему вокруг. Ее также беспокоили бессонница, отсутствие аппетита и упадок сил.

Во время консультации специалисту стало понятно, что у Марии эмоциональное выгорание. Ей предложили посещать индивидуальные сессии с психологом, а также родительский клуб, где мамы и папы делятся опытом и поддерживают друг друга.

Благодаря этим занятиям и встречам Мария осознала, что здоровье и благополучие детей напрямую зависит от ее состояния. Женщина пересмотрела распорядок дня и выделила свободное время для встреч с подругами, походов в кино и просто прогулок. В этом ей помогает муж. Теперь один выходной он полностью посвящает домашним делам.

— Мое состояние до обращения в семейный центр похоже на пружину, которая все больше сжималась и вот-вот ударила бы по близким. Но благодаря своевременной помощи психолога и специалиста я узнала, как правильно восполнять свои эмоциональные ресурсы, спасибо! — говорит Мария.

Советы психолога мамам

  • Не забывайте о себе

Важно понимать, что эмоциональная атмосфера в семье во многом зависит от психологического состояния матери. Выберите время, которое будет только вашим. Например, когда дети в садике и школе, не загружайте себя домашними делами. Отдохните: погуляйте в парке, пообщайтесь с друзьями.

  • Учитесь мыслить позитивно

Хвалите себя даже за самые обыденные достижения: приготовили вкусный ужин, помогли ребенку с домашним заданием — вы молодец! Почаще улыбайтесь, ищите в окружающих лучшие стороны.

  • Тайм-менеджмент

Четко и структурировано планируйте повседневные дела, тогда у вас будет оставаться время на отдых и общение с близкими. Заведите красивый ежедневник или семейный календарь, воспользуйтесь яркими стикерами для напоминаний.

  • Путешествуйте

Это прекрасный способ преодолеть стресс. Интересная поездка на выходных, отдых на море — любая смена обстановки помогает восполнить эмоциональный ресурс. Совместные путешествия сплотят семью и запомнятся надолго.

  • Физическая активность

Утренняя зарядка, фитнес, йога, плавание, прогулки пешком, катание на велосипеде помогают отвлечься от негативных мыслей и дарят положительные эмоции.

— Нересурсное состояние обычно возникает, когда мы тратим больше сил и энергии, чем успеваем аккумулировать. Чтобы оно не привело к депрессии, необходимо давать себе возможность отдыхать, оставаться наедине с собой, уделять время тому, что вас радует, — рассказывает специалист семейного центра Лана Семенцова.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Они предоставляют поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.

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