Ангелы трудятся без перекуров

Актер Иван Мамонов в роли Паши в спектакле «Ангелы вышли покурить» в театре «Школа современной пьесы» / Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В московском театре «Школа современной пьесы» очередная премьера — спектакль «Ангелы вышли покурить» в постановке худрука театра Иосифа Райхельгауза по пьесе современного оренбургского автора Олега Маслова.

Небольшой деревянный дом, расположенный рядом с православным монастырем. Его хозяин Паша (актер Иван Мамонов), у которого предположительно диагностировано неизлечимое заболевание, неожиданно находит спрятанную под полом старинную икону Николая Чудотворца — монастырскую святыню, которая считалась утерянной. После этого степенная, однообразная жизнь главного героя меняется кардинально: уже и настоятельница монастыря Херувима (Татьяна Циренина), которую он знал еще с детства, смотрит не так дружелюбно; и супруга Нина (Джульетта Геринг), мечтающая принять постриг, выражает недовольство его поведением; да и бесцеремонные паломницы, вереницей устремившиеся к его дому, вызывают раздражение. А все потому, что теперь построенный руками Павла дом хотят снести, а на его месте воздвигнуть часовню. Понятно, что у главного героя, который не верит ни в Бога, ни в черта, это вызывает вполне логичное недовольство. Вразумить и переубедить его, а точнее, поставить перед фактом, приезжает местный митрополит Агафангел (Александр Галибин), который, как выясняется по ходу пьесы, вовсе не является образцом христианской добродетельности…

В театральном мире уже были прецеденты бурной реакции на неоднозначные режиссерские постановки на тему религии. Достаточно вспомнить спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж» по Оскару Уайльду в МХТ имени Чехова. Или оперу Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском академтеатре. Но Иосиф Райхельгауз слишком опытный и мудрый режиссер, чтобы хайповать на религиозной теме и идти по пути скандальной славы. Поэтому он повел себя уважительно — и к зрителям, и к актерам. Тем более что среди последних есть и те, кто, прежде чем дать добро на участие в постановке, спрашивали на это благословения у батюшки.

Мало того, режиссер, чтобы избежать спорных и неоднозначных ситуаций, пригласил в качестве консультанта настоятеля одного из храмов в Долгопрудном отца Николая Лузанова. А актрисы, играющие в спектакле, перед репетициями съездили во Владимирскую область и посетили женский монастырь чтобы изнутри посмотреть на жизнь и быт монахинь. А еще весь спектакль игру актеров сопровождает живое исполнение мужского ансамбля духовой музыки «Скиф».

В общем, режиссер, по его собственному признанию, являющийся агностиком по мировоззрению (человеком, который не отрицает существование богов, но и не принимает сторону какой-либо религии или веры. — «ВМ»), грамотно обошел все религиозные подводные камни, которые существуют в пьесе, чтобы сконцентрироваться на основной мысли.

— В спектакле мы говорим о вере современным театральным языком, — поясняет Иосиф Райхельгауз. — Существует ли чудо или все объяснимо с материалистической точки зрения? Зависит ли жизнь человека всецело от его воли или все в руках Божьих?..

У каждого зрителя, как и у персонажей пьесы, свое понимание веры и чуда. Для кого-то это факт обретения потерянной иконы. Для других, как для послушницы Ангелины (Екатерина Лисицына), понимание того, что жить с Богом в душе можно не только в стенах монастыря. Для третьих — осознание того, что жизнь продолжается, и она прекрасна уже хотя бы потому, что ты жив и тебя ждет прекрасная Галатея...

Обычно такие литературные произведения или спектакли заканчиваются надрывно, трагически. Этот же — хеппи-эндом. Но не в киношном смысле, без голливудской помпезной слащавости. Здесь финал напоминает обычную и логичную развязку непростой ситуации, по итогам которой каждый из персонажей получил то, чего он хотел. Возможно, они даже сами этого не поняли, зато поняли ангелы, которые все это время не курили, как думал главный герой спектакля (да и возможности у них выйти на перекур не было, поскольку пьеса одноактная), а внимательно и тихо следили за тем, как чудо-жизнь все расставляет по своим местам.

К слову, несмотря на провокационное название спектакля, он еще и о вреде курения.