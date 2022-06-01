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Подписчики МТС Premium смогут арендовать автомобили на выгодных условиях

Михаил Петров
Общество
Подписчики МТС Premium смогут арендовать автомобили на выгодных условиях
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Абоненты отечественных сотовых операторов привыкли, что помимо основной услуги — связи, компании радуют своих клиентов и другими полезными сервисами и мероприятиями. На этот раз актуальный подарок — возможность арендовать автомобили каршерингового сервиса BelkaCar со скидками — преподнесли пользователям МТС Premium — подписки, доступной абонентам всех операторов.

По словам представителя компании, новым специальным тарифом на краткосрочную аренду автомобилей смогут воспользоваться, причем автоматически, действующие и новые пользователи подписки при наличии у них доступа к сервису BelkaCar. Специальные условия будут действовать для всех автомобилей в парке сервиса и на всей территории присутствия каршеринга — в Москве и Московской области, Сочи, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Новороссийске.

— С начала июня наши клиенты смогут воспользоваться арендой автомобилей в одном из крупнейших каршерингов в России на выгодных условиях. Такое партнерство — еще один шаг в реализации проектов, направленных на создание комфортной городской среды и предлагающих привлекательные условия на сервисы и продукты для наших абонентов, — рассказала вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

— Каршеринг давно стал неотъемлемой частью городской транспортной инфраструктуры — и для нас как оператора каршеринга приоритетом является высокое качество сервиса, комфорт и удобство пользователей. Появление специального тарифа поможет повысить доступность сервиса для городских жителей, — добавила генеральный директор и соосновательница BelkaCar Лориана Сардар.

Подписку на сервисы и продукты экосистемы можно подключить на сайте оператора.

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