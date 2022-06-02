Специалисты московской соцсферы рассказали об особенностях трудоустройства подростков

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Ребенок в Москве (как и по всей стране) официально и самостоятельно может трудоустроиться только с 15 лет. Для этого не нужно согласие родителей. Если на работу устраивается подросток более младшего возраста, то потребуется дополнительно разрешение от органов опеки и попечительства. Специалисты соцзащиты рассказали, в каких случаях оно может потребоваться и как его получить.

Где может работать ребенок до 14 лет

— Когда мы говорим о занятости для детей, то сразу представляем себе подростка во время каникул, который зарабатывает себе карманные деньги как промоутер или сотрудником ресторана быстрого питания. На самом деле трудовой договор можно заключить с ребенком любого возраста. Но, конечно же, речь не идет о том, чтобы к трудовой деятельности привлекать, например, ученика начальной школы. Дети до 14 лет могут трудиться только в индустрии творчества или спорта: как актеры на съемках фильма, в театральных постановках, мюзиклах, цирковых представлениях и так далее. Но это не должно наносить вред здоровью и духовному развитию юной звезды, а согласие на такую работу дают как родители, так и органы опеки, — рассказала Елена Зайцева, начальник Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних ДТСЗН города Москвы.

Трудовой договор за ребенка младше 14 лет подписывают его родители или опекуны. А график и условия работы согласовываются с сотрудниками органов опеки. И, конечно, речь идет только о легком труде.

— К нам на прием нередко обращаются родители с просьбой дать согласие на трудоустройство ребенка. Особенно запомнилась 12-летняя Маша Б. (имя изменено). С детства она мечтает стать актрисой. Девочка успешно прошла кастинг для съемок во всеми любимом «Ералаше». Она неплохо учится, прогуливать школу ради съемок не придется. Родители всячески поддерживают юную артистку. Надеемся, что скоро увидим девочку на экране, — поделилась Елена Зайцева.

Если речь идет о маленьких спортсменах, то более старшие ребята часто помогают тренеру на занятиях с малышами. Но чтобы дети могли двигаться вперед, получая следующие разряды и звание, такая подработка требует официального оформления.

— Настя Щ. занимается синхронным плаванием с 4 лет. В 12 лет она стала кандидатом в мастера спорта, девочка хочет и дальше развиваться в этом направлении. Сейчас она помощник тренера. Конечно, совмещать учебу с такими занятиями непросто, но Настя привыкла. Профессиональные занятия спортом предполагают практически ежедневные многочасовые тренировки. В школе у нее уже несколько лет оформлено свободное посещение, но с программой спортсменка справляется. Чтобы оформиться на такую «работу», органы опеки выдали девочке предварительное разрешение на заключение трудового договора, — продолжает Елена Зайцева.

Трудоустройство в 14 лет и старше

Если ребенок уже встретил свое 14-летие, список профессий, в которых он может попробовать себя, более широкий. В свободное от учебы время он может выполнять легкую работу, не причиняющую вреда его здоровью и развитию.

Для заключения трудового договора потребуется разрешение органов опеки, но с папой и мамой решение подработать тоже придется согласовать: родители также ставят свои подписи в договоре.

В 15 лет ребенок уже подписывает договор сам, но все равно работать может только в свободное от учебы время, заниматься легким трудом.

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Как получить предварительное разрешение в опеке

Чтобы получить предварительное разрешение, одному из родителей или опекуну ребенка нужно обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка. Адреса и график приема размещены на портале «Моя новая семья».

С собой нужно взять:

— паспорт родителя,

— проект трудового договора,

— ходатайство работодателя о выдаче разрешения на заключение трудового договора с ребенком,

— свидетельство о рождении,

— медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка,

— документ из образовательного учреждения с указанием режима обучения.

В зависимости от возраста будущего работника могут потребоваться и другие документы.

Например, если ему от 10 до 14 лет, то необходимо предоставить его согласие на заключение договора.

Когда же дело касается 14-летнего подростка, то договор он подписывает сам, но на это нужно письменное согласие родителей или опекунов, оно передается специалистам опеки.

— Кстати, на прием к специалистам 14-летний ребенок может уже прийти без папы, мамы или попечителя. Недавно общались с одним очень целеустремленным юношей — 14-летним Андреем (имя изменено). Он мечтает о новом горном велосипеде, но понимает, что родителям будет непросто позволить себе такой дорогой подарок. Поэтому они договорились, что часть суммы он попробует заработать сам во время летних каникул. Андрей планирует раздавать рекламные листовки. Выделить на такую работу несколько часов в день, чтобы осталось время для отдыха, вполне реально, — отмечает Елена Зайцева.

Условия труда для юного сотрудника

Перед устройством на работу ребенок обязательно проходит медосмотр. Трудиться дети до 16 лет могут не более 24 часов в неделю. В учебное время — максимум 2,5 часа в день, во время каникул — 4 часа в день.

— Это касается только детей в возрасте от 14 до 15 лет. График работы ребят младше 14-летнего возраста согласовывается с органами опеки и попечительства, — подчеркивает Елена Зайцева.

Молодые работники, как и взрослые, имеют право на обеденный перерыв и отпуск.

— В целом мы стараемся поддерживать решения ребят познакомиться поближе с профессией, получить первые рабочие навыки, первый опыт зарабатывания денег, стремление реализоваться в творчестве и спорте. Самое главное, чтобы работа была по силам, не мешала учебе, чтобы оставалось время на отдых. Потому что у каждого ребенка должно быть детство, — убеждена спикер.

Особенности охраны труда подростков

Если у работодателя возникают сомнения, насколько правомерно привлекать подростка к той или иной работе, можно ориентироваться на перечень запрещенных видов деятельности. В общей сложности в списке насчитывается более 2 тысяч профессий с опасными и вредными условиями труда.

— Именно безопасность детского труда — это ключевое требование нашего законодательства, ведь организм подростков сильнее реагирует на действие вредных веществ, пониженных и повышенных температур воздуха, шум, высокую физическую нагрузку. Молодые люди тратят намного больше энергии на выполнение работы, чем взрослый сотрудник. При этом выносливость у подростков на 20–30 процентов ниже. При трудоустройстве подростков существуют разные нюансы. Для Москвы в первую очередь речь идет о строительной и торговой сферах, где нужно обращать особое внимание на обязанности, cвязанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную. Во-первых, такая работа не должна занимать более 1/3 рабочего времени, а во-вторых, существуют конкретные предельные нормы с учетом возраста. Так, в 14 лет юношам можно поднимать не более 3 кг, а девушкам — не более 2 кг, при перемещении тяжестей на тележках юношам 14 лет разрешено перевозить 12 кг, а девушкам — 4 кг, — рассказывает директор Московского городского центра условий и охраны труда Юрий Овчинников.

Еще одна особенность условий труда для несовершеннолетних — это полный запрет на материальную ответственность. Какую бы должность ни занимал подросток, привлечь его к полной ответственности за материальный ущерб можно лишь в ситуации, когда доказано, что ущерб работодателю был причинен намеренно.

Поддержка молодежи через центр «Моя карьера»

Чтобы найти работу в Москве, подростки с 14 лет могут обратиться в специализированный центр занятости «Моя карьера», где их примет карьерный консультант и расскажет всю информацию по возможностям трудоустройства.

С собой достаточно взять только паспорт. На приеме подростку необходимо будет заполнить стандартный пакет документов, который включает анкету, индивидуальный план поиска работы, заявление на получение госуслуги.

После этого консультант подберет подходящие вакансии согласно пожеланиям и компетенциям подростка. Чаще всего вакантные места для молодежи предлагают организации, которые ищут сотрудников на временную работу, с гибким графиком или частичной занятостью.

На заметку

Узнать больше о работе органов опеки и попечительства можно на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники центров содействия семейному воспитанию и замещающих семей, все, кто интересуется темой помощи детям-сиротам.

Консультацию по условиям работы подростков, требованиям к работодателям, cанитарным нормам и правилам охраны труда можно получить в Московском городском центре условий и охраны труда и на его официальных каналах:

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