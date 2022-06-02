В столичных семейных центрах помогут подготовиться к школе будущим первоклассникам

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

С начала 2022 года в столичные семейные центры поступило более 1,5 тысячи запросов о психологической подготовке детей к школе. Усидчивость, внимательность, а главное, мотивация к учебе — качества, необходимые каждому школьнику. На что стоит обратить особое внимание, рассказывает специалист семейного центра «Косино-Ухтомский» Юлия Евглевич.

Для помощи московским семьям работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства. Специалисты центров содействуют в восстановлении отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия.

Оцениваем готовность

В семейный центр обратилась Лариса, мама 6-летней Насти. Она уже хорошо знает буквы и цифры, пишет печатным шрифтом, читает, хоть и по слогам, и умеет складывать небольшие числа. Смышленая девочка с хорошей памятью кажется родителям готовой к школе. Но на подготовительных занятиях Насте сложно усидеть на месте, сосредоточенно слушать учителя. Она разговаривает во время занятия, отвлекает других детей.

— Настя не проявляет интереса к обучению. Ей нравится играть с куклами и домиками, а на развивающих занятиях трудно усидеть. Она часто отвлекается, не может удержать внимание, — рассказала Лариса.

Специалист центра пришел к выводу, что девочка психологически не совсем готова к школе. На консультациях через игры и арт-терапевтические техники Насте помогли повысить мотивацию к учебе. Психолог составил индивидуальные рекомендации для родителей, чтобы они смогли создать условия для его успешного обучения в школе.

— Оценивая готовность ребенка к школе, важно учитывать, насколько развиты усидчивость, внимание и речь. Необходимо также сформировать мотивацию к учебе. Особое внимание следует уделить развитию навыков общения со сверстниками, — рассказывает специалист семейного центра Юлия Евглевич.

Многие родители думают, что ребенок готов к школе, если умеет читать, писать и считать. Но это мнение ошибочно. В действительности готовность детей к школе подразумевает определенный уровень развития мозга и психики. Чтобы ребенок легче адаптировался к учебе, нужно развивать следующие качества:

— способность контролировать свое поведение и эмоции;

— мотивация, желание учиться;

— способность анализировать, делать выводы;

— умение выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми.

Советы психолога

— Если первокласснику тяжело дается учеба, не заставляйте его сидеть над уроками. От переутомления и негативных эмоций ему станет еще сложнее.

— Сформируйте комфортный для ребенка распорядок дня, чтобы у него оставалось время на отдых, игры и общение с друзьями.

— Поощряйте желание узнавать что-то новое. В выходные дни посещайте музеи, читайте ребенку интересные книги, смотрите познавательные фильмы.

— Играйте с детьми в настольные игры. Так им будет легче тренировать усидчивость, принимать правила, выстраивать причинно-следственные связи.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций помощи семьям с детьми. Они поддерживают семьи в трудной жизненной ситуации, оказывают юридическую и психологическую помощь, проводят тренинги и развивающие занятия.

Создана службы медиации, специалисты которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов, детско- родительских проблем.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.