Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

В столичных семейных центрах помогут подготовиться к школе будущим первоклассникам

Павел Гриднев
Общество
В столичных семейных центрах помогут подготовиться к школе будущим первоклассникам
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

С начала 2022 года в столичные семейные центры поступило более 1,5 тысячи запросов о психологической подготовке детей к школе. Усидчивость, внимательность, а главное, мотивация к учебе — качества, необходимые каждому школьнику. На что стоит обратить особое внимание, рассказывает специалист семейного центра «Косино-Ухтомский» Юлия Евглевич.

Для помощи московским семьям работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства. Специалисты центров содействуют в восстановлении отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия.

Оцениваем готовность

В семейный центр обратилась Лариса, мама 6-летней Насти. Она уже хорошо знает буквы и цифры, пишет печатным шрифтом, читает, хоть и по слогам, и умеет складывать небольшие числа. Смышленая девочка с хорошей памятью кажется родителям готовой к школе. Но на подготовительных занятиях Насте сложно усидеть на месте, сосредоточенно слушать учителя. Она разговаривает во время занятия, отвлекает других детей.

— Настя не проявляет интереса к обучению. Ей нравится играть с куклами и домиками, а на развивающих занятиях трудно усидеть. Она часто отвлекается, не может удержать внимание, — рассказала Лариса.

Специалист центра пришел к выводу, что девочка психологически не совсем готова к школе. На консультациях через игры и арт-терапевтические техники Насте помогли повысить мотивацию к учебе. Психолог составил индивидуальные рекомендации для родителей, чтобы они смогли создать условия для его успешного обучения в школе.

— Оценивая готовность ребенка к школе, важно учитывать, насколько развиты усидчивость, внимание и речь. Необходимо также сформировать мотивацию к учебе. Особое внимание следует уделить развитию навыков общения со сверстниками, — рассказывает специалист семейного центра Юлия Евглевич.

Многие родители думают, что ребенок готов к школе, если умеет читать, писать и считать. Но это мнение ошибочно. В действительности готовность детей к школе подразумевает определенный уровень развития мозга и психики. Чтобы ребенок легче адаптировался к учебе, нужно развивать следующие качества:

— способность контролировать свое поведение и эмоции;

— мотивация, желание учиться;

— способность анализировать, делать выводы;

— умение выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми.

Советы психолога

— Если первокласснику тяжело дается учеба, не заставляйте его сидеть над уроками. От переутомления и негативных эмоций ему станет еще сложнее.

— Сформируйте комфортный для ребенка распорядок дня, чтобы у него оставалось время на отдых, игры и общение с друзьями.

— Поощряйте желание узнавать что-то новое. В выходные дни посещайте музеи, читайте ребенку интересные книги, смотрите познавательные фильмы.

— Играйте с детьми в настольные игры. Так им будет легче тренировать усидчивость, принимать правила, выстраивать причинно-следственные связи.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций помощи семьям с детьми. Они поддерживают семьи в трудной жизненной ситуации, оказывают юридическую и психологическую помощь, проводят тренинги и развивающие занятия.

Создана службы медиации, специалисты которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов, детско- родительских проблем.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.

Дети Психология Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте