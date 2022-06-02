«Ощутил гармонию, став отцом»: актер Алексей Чадов — о возможностях, трудных периодах и возрасте

Фото: Пресс-служба СТВ

2 июня в прокат выходит режиссерский дебют актера Алексея Чадова фильм «Своя война. Шторм в пустыне». Артист написал эту историю, вдохновившись образом Ивана Ермакова из фильма «Война» Алексея Балабанова — своей первой роли в кино. Однако его персонаж живет в совсем других условиях. Алексей рассказал «Вечерке» о новом режиссерском опыте, детстве и борьбе с тревогой.

— Алексей, каков ваш герой?

— Иван прошел войну. Но она не отпускает его. У него жена, сын... Но когда он узнает, что его бывший командир оказался в плену в Сирии, то решает под видом военного корреспондента поехать туда и помочь своему товарищу вернуться домой.

— К кому вы обращаетесь этим фильмом?

— К людям. Съемки были непростыми, мы прошли огонь и воду. Это был сумасшедший вызов, который я придумал себе сам. Буду счастлив, если фильм понравится. А если нет, буду работать над ошибками. Я выбрал путь зрительского кино и должен считаться со зрителем. Не идти у него на поводу, но прислушиваться к нему важно.

— Что побудило вас взяться за написание сценария, решиться занять кресло режиссера, исполнить главную роль?

— В 2019 году в Екатеринбурге проходила ретроспектива режиссера Алексея Балабанова, моего учителя. Я представлял там «Войну», в которой сыграл главную роль. Выяснилось, что у публики до сих пор огромный интерес к этому фильму. Когда я летел домой, то задумался: а каким мог бы стать Иван Ермаков 20 лет спустя? Так я сел писать сценарий. Правда, наша история не является прямым продолжением «Войны». Я всю жизнь вспоминаю съемки у Балабанова — сам процесс его производства был невероятно ярким опытом! Жить, снимая так кино, — огромная удача.

Сейчас стало мало экспедиций, больше снимают на хромакее (зеленом фоне. — «МВ»). Мне очень хотелось какого-то безумного приключения — уехать в незнакомые края, по-другому себя воспитать, погрузиться в непривычную среду. И я писал такую историю, в которую бы побежал сниматься как актер.

— Съемки проходили летом 2020-го. Пандемия повлияла?

— Да, пришлось перестраивать наши планы. Это было сложно, но интересно. У нас сложнопостановочная картина: вертолеты американские, российские, бэтээры, «хаммеры», оружие... Плюс Сирия, восточная культура, много массовки, людей надо искать… Мы хотели снимать в Иордании. Еще мы рассматривали Тунис и Марокко. Но прямо на наших глазах все начало закрываться. Даже Турцию с Казахстаном закрыли. А ведь действие происходит на Востоке, там особенный ландшафт. Там даже земля другого цвета! Я был категорически против большого количества компьютерной графики. Мне кажется, такие жанры, как военная драма, с ней несовместимы.

Фото: Пресс-служба СТВ

— Да, современные технологии обеспечивают и вызовами, и возможностями.

— И я счастлив, что это так! Мне нравится еще и то, что технологии позволяют экономить время и делать больше. Взять хотя бы поиск информации. Раньше, чтобы ответить себе на какой-то вопрос, мне нужно было пойти в библиотеку, найти книгу, открыть ее, перелистать. Сейчас же просто вышел в сеть, нажал на кнопку и тут же получил ответ на вопрос. У меня есть мечта снять фантастическую историю на эту тему. Но не про технологические аттракционы, а про геном человека, который со временем сможет обрабатывать и усваивать информацию быстрее. Так, что люди в 14 лет будут владеть опытом и знаниями, какими мы обладаем в 40. Сейчас ведь мы имеем дело с сумасшедшим потоком информации. Можно предположить, что он будет только увеличиваться, а значит, и люди будут эволюционировать, подстраиваясь под это. Но главное — не утонуть в этом потоке.

— Что для этого нужно?

— Думаю, найти себя. Это первое, что необходимо, чтобы потом сделать что-то интересное для других. Сейчас, мне кажется, это в чем-то даже стало проще. Потому что у людей море возможностей. Раньше их было меньше, а сейчас — океан.

— Вы про свое детство?

— В том числе. Теперь часто говорят о том, что детей надо ограничивать. А у нас и не было, от чего ограничивать. Чтобы заработать карманные деньги, например, у меня, четырнадцатилетнего пацана, был единственный способ — мыть машины. В 1990-е лишних денег не было. Помню, как мы впервые купили известный шоколадный батончик. Так пока ехали в метро, предвкушал — как открою его. А дома мы поделили батончик на троих, на маленькие кусочки — мне, брату и маме. Сейчас же практически у всех все есть. Но главное, что важно понимать: если у тебя есть здоровье и время — ты уже очень богат.

— В семье вас было трое. Говорить об отце, который погиб, когда вам было пять, больно до сих пор?

— Серьезный вопрос. Конечно, это было нелегко. Мне кажется, что меня отпустило, только когда увидел своего новорожденного сына. Посмотрел на него и понял: «Вот мой сын. Я — отец». И ощутил гармонию.

— Вы очень светло рассказываете про грустное. А как справляетесь со страхом?

— Знаете, даже и не вспомню, когда мне было по-настоящему страшно. Это ведь на самом деле очень серьезное состояние. Тревогу, волнение порой испытываю. Страха не помню.

— А с тревогой?

— Тут проще. С возрастом пополняется жизненный багаж, и ты уже не так близко к сердцу воспринимаешь трудности. Время добавляет юмора в отношение к жизни. Плюс сказывается опыт: ты уже многое пережил, есть что рассказать. Возраст успокаивает. Из действенных способов, которые могут помочь, назову спорт. Он как лекарство.

Тренировка дает серьезную дозу эндорфинов. Это работает железобетонно. Так что всем людям, которые испытывают хандру, посоветую одно: «Бегом в спортзал!» — бегать, прыгать, плавать, что угодно, главное, чтобы была физическая нагрузка. Это точно сработает.

Фото: Из личного архива Алексея Чадова

ДОСЬЕ

Алексей Чадов родился 2 сентября 1981 года в Солнцеве (Москва). Окончил Театральное училище имени Щепкина. В студенчестве дебютировал в фильме Алексей Балабанова «Война». За свою роль получил награду кинофестиваля в Монреале как «лучший актер». В его фильмографии более 60 ролей в кино, сериалах, включая «Молот», «9 рота», «Живой» и другие.

Смена имени

При рождении Алексею дали имя Александр. Однако будущий актер не отзывался на него, и родители сменили имя сыну на Алексея. Правда, в документах это отразилось, лишь когда Чадов получал паспорт. Тогда он и стал Алексеем Александровичем официально.

Братья Чадовы

У Алексея есть старший брат Андрей, он тоже актер. С детства они занимались в театральной студии, играли на одной сцене. На втором курсе Андрей перевелся получать образование вместе с Алексеем — из Щукинского училища в Щепкинское. Есть в фильмографии Чадовых и общие ленты: «Живой», «Slove. Прямо в сердце», «Дело чести».

Первый гонорар потратил на машину

Алексей с детства привык помогать семье зарабатывать. В студенческие годы успел попробовать себя в качестве официанта, бармена и таксиста. Кстати, таксовали они с братом на автомобиле, который приобрели за гонорар Алексея Чадова после съемок в фильме «Война».

Готов рисковать

Алексей не прочь исполнить некоторые трюки и приобрести новые навыки. Так, для фильма «Молот» он прошел курс подготовки по самбо и боксу. Для работы во французской ленте «Серко» научился ездить верхом. Для «Стритрейсеров» окончил курсы экстремального вождения.

Наследник

Алексей воспитывает сына Федора: он родился в июне 2014-го. Его мать — актриса Агния Дитковските. Несмотря на то что родители Федора в разводе, они сохранили теплые отношения. Алексей не ограничен в общении с сыном и уверяет, что у Федора два дома, где его любят.

Вдохновился Майклом Джексоном

В детстве Алексей занимался в Театре пластической драмы, где учили не только играть, но и танцевать. Чадов захотел заниматься танцами, увидев Майкла Джексона и его лунную походку.

Выпустил клипы и песни

Актер чутко относится к музыке. Так, для ленты «Своя война. Шторм в пустыне» сам переслушал несколько тысяч мелодий, чтобы выбрать подходящий саундтрек. Кроме того, артист записал несколько музыкальных клипов, в том числе к сериалу «Дело чести» — «Не страшно», а также трек «Родная». При этом становиться певцом Алексей не собирается, у него другие планы.